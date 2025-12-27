Calendario económico
La Tasa de Desempleo de Suiza representa el porcentaje de personas en paro que busca activamente empleo en el mes reportado y que está listo para comenzar a trabajar de inmediato. El índice incluye a las personas registradas como desempleadas en el Centro Regional de Empleo (RAV), independientemente de si se les está pagando el subsidio de desempleo o no.
Se considera desempleados a aquellos residentes de Suiza en edad de trabajar, registrados con RAV al momento de la creación del informe. Las estadísticas incluyen a las personas que no tienen ingresos permanentes procedentes de un empleo a tiempo completo o parcial. El indicador no toma en cuenta a los residentes autónomos que tienen ingresos permanentes y pagan impuestos a la tesorería.
Suiza tiene un nivel de desempleo tradicionalmente bajo en comparación con la mayoría de los países desarrollados. No obstante, la lucha contra el desempleo figura entre las prioridades nacionales. Con este propósito, el gobierno colabora estrechamente con el sector privado y las organizaciones sin ánimo de lucro, tomando las medidas correspondientes para mitigar dicho problema.
En general, el desempleo tiene un impacto negativo en el consumo privado nacional y los niveles de producción. El aumento del número de residentes desempleados provoca la disminución en el nivel de vida e indica una desaceleración en el desarrollo económico. Por lo tanto, el aumento del desempleo puede considerarse negativo para las cotizaciones del franco suizo.
