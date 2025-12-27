Calendario económico
Índice Básico de Precios al Consumidor (IPC) de la Unión Europea (European Union Core Consumer Price Index (CPI))
|Media
|122.67
|
122.67
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|
122.67
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice Básico de Precios al Consumidor muestra los cambios ajustados estacionalmente en los precios de una cesta de bienes y servicios de consumo, excluyendo alimentos, alcohol, tabaco y electricidad. El IPC se calcula por separado para cada país de la zona euro. Después, los datos obtenidos se compilan en el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) de acuerdo con la metodología aprobada.
El IPC muestra el cambio en los precios desde la perspectiva de los hogares, es decir, los consumidores finales de los bienes y servicios. El cálculo del índice incluye ropa, vivienda, servicios domésticos, salud, transporte, comunicaciones, recreación y cultura, educación, hoteles y restaurantes, y "varios".
Los alimentos, el alcohol, el tabaco y la energía quedan excluidos del cálculo del IPC básico debido a su alta volatilidad. El índice básico ignora los bienes y servicios que no forman parte del gasto del consumidor final de los hogares, así como algunas categorías de gastos que no pueden incluirse en el sistema único, como el juego, el alquiler imputado de viviendas, los seguros de vida, los seguros médicos estatales, los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente, etc.
El índice de precios al consumidor, así como la inflación en la zona euro, mide la estabilidad de los precios usada por el Consejo de Gobierno del BCE para valorar la eficacia de la política monetaria. El impacto del índice en las cotizaciones del euro generalmente no es significativo, ya que el IPC se mantiene en el nivel de inflación objetivo del BCE.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice Básico de Precios al Consumidor (IPC) de la Unión Europea (European Union Core Consumer Price Index (CPI))".
