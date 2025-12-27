Los Inventarios Minoristas m/m muestran el cambio en los inventarios mantenidos por los minoristas en todo el país, en el mes reportado en comparación con el mes anterior. Muestran la cantidad de productos disponibles para vender a otras empresas y/o al consumidor final. El indicador permite medir la actividad de la producción a corto plazo.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Inventarios Minoristas de los EE.UU. m/m (United States Retail Inventories m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).