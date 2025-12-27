El Índice de Precios Inmobiliarios de Nationwide a/a es publicado por una de las sociedades constructoras más grandes del mundo y uno de los mayores proveedores de servicios hipotecarios en el Reino Unido. Muestra el cambio en el precio promedio de la propiedad residencial en el país para el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior, según los datos reunidos por Nationwide desde 1952.

La información del índice proviene de la información sobre los préstamos de Nationwide. Las transacciones de propiedad pagadas en efectivo no se incluyen en los datos de muestra. El índice se ajusta estacionalmente, debido a que en los meses de invierno se ven subidas de precios más débiles y en la primavera/verano tienen lugar subidas más fuertes, debido a los cambios en la actividad del mercado.

El precio de una casa depende de sus características, incluidas las propiedades físicas (tamaño y número de habitaciones), así como el tipo de distrito en el que se ubica la casa. De esta forma, el coste promedio de la vivienda se calcula usando una regresión hedónica en lugar de una media aritmética simple. Esto permite calcular el precio de una casa "típica" media del Reino Unido y su cambio a lo largo del tiempo. Esta casa "típica" no existe físicamente, sino que representa un cierto modelo con características dadas, que, a su vez, se utilizan en una fórmula matemática.

Algunos tipos de transacción no se incluyen del cálculo, ya que pueden distorsionar la imagen estadística. Los siguientes registros están excluidos de los cálculos:

Refinanciación y avances posteriores

Compras para dejar propiedades

Propiedades vendidas con derecho a comprar ventas a precio rebajado

El Índice de Precios Inmobiliarios de Nationwide es un índice de inflación alternativo en el mercado inmobiliario del Reino Unido. Su ventaja sobre el índice ofrecido por el Instituto Nacional de Estadística reside en que su muestreo de datos es más profundo (las estadísticas trimestrales de cambio de precio se han recopilado desde 1952). No obstante, su punto débil es lo limitado de la fuente de datos (solo los préstamos hipotecarios emitidos por Nationwide, sin transacciones en efectivo).

El crecimiento del índice puede verse como un factor positivo para las cotizaciones de la libra, ya que indica un aumento inflacionario en el mercado inmobiliario.

Gráfico de los últimos valores: