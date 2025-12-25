CalendarioSecciones

Calendario Económico e indicadores de Australia

Panorámica

Indicador Último Referencia Anterior Frecuencia
Producto Interior Bruto t/t N/D 3 T 2025 0.6% Trimestral
Tasa de Desempleo 4.3% nov 2025 4.3% Mensual
IPC a/a N/D 4 T 2025 3.2% Trimestral
Decisión del Banco de la Reserva de Australia sobre la Tasa de Interés 3.60% 3.60%
Balance Comercial $​4.385 B oct 2025 $​3.707 B Mensual

2025.12.25 00:00, AUD, Día de Navidad
2025.12.26 00:00, AUD, Boxing Day
2025.12.29 20:30, AUD, Posiciones Netas Especulativas de AUD de la CFTC
2026.01.01 00:00, AUD, Día de Año Nuevo
2026.01.01 22:00, AUD, PMI de Manufacturación de S&P Global, Pronóstico: 50.2, Anterior: 51.6

Indicadores económicos

Mercado Último Referencia Anterior Frecuencia
Posiciones Netas Especulativas de AUD de la CFTC N/D 16 dic 2025 Semanal
PIB Último Referencia Anterior Frecuencia
Formación Bruta de Capital Fijo t/t 3.0% 3 T 2025 -0.7% Trimestral
Gasto de Consumo Final q/q 0.6% 3 T 2025 0.9% Trimestral
Producto Interior Bruto a/a -75.0% 3 T 2025 -70.0% Trimestral
Producto Interior Bruto t/t N/D 3 T 2025 0.6% Trimestral
Índice de Precio Encadenado del PIB t/t -0.5% 3 T 2025 4.5% Trimestral
Laboral Último Referencia Anterior Frecuencia
Anuncios de Empleo del ANZ m/m -0.8% nov 2025 -1.9% Mensual
Cambio de Empleo -21.3 K nov 2025 41.1 K Mensual
Cambio en el Empleo a Tiempo Completo -56.5 K nov 2025 53.6 K Mensual
Tasa de Desempleo 4.3% nov 2025 4.3% Mensual
Tasa de Participación 66.7% nov 2025 66.9% Mensual
Precios Último Referencia Anterior Frecuencia
Expectativas de Inflación del MI 4.5% nov 2025 4.8% Mensual
IPC a/a N/D 4 T 2025 3.2% Trimestral
IPC t/t N/D 4 T 2025 1.3% Trimestral
Media Ponderada del IPC a/a N/D 4 T 2025 2.8% Trimestral
Media Ponderada del IPC t/t N/D 4 T 2025 1.0% Trimestral
Media Truncada del IPC a/a N/D 4 T 2025 3.0% Trimestral
Media Truncada del IPC t/t N/D 4 T 2025 1.0% Trimestral
Precios de Bienes Exportados t/t -0.9% 3 T 2025 -4.5% Trimestral
Precios de Bienes Importados t/t -0.4% 3 T 2025 -0.8% Trimestral
Índice Salarial a/a 3.4% 3 T 2025 3.4% Trimestral
Índice Salarial t/t 0.8% 3 T 2025 0.8% Trimestral
Índice de Precios al Consumidor N/D 4 T 2025 3.2 Trimestral
Índice de Precios al Productor a/a 3.5% 3 T 2025 3.4% Trimestral
Índice de Precios al Productor t/t 1.0% 3 T 2025 0.7% Trimestral
Índice de Precios de Materias primas del RBA a/a -1.7% nov 2025 -1.3% Mensual
Dinero Último Referencia Anterior Frecuencia
Crédito al Sector Privado del Banco de la Reserva de Australia m/m 0.6% nov 2025 0.7% Mensual
Decisión del Banco de la Reserva de Australia sobre la Tasa de Interés 3.60% 3.60%
Volumen del Crédito Hipotecario del Banco de la Reserva de Australia m/m 0.6% nov 2025 0.6% Mensual
Comercio Último Referencia Anterior Frecuencia
Balance Comercial $​4.385 B oct 2025 $​3.707 B Mensual
Contribución de las Exportaciones Netas -0.1% 3 T 2025 0.1% Trimestral
Cuenta corriente $​-16.646 B 3 T 2025 $​-16.153 B Trimestral
Exportaciones m/m 3.4% oct 2025 7.6% Mensual
Importaciones m/m 2.0% oct 2025 1.8% Mensual
Negocios Último Referencia Anterior Frecuencia
Aprobaciones de Construcción de Viviendas Particulares m/m -2.1% oct 2025 3.2% Mensual
Beneficio Operativo Bruto de Empresas t/t 0.0% 3 T 2025 -2.6% Trimestral
Beneficio de las Empresas antes del Pago de Impuestos t/t 0.4% 3 T 2025 1.5% Trimestral
Confianza Empresarial NAB -2 dic 2024 -3 Mensual
Confianza Empresarial Trimestral del NAB 2 3 T 2025 -1 Trimestral
Gastos de Capital Privado t/t 6.4% 3 T 2025 0.4% Trimestral
Gastos de Construcción t/t 2.1% 3 T 2025 0.3% Trimestral
Gastos de Equipos, Fábricas y Maquinaria t/t 11.5% 3 T 2025 0.7% Trimestral
Inventarios de Empresas t/t -0.9% 3 T 2025 0.1% Trimestral
Obras de Construcción Finalizadas t/t -0.7% 3 T 2025 2.9% Trimestral
PMI de Compuesto de S&P Global 52.6 nov 2025 52.1 Mensual
PMI de Manufacturación de S&P Global 51.6 nov 2025 49.7 Mensual
PMI de servicios de S&P Global 52.8 nov 2025 52.5 Mensual
Permisos de Construcción m/m -6.4% oct 2025 11.1% Mensual
Ventas de Vehículos de Motor Nuevos m/m 4.5% dic 2017 0.2% Mensual
Índice Manufacturero de AIG 44.7 nov 2022 49.6 Mensual
Índice de Construcción de AIG 48.2 nov 2022 43.3 Mensual
Índice de Servicios de AIG 45.6 nov 2022 47.7 Mensual
Índice de actividad del sector de la construcción de Ai Group N/D nov 2025 -7.1 Mensual
Índice de actividad industrial de Ai Group N/D nov 2025 -11.2 Mensual
Índice de actividad manufacturera de Ai Group N/D nov 2025 -22.0 Mensual
Índice de condiciones empresariales del BNA 6 dic 2024 3 Mensual
Consumidor Último Referencia Anterior Frecuencia
Sentimiento del Consumidor del Westpac-MI m/m N/D dic 2025 12.8% Mensual
Ventas Minoristas m/m 1.2% jun 2025 0.5% Mensual
Ventas minoristas t/t 0.3% 2 T 2025 0.1% Trimestral
Vivienda Último Referencia Anterior Frecuencia
Préstamos Hipotecarios m/m 4.7% sept 2025 2.2% Mensual
Préstamos de Inversión Inmobiliaria m/m 17.6% sept 2025 2.6% Mensual
Ventas de Nueva Vivienda de la HIA a 12 meses m/m 7.3% ago 2019 -12.8% Mensual
Ventas de Nueva Vivienda de la HIA m/m -69.4% ene 2021 32.5% Mensual
Índice de Precios Inmobiliarios m/m 4.7% 4 T 2021 5.0% Trimestral