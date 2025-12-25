Calendario económico
Calendario Económico e indicadores de Australia
Panorámica
|Indicador
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Producto Interior Bruto t/t
|N/D
|3 T 2025
|0.6%
|Trimestral
|Tasa de Desempleo
|4.3%
|nov 2025
|4.3%
|Mensual
|IPC a/a
|N/D
|4 T 2025
|3.2%
|Trimestral
|Decisión del Banco de la Reserva de Australia sobre la Tasa de Interés
|3.60%
|3.60%
|Balance Comercial
|$4.385 B
|oct 2025
|$3.707 B
|Mensual
Calendario económico
Hora,
Divisa
Evento
Actual
Pronóstico
Anterior
2025.12.25 00:00, AUD, Día de Navidad
2025.12.26 00:00, AUD, Boxing Day
2025.12.29 20:30, AUD, Posiciones Netas Especulativas de AUD de la CFTC
2026.01.01 00:00, AUD, Día de Año Nuevo
2026.01.01 22:00, AUD, PMI de Manufacturación de S&P Global, Pronóstico: 50.2, Anterior: 51.6
Indicadores económicos
|Mercado
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Posiciones Netas Especulativas de AUD de la CFTC
|N/D
|16 dic 2025
|Semanal
|PIB
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Formación Bruta de Capital Fijo t/t
|3.0%
|3 T 2025
|-0.7%
|Trimestral
|Gasto de Consumo Final q/q
|0.6%
|3 T 2025
|0.9%
|Trimestral
|Producto Interior Bruto a/a
|-75.0%
|3 T 2025
|-70.0%
|Trimestral
|Producto Interior Bruto t/t
|N/D
|3 T 2025
|0.6%
|Trimestral
|Índice de Precio Encadenado del PIB t/t
|-0.5%
|3 T 2025
|4.5%
|Trimestral
|Laboral
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Anuncios de Empleo del ANZ m/m
|-0.8%
|nov 2025
|-1.9%
|Mensual
|Cambio de Empleo
|-21.3 K
|nov 2025
|41.1 K
|Mensual
|Cambio en el Empleo a Tiempo Completo
|-56.5 K
|nov 2025
|53.6 K
|Mensual
|Tasa de Desempleo
|4.3%
|nov 2025
|4.3%
|Mensual
|Tasa de Participación
|66.7%
|nov 2025
|66.9%
|Mensual
|Precios
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Expectativas de Inflación del MI
|4.5%
|nov 2025
|4.8%
|Mensual
|IPC a/a
|N/D
|4 T 2025
|3.2%
|Trimestral
|IPC t/t
|N/D
|4 T 2025
|1.3%
|Trimestral
|Media Ponderada del IPC a/a
|N/D
|4 T 2025
|2.8%
|Trimestral
|Media Ponderada del IPC t/t
|N/D
|4 T 2025
|1.0%
|Trimestral
|Media Truncada del IPC a/a
|N/D
|4 T 2025
|3.0%
|Trimestral
|Media Truncada del IPC t/t
|N/D
|4 T 2025
|1.0%
|Trimestral
|Precios de Bienes Exportados t/t
|-0.9%
|3 T 2025
|-4.5%
|Trimestral
|Precios de Bienes Importados t/t
|-0.4%
|3 T 2025
|-0.8%
|Trimestral
|Índice Salarial a/a
|3.4%
|3 T 2025
|3.4%
|Trimestral
|Índice Salarial t/t
|0.8%
|3 T 2025
|0.8%
|Trimestral
|Índice de Precios al Consumidor
|N/D
|4 T 2025
|3.2
|Trimestral
|Índice de Precios al Productor a/a
|3.5%
|3 T 2025
|3.4%
|Trimestral
|Índice de Precios al Productor t/t
|1.0%
|3 T 2025
|0.7%
|Trimestral
|Índice de Precios de Materias primas del RBA a/a
|-1.7%
|nov 2025
|-1.3%
|Mensual
|Dinero
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Crédito al Sector Privado del Banco de la Reserva de Australia m/m
