El Índice de Precios al Consumidor (IPC) a/a muestra el cambio en los precios de 700 bienes y servicios de consumo principales en el mes dado en comparación con el mismo mes del año anterior. El valor indica el cambio en los precios desde la perspectiva del consumidor. El índice muestra cuánto tienen que aumentar o disminuir los consumidores sus gastos para mantener el mismo volumen de consumo.

El IPC no refleja un cambio absoluto, sino relativo con respecto a la inflación del consumidor en comparación con el año base. El año base actual es 2015 y el valor del índice se ha establecido en 100. Por lo tanto, si el índice tiene un valor actual de 110 puntos, esto significa que los precios han aumentado un 10% desde 2015. La cesta del consumidor se revisa de forma regular para tener en consideración el cambio en los rangos de los productos.

El cálculo cubre todos los segmentos del consumo privado, como alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, ropa, alquileres, mantenimiento de rutina del hogar, atención médica, servicios de telecomunicaciones, ocio, etc. Los siguientes gastos no se consideran consumo: impuestos directos, contribuciones a la seguridad social, incluido el seguro de salud obligatorio, así como los gastos en inversiones y ahorros.

El índice se calcula usando como base una muestra de unos 80,000 precios recopilados mensualmente en los puntos de venta. La encuesta incluye alrededor de 2,700 puntos de venta distintos repartidos por toda Suiza, desde pequeñas tiendas hasta grandes cadenas y centros comerciales.

El Índice de Precios al Consumidor es el principal indicador de la inflación al consumidor en el país. A su vez, la inflación es un factor clave que influye en la decisión sobre la tasa de interés del SNB. Por ello, el crecimiento del IPC generalmente provoca un aumento en las cotizaciones del franco suizo.