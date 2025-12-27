La Producción Industrial m/m muestra el cambio en la producción total de las fábricas, minas y empresas de servicios públicos surcoreanos en el mes dado en comparación con el anterior. El crecimiento de la producción industrial puede influir positivamente en las cotizaciones del won surcoreano.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Producción Industrial de Corea del Sur m/m (South Korea Industrial Production m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).