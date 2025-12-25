CalendarioSecciones

Calendario económico

Calendario económico e indicadores de Canadá

Indicador Último Referencia Anterior Frecuencia
PIB Anualizado t/t 2.6% 3 T 2025 -1.8% Trimestral
Producto Interior Bruto t/t 0.6% 3 T 2025 -0.5% Trimestral
Tasa de Desempleo 6.5% nov 2025 6.9% Mensual
IPC Básico a/a 2.9% nov 2025 2.9% Mensual
Decisión sobre la Tasa de Interés del BoC 2.00% 2.25%
Balance Comercial $​0.153 B sept 2025 $​-6.427 B Mensual

2025.12.25 00:00, CAD, Día de Navidad
2025.12.26 00:00, CAD, Boxing Day
2025.12.29 20:30, CAD, Posiciones Netas Especulativas de CAD de la CFTC
2026.01.01 00:00, CAD, Día de Año Nuevo
2026.01.02 14:30, CAD, PMI de Manufacturación de S&P Global, Pronóstico: 47.8, Anterior: 48.4

Indicadores económicos

Mercado Último Referencia Anterior Frecuencia
Adquisición de Títulos Extranjeros $​46.622 B oct 2025 $​31.316 B Mensual
Adquisición de Títulos Extranjeros por parte de Canadienses $​-11.575 B oct 2025 $​21.620 B Mensual
Posiciones Netas Especulativas de CAD de la CFTC N/D 16 dic 2025 Semanal
PIB Último Referencia Anterior Frecuencia
Deflactor del PIB t/t 0.8% 3 T 2025 0.1% Trimestral
PIB Anualizado t/t 2.6% 3 T 2025 -1.8% Trimestral
PIB m/m -0.3% oct 2025 0.2% Mensual
Producto Interior Bruto a/a 0.4% oct 2025 1.1% Mensual
Producto Interior Bruto t/t 0.6% 3 T 2025 -0.5% Trimestral
Laboral Último Referencia Anterior Frecuencia
Cambio de Empleo 53.6 K nov 2025 66.6 K Mensual
Cambio del Empleo no Agrícola ADP 19.2 K dic 2021 102.1 K Mensual
Cambio en el Empleo a Tiempo Completo -9.4 K nov 2025 -18.5 K Mensual
Cambio en el Empleo a Tiempo Parcial 63.0 K nov 2025 85.1 K Mensual
Productividad Laboral t/t 0.9% 3 T 2025 -1.0% Trimestral
Tasa de Desempleo 6.5% nov 2025 6.9% Mensual
Tasa de Participación 65.1% nov 2025 65.3% Mensual
Precios Último Referencia Anterior Frecuencia
CPI Básico m/m -0.1% nov 2025 0.6% Mensual
IPC Básico a/a 2.9% nov 2025 2.9% Mensual
IPC Común a/a 2.8% nov 2025 2.7% Mensual
IPC a/a 2.2% nov 2025 2.2% Mensual
IPC m/m 0.1% nov 2025 0.2% Mensual
Media Ponderada del IPC a/a 2.8% nov 2025 3.0% Mensual
Media Truncada del IPC a/a 2.8% nov 2025 3.0% Mensual
Índice de Precios al Productor Industrial (IPPI) a/a 6.1% nov 2025 5.7% Mensual
Índice de Precios al Productor Industrial (IPPI) m/m 0.9% nov 2025 1.7% Mensual
Índice de Precios de Materias Primas a/a 6.4% nov 2025 5.8% Mensual
Índice de Precios de Materias Primas m/m 0.3% nov 2025 1.6% Mensual
Dinero Último Referencia Anterior Frecuencia
Decisión sobre la Tasa de Interés del BoC 2.00% 2.25%
Comercio Último Referencia Anterior Frecuencia
Balance Comercial $​0.153 B sept 2025 $​-6.427 B Mensual
Cuenta corriente $​-9.680 B 3 T 2025 $​-21.557 B Trimestral
Exportaciones $​64.231 B sept 2025 $​60.404 B Mensual
Importaciones $​64.078 B sept 2025 $​66.831 B Mensual
Gobierno Último Referencia Anterior Frecuencia
Balanza Presupuestaria $​-2.278 B oct 2025 $​-5.023 B Mensual
Balanza Presupuestaria, Año Fiscal $​-18.369 B oct 2025 $​-16.091 B Mensual
Negocios Último Referencia Anterior Frecuencia
Comercio Mayorista m/m 0.1% oct 2025 0.6% Mensual
Ganancias Empresariales t/t 3.8% 3 T 2025 -2.4% Trimestral
PMI Ivey 48.4 nov 2025 52.4 Mensual
PMI Ivey n.s.a 44.5 nov 2025 51.7 Mensual
PMI de Manufacturación de S&P Global 48.4 nov 2025 49.6 Mensual
Permisos de Construcción m/m 14.9% oct 2025 5.9% Mensual
Tasa de Utilización de la Capacidad Industrial 78.5% 3 T 2025 77.6% Trimestral
Ventas de la Industria Manufacturera m/m -1.0% oct 2025 3.6% Mensual
Consumidor Último Referencia Anterior Frecuencia
Ventas Minoristas Básicas m/m -0.6% oct 2025 -0.1% Mensual
Ventas Minoristas m/m -0.2% oct 2025 -0.9% Mensual
Vivienda Último Referencia Anterior Frecuencia
Volúmenes de Construcción de Nueva Vienda de CMHC 254.058 K nov 2025 232.245 K Mensual
Índice de Precios de Nueva Vivienda m/m 0.0% nov 2025 -0.4% Mensual