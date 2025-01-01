El discurso del gobernador de la Reserva Federal (Fed Governor Speech) influye en el dólar, dependiendo del tono de la retórica. Si en el discurso se ve la intención de elevar las tasas en la próxima reunión del FOMC, esto tendrá un impacto positivo sobre la moneda, y viceversa.

La Junta de la Reserva Federal se dedica al desarrollo y la realización de la política monetaria del país, por lo que el rendimiento de sus miembros es capaz de afectar momentáneamente al mercado.