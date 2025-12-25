Calendario económico
Calendario económico e indicadores de Canadá
Panorámica
|Indicador
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|PIB Anualizado t/t
|2.6%
|3 T 2025
|-1.8%
|Trimestral
|Producto Interior Bruto t/t
|0.6%
|3 T 2025
|-0.5%
|Trimestral
|Tasa de Desempleo
|6.5%
|nov 2025
|6.9%
|Mensual
|IPC Básico a/a
|2.9%
|nov 2025
|2.9%
|Mensual
|Decisión sobre la Tasa de Interés del BoC
|2.00%
|2.25%
|Balance Comercial
|$0.153 B
|sept 2025
|$-6.427 B
|Mensual
Calendario económico
Hora,
Divisa
Evento
Actual
Pronóstico
Anterior
2025.12.25 00:00, CAD, Día de Navidad
2025.12.26 00:00, CAD, Boxing Day
2025.12.29 20:30, CAD, Posiciones Netas Especulativas de CAD de la CFTC
2026.01.01 00:00, CAD, Día de Año Nuevo
2026.01.02 14:30, CAD, PMI de Manufacturación de S&P Global, Pronóstico: 47.8, Anterior: 48.4
Indicadores económicos
|Mercado
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Adquisición de Títulos Extranjeros
|$46.622 B
|oct 2025
|$31.316 B
|Mensual
|Adquisición de Títulos Extranjeros por parte de Canadienses
|$-11.575 B
|oct 2025
|$21.620 B
|Mensual
|Posiciones Netas Especulativas de CAD de la CFTC
|N/D
|16 dic 2025
|Semanal
|PIB
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Deflactor del PIB t/t
|0.8%
|3 T 2025
|0.1%
|Trimestral
|PIB Anualizado t/t
|2.6%
|3 T 2025
|-1.8%
|Trimestral
|PIB m/m
|-0.3%
|oct 2025
|0.2%
|Mensual
|Producto Interior Bruto a/a
|0.4%
|oct 2025
|1.1%
|Mensual
|Producto Interior Bruto t/t
|0.6%
|3 T 2025
|-0.5%
|Trimestral
|Laboral
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Cambio de Empleo
|53.6 K
|nov 2025
|66.6 K
|Mensual
|Cambio del Empleo no Agrícola ADP
|19.2 K
|dic 2021
|102.1 K
|Mensual
|Cambio en el Empleo a Tiempo Completo
|-9.4 K
|nov 2025
|-18.5 K
|Mensual
|Cambio en el Empleo a Tiempo Parcial
|63.0 K
|nov 2025
|85.1 K
|Mensual
|Productividad Laboral t/t
|0.9%
|3 T 2025
|-1.0%
|Trimestral
|Tasa de Desempleo
|6.5%
|nov 2025
|6.9%
|Mensual
|Tasa de Participación
|65.1%
|nov 2025
|65.3%
|Mensual
|Precios
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|CPI Básico m/m
|-0.1%
|nov 2025
|0.6%
|Mensual
|IPC Básico a/a
|2.9%
|nov 2025
|2.9%
|Mensual
|IPC Común a/a
|2.8%
|nov 2025
|2.7%
|Mensual
|IPC a/a
|2.2%
|nov 2025
|2.2%
|Mensual
|IPC m/m
|0.1%
|nov 2025
|0.2%
|Mensual
|Media Ponderada del IPC a/a
|2.8%
|nov 2025
|3.0%
|Mensual
|Media Truncada del IPC a/a
|2.8%
|nov 2025
|3.0%
|Mensual
|Índice de Precios al Productor Industrial (IPPI) a/a
|6.1%
|nov 2025
|5.7%
|Mensual
|Índice de Precios al Productor Industrial (IPPI) m/m
|0.9%
|nov 2025
|1.7%
|Mensual
|Índice de Precios de Materias Primas a/a
|6.4%
|nov 2025
|5.8%
|Mensual
|Índice de Precios de Materias Primas m/m
|0.3%
|nov 2025
|1.6%
|Mensual
|Dinero
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Decisión sobre la Tasa de Interés del BoC
|2.00%
|2.25%
|Comercio
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Balance Comercial
|$0.153 B
|sept 2025
|$-6.427 B
|Mensual
|Cuenta corriente
|$-9.680 B
|3 T 2025
|$-21.557 B
|Trimestral
|Exportaciones
|$64.231 B
|sept 2025
|$60.404 B
|Mensual
|Importaciones
|$64.078 B
|sept 2025
|$66.831 B
|Mensual
|Gobierno
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Balanza Presupuestaria
|$-2.278 B
|oct 2025
|$-5.023 B
|Mensual
|Balanza Presupuestaria, Año Fiscal
|$-18.369 B
|oct 2025
|$-16.091 B
|Mensual
|Negocios
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Comercio Mayorista m/m
|0.1%
|oct 2025
|0.6%
|Mensual
|Ganancias Empresariales t/t
|3.8%
|3 T 2025
|-2.4%
|Trimestral
|PMI Ivey
|48.4
|nov 2025
|52.4
|Mensual
|PMI Ivey n.s.a
|44.5
|nov 2025
|51.7
|Mensual
|PMI de Manufacturación de S&P Global
|48.4
|nov 2025
|49.6
|Mensual
|Permisos de Construcción m/m
|14.9%
|oct 2025
|5.9%
|Mensual
|Tasa de Utilización de la Capacidad Industrial
|78.5%
|3 T 2025
|77.6%
|Trimestral
|Ventas de la Industria Manufacturera m/m
|-1.0%
|oct 2025
|3.6%
|Mensual
|Consumidor
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Ventas Minoristas Básicas m/m
|-0.6%
|oct 2025
|-0.1%
|Mensual
|Ventas Minoristas m/m
|-0.2%
|oct 2025
|-0.9%
|Mensual
|Vivienda
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Volúmenes de Construcción de Nueva Vienda de CMHC
|254.058 K
|nov 2025
|232.245 K
|Mensual
|Índice de Precios de Nueva Vivienda m/m
|0.0%
|nov 2025
|-0.4%
|Mensual