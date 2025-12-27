Calendario económico
Reservas de Divisa Extranjera de la India (India Foreign Exchange Reserves)
|Baja
|N/D
|$702.918 B
|
$688.949 B
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
Las Reservas de Divisas de la India miden las denominaciones en divisa extranjera almacenadas y controladas por el Banco de la Reserva de la India, que este puede utilizar para ejecutar medidas de política monetaria, financiar la deuda externa, realizar intervenciones monetarias para influir en la tasa de cambio nacional y otros propósitos. Estos son activos financieros. El Banco de la Reserva de la India (RBI) publica los datos sobre las reservas de divisa extranjera semanalmente.
Además de las reservas totales denominadas en la divisa nacional y en dólares estadounidenses, el Banco de la Reserva de la India publica datos aparte sobre sus componentes: las reservas de divisas, el oro monetario, los derechos especiales de giro y la posición de reserva del FMI.
La influencia de este indicador en las cotizaciones de la rupia india depende de factores acompañantes. La acumulación de reservas tiene su coste. No obstante, las reservas de divisas son de gran importancia para el comercio exterior y los pagos relacionados. Además, ayudan al desarrollo ordenado del mercado de divisas de la India. En general, el aumento de las reservas de divisas puede servir como medida a la hora de apoyar o presionar la rupia, dependiendo de los objetivos inflacionarios específicos del RBI.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Reservas de Divisa Extranjera de la India (India Foreign Exchange Reserves)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress