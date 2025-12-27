Las Reservas de Divisas de la India miden las denominaciones en divisa extranjera almacenadas y controladas por el Banco de la Reserva de la India, que este puede utilizar para ejecutar medidas de política monetaria, financiar la deuda externa, realizar intervenciones monetarias para influir en la tasa de cambio nacional y otros propósitos. Estos son activos financieros. El Banco de la Reserva de la India (RBI) publica los datos sobre las reservas de divisa extranjera semanalmente.

Además de las reservas totales denominadas en la divisa nacional y en dólares estadounidenses, el Banco de la Reserva de la India publica datos aparte sobre sus componentes: las reservas de divisas, el oro monetario, los derechos especiales de giro y la posición de reserva del FMI.

La influencia de este indicador en las cotizaciones de la rupia india depende de factores acompañantes. La acumulación de reservas tiene su coste. No obstante, las reservas de divisas son de gran importancia para el comercio exterior y los pagos relacionados. Además, ayudan al desarrollo ordenado del mercado de divisas de la India. En general, el aumento de las reservas de divisas puede servir como medida a la hora de apoyar o presionar la rupia, dependiendo de los objetivos inflacionarios específicos del RBI.

