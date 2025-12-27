CalendarioSecciones

Índice Básico de Precios al Consumidor (IPC) de la Unión Europea (European Union Core Consumer Price Index (CPI))

País:
Unión Europea
EUR, Euro
Fuente:
Eurostat
Sector:
Precios
122.67
El Índice Básico de Precios al Consumidor muestra los cambios ajustados estacionalmente en los precios de una cesta de bienes y servicios de consumo, excluyendo alimentos, alcohol, tabaco y electricidad. El IPC se calcula por separado para cada país de la zona euro. Después, los datos obtenidos se compilan en el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) de acuerdo con la metodología aprobada.

El IPC muestra el cambio en los precios desde la perspectiva de los hogares, es decir, los consumidores finales de los bienes y servicios. El cálculo del índice incluye ropa, vivienda, servicios domésticos, salud, transporte, comunicaciones, recreación y cultura, educación, hoteles y restaurantes, y "varios".

Los alimentos, el alcohol, el tabaco y la energía quedan excluidos del cálculo del IPC básico debido a su alta volatilidad. El índice básico ignora los bienes y servicios que no forman parte del gasto del consumidor final de los hogares, así como algunas categorías de gastos que no pueden incluirse en el sistema único, como el juego, el alquiler imputado de viviendas, los seguros de vida, los seguros médicos estatales, los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente, etc.

El índice de precios al consumidor, así como la inflación en la zona euro, mide la estabilidad de los precios usada por el Consejo de Gobierno del BCE para valorar la eficacia de la política monetaria. El impacto del índice en las cotizaciones del euro generalmente no es significativo, ya que el IPC se mantiene en el nivel de inflación objetivo del BCE.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice Básico de Precios al Consumidor (IPC) de la Unión Europea (European Union Core Consumer Price Index (CPI))".

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
122.67
122.67
nov 2025 prelim.
122.67
123.33
oct 2025
123.33
123.32
oct 2025 prelim.
123.32
123.00
sept 2025
123.00
122.99
sept 2025 prelim.
122.99
122.82
ago 2025
122.82
122.82
ago 2025 prelim.
122.82
122.46
jul 2025
122.46
122.44
jul 2025 prelim.
122.44
122.66
jun 2025
122.66
122.63
jun 2025 prelim.
122.63
122.19
may 2025
122.19
122.21
may 2025 prelim.
122.21
122.22
abr 2025
122.22
122.19
abr 2025 prelim.
122.19
120.99
mar 2025
120.99
120.97
mar 2025 prelim.
120.97
119.83
feb 2025
119.83
119.87
feb 2025 prelim.
119.87
119.18
ene 2025
119.18
119.17
ene 2025 prelim.
119.17
120.32
dic 2024
120.32
120.32
dic 2024 prelim.
120.32
119.78
nov 2024
119.78
119.80
nov 2024 prelim.
119.80
120.47
oct 2024
120.47
120.45
oct 2024 prelim.
120.45
120.17
sept 2024
120.17
120.19
sept 2024 prelim.
120.19
120.09
ago 2024
120.09
120.10
ago 2024 prelim.
120.10
119.70
jul 2024
119.70
119.71
jul 2024 prelim.
119.71
119.89
jun 2024
119.89
119.88
jun 2024 prelim.
119.88
119.47
may 2024
119.47
119.47
may 2024 prelim.
119.47
118.95
abr 2024
118.95
118.96
abr 2024 prelim.
118.96
118.12
mar 2024
118.12
118.12
mar 2024 prelim.
118.12
116.83
feb 2024
116.83
116.83
feb 2024 prelim.
116.83
116.05
ene 2024
116.05
116.06
ene 2024 prelim.
116.06
117.14
dic 2023
117.14
117.13
dic 2023 prelim.
117.13
116.61
nov 2023
116.61
116.62
nov 2023 prelim.
116.62
117.31
