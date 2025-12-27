Calendario económico
Consumo Privado de Japón t/t (Japan Private Consumption q/q)
|Baja
|0.2%
|
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|-0.1%
|
0.2%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Consumo Privado t/t muestra el consumo final total de los hogares japoneses en el trimestre actual en comparación con el trimestre anterior. El consumo se considera igual al gasto de los hogares. Los datos son recopilados y publicados por el Instituto de Investigación Económica y Social, que forma parte de la Oficina del Gabinete.
El cálculo cubre todos los segmentos del consumo privado, tales como la alimentación, las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, la ropa, los alquileres, el mantenimiento rutinario del hogar, la atención médica, los servicios de telecomunicaciones, el ocio, etc. Esto también incluye los bienes duraderos (como automóviles), pero excluye las compras de viviendas por parte de los hogares (tales compras se incluyen en las estadísticas de inversión de los hogares). El índice sirve como un indicador del crecimiento económico y el optimismo del consumidor.
El consumo privado es el componente clave del PIB (que también incluye el gasto público, los costes de todas las empresas y las exportaciones netas). El consumo privado supone alrededor del 60 por ciento del PIB total de Japón.
Monitoreando los cambios en el consumo privado, los analistas pueden pronosticar los cambios en el PIB nacional en el trimestre reportado. Además, como el crecimiento del PIB es favorable para la economía, el aumento del consumo privado, que forma parte del PIB, puede influir positivamente en el yen japonés.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Consumo Privado de Japón t/t (Japan Private Consumption q/q)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
