Calendario económico
Producción Industrial de Francia m/m (France Industrial Production m/m)
|Baja
|0.7%
|-0.9%
|
0.2%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|0.0%
|
0.7%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
La Producción Industrial m/m mide el volumen de los bienes manufacturados y la actividad del sector industrial en el mes reportado en comparación con el anterior. Las tasas de crecimiento se calculan usando como base diversas cifras ajustadas según un calendario. El cálculo del índice incluye la industria manufacturera, la minería, la construcción y los servicios públicos. Los datos del índice se usan para medir el desarrollo del sector industrial en la zona euro.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Producción Industrial de Francia m/m (France Industrial Production m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
