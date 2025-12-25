Calendario económico e indicadores de Hong Kong

CalendarioSecciones

Indicador Último Referencia Anterior Frecuencia
Producto Interior Bruto t/t 0.7% 3 T 2025 0.7% Trimestral
Tasa de Desempleo a 3 meses 3.8% nov 2025 3.8% Mensual
IPC a/a 1.2% nov 2025 1.2% Mensual
Balance Comercial HK$​-39.900 B oct 2025 HK$​-50.200 B Mensual

2025.12.25 00:00, HKD, Día de Navidad
2025.12.26 00:00, HKD, Primer día de la semana después de Navidad
2025.12.29 08:30, HKD, Exportaciones a/a, Pronóstico: 15.5%, Anterior: 17.5%
2025.12.29 08:30, HKD, Importaciones a/a, Pronóstico: 16.2%, Anterior: 18.3%
2025.12.29 08:30, HKD, Balance Comercial, Pronóstico: HK$​-33.725 B, Anterior: HK$​-39.900 B
2025.12.31 08:30, HKD, Masa Monetaria M3 de la HKMA a/a, Pronóstico: 3.9%, Anterior: 4.5%
2026.01.02 08:30, HKD, Ventas minoristas a/a, Pronóstico: 5.6%, Anterior: 6.9%

Indicadores económicos

PIB Último Referencia Anterior Frecuencia
Producto Interior Bruto a/a 3.8% 3 T 2025 3.8% Trimestral
Producto Interior Bruto t/t 0.7% 3 T 2025 0.7% Trimestral
Laboral Último Referencia Anterior Frecuencia
Tasa de Desempleo a 3 meses 3.8% nov 2025 3.8% Mensual
Precios Último Referencia Anterior Frecuencia
IPC a/a 1.2% nov 2025 1.2% Mensual
Dinero Último Referencia Anterior Frecuencia
Masa Monetaria M3 de la HKMA a/a 4.5% sept 2025 4.0% Mensual
Reservas de Moneda Extranjera $​429.4 B nov 2025 $​426.1 B Mensual
Comercio Último Referencia Anterior Frecuencia
Balance Comercial HK$​-39.900 B oct 2025 HK$​-50.200 B Mensual
Exportaciones a/a 17.5% oct 2025 16.1% Mensual
Importaciones a/a 18.3% oct 2025 13.6% Mensual
Negocios Último Referencia Anterior Frecuencia
PMI de S&P Global 52.9 nov 2025 51.2 Mensual
Consumidor Último Referencia Anterior Frecuencia
Ventas minoristas a/a 6.9% oct 2025 5.9% Mensual