|0.6%
|nov 2025
|0.7%
|Mensual
|Decisión del Banco de la Reserva de Australia sobre la Tasa de Interés
|3.60%
|3.60%
|Volumen del Crédito Hipotecario del Banco de la Reserva de Australia m/m
|0.6%
|nov 2025
|0.6%
|Mensual
|Comercio
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Balance Comercial
|$4.385 B
|oct 2025
|$3.707 B
|Mensual
|Contribución de las Exportaciones Netas
|-0.1%
|3 T 2025
|0.1%
|Trimestral
|Cuenta corriente
|$-16.646 B
|3 T 2025
|$-16.153 B
|Trimestral
|Exportaciones m/m
|3.4%
|oct 2025
|7.6%
|Mensual
|Importaciones m/m
|2.0%
|oct 2025
|1.8%
|Mensual
|Negocios
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Aprobaciones de Construcción de Viviendas Particulares m/m
|-2.1%
|oct 2025
|3.2%
|Mensual
|Beneficio Operativo Bruto de Empresas t/t
|0.0%
|3 T 2025
|-2.6%
|Trimestral
|Beneficio de las Empresas antes del Pago de Impuestos t/t
|0.4%
|3 T 2025
|1.5%
|Trimestral
|Confianza Empresarial NAB
|-2
|dic 2024
|-3
|Mensual
|Confianza Empresarial Trimestral del NAB
|2
|3 T 2025
|-1
|Trimestral
|Gastos de Capital Privado t/t
|6.4%
|3 T 2025
|0.4%
|Trimestral
|Gastos de Construcción t/t
|2.1%
|3 T 2025
|0.3%
|Trimestral
|Gastos de Equipos, Fábricas y Maquinaria t/t
|11.5%
|3 T 2025
|0.7%
|Trimestral
|Inventarios de Empresas t/t
|-0.9%
|3 T 2025
|0.1%
|Trimestral
|Obras de Construcción Finalizadas t/t
|-0.7%
|3 T 2025
|2.9%
|Trimestral
|PMI de Compuesto de S&P Global
|52.6
|nov 2025
|52.1
|Mensual
|PMI de Manufacturación de S&P Global
|51.6
|nov 2025
|49.7
|Mensual
|PMI de servicios de S&P Global
|52.8
|nov 2025
|52.5
|Mensual
|Permisos de Construcción m/m
|-6.4%
|oct 2025
|11.1%
|Mensual
|Ventas de Vehículos de Motor Nuevos m/m
|4.5%
|dic 2017
|0.2%
|Mensual
|Índice Manufacturero de AIG
|44.7
|nov 2022
|49.6
|Mensual
|Índice de Construcción de AIG
|48.2
|nov 2022
|43.3
|Mensual
|Índice de Servicios de AIG
|45.6
|nov 2022
|47.7
|Mensual
|Índice de actividad del sector de la construcción de Ai Group
|N/D
|nov 2025
|-7.1
|Mensual
|Índice de actividad industrial de Ai Group
|N/D
|nov 2025
|-11.2
|Mensual
|Índice de actividad manufacturera de Ai Group
|N/D
|nov 2025
|-22.0
|Mensual
|Índice de condiciones empresariales del BNA
|6
|dic 2024
|3
|Mensual
|Consumidor
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Sentimiento del Consumidor del Westpac-MI m/m
|N/D
|dic 2025
|12.8%
|Mensual
|Ventas Minoristas m/m
|1.2%
|jun 2025
|0.5%
|Mensual
|Ventas minoristas t/t
|0.3%
|2 T 2025
|0.1%
|Trimestral
|Vivienda
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Préstamos Hipotecarios m/m
|4.7%
|sept 2025
|2.2%
|Mensual
|Préstamos de Inversión Inmobiliaria m/m
|17.6%
|sept 2025
|2.6%
|Mensual
|Ventas de Nueva Vivienda de la HIA a 12 meses m/m
|7.3%
|ago 2019
|-12.8%
|Mensual
|Ventas de Nueva Vivienda de la HIA m/m
|-69.4%
|ene 2021
|32.5%
|Mensual
|Índice de Precios Inmobiliarios m/m
|4.7%
|4 T 2021
|5.0%
|Trimestral