Calendario económico
Calendario económico e indicadores de Hong Kong
Panorámica
|Indicador
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Producto Interior Bruto t/t
|0.7%
|3 T 2025
|0.7%
|Trimestral
|Tasa de Desempleo a 3 meses
|3.8%
|nov 2025
|3.8%
|Mensual
|IPC a/a
|1.2%
|nov 2025
|1.2%
|Mensual
|Balance Comercial
|HK$-39.900 B
|oct 2025
|HK$-50.200 B
|Mensual
Calendario económico
Hora,
Divisa
Evento
Actual
Pronóstico
Anterior
2025.12.25 00:00, HKD, Día de Navidad
2025.12.26 00:00, HKD, Primer día de la semana después de Navidad
2025.12.29 08:30, HKD, Exportaciones a/a, Pronóstico: 15.5%, Anterior: 17.5%
2025.12.29 08:30, HKD, Importaciones a/a, Pronóstico: 16.2%, Anterior: 18.3%
2025.12.29 08:30, HKD, Balance Comercial, Pronóstico: HK$-33.725 B, Anterior: HK$-39.900 B
2025.12.31 08:30, HKD, Masa Monetaria M3 de la HKMA a/a, Pronóstico: 3.9%, Anterior: 4.5%
2026.01.02 08:30, HKD, Ventas minoristas a/a, Pronóstico: 5.6%, Anterior: 6.9%
Indicadores económicos
|PIB
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Producto Interior Bruto a/a
|3.8%
|3 T 2025
|3.8%
|Trimestral
|Producto Interior Bruto t/t
|0.7%
|3 T 2025
|0.7%
|Trimestral
|Laboral
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Tasa de Desempleo a 3 meses
|3.8%
|nov 2025
|3.8%
|Mensual
|Precios
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|IPC a/a
|1.2%
|nov 2025
|1.2%
|Mensual
|Dinero
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Masa Monetaria M3 de la HKMA a/a
|4.5%
|sept 2025
|4.0%
|Mensual
|Reservas de Moneda Extranjera
|$429.4 B
|nov 2025
|$426.1 B
|Mensual
|Comercio
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Balance Comercial
|HK$-39.900 B
|oct 2025
|HK$-50.200 B
|Mensual
|Exportaciones a/a
|17.5%
|oct 2025
|16.1%
|Mensual
|Importaciones a/a
|18.3%
|oct 2025
|13.6%
|Mensual
|Negocios
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|PMI de S&P Global
|52.9
|nov 2025
|51.2
|Mensual
|Consumidor
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Ventas minoristas a/a
|6.9%
|oct 2025
|5.9%
|Mensual