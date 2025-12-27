CalendarioSecciones

Posiciones Netas Especulativas de Nasdaq 100 de la CFTC (CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions)

Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
EE.UU. Comisión del Comercio en Futuros sobre Mercancías (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Mercado
El Indicador de Posiciones Netas Especulativas de la CFTC de Nasdaq 100 es un informe semanal de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos que refleja la diferencia entre el volumen total de las posiciones Nasdaq 100 largas y cortas existentes en el mercado y abiertas por operadores no comerciales (especulativos). Los datos corresponden a las posiciones ocupadas principalmente por los participantes en los mercados de futuros de las bolsas de valores de Chicago y Nueva York. De esta forma, el indicador representa el volumen neto de posiciones largas de Nasdaq 100 en los Estados Unidos.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Posiciones Netas Especulativas de Nasdaq 100 de la CFTC (CFTC Nasdaq 100 Non-Commercial Net Positions)".

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
16 dic 2025
N/D
9 dic 2025
N/D
2 dic 2025
N/D
25 nov 2025
N/D
18 nov 2025
N/D
10 nov 2025
N/D
4 nov 2025
N/D
28 oct 2025
N/D
21 oct 2025
N/D
14 oct 2025
N/D
7 oct 2025
N/D
30 sept 2025
N/D
23.4 K
23 sept 2025
23.4 K
17.8 K
16 sept 2025
17.8 K
25.5 K
9 sept 2025
25.5 K
15.4 K
2 sept 2025
15.4 K
36.1 K
26 ago 2025
36.1 K
33.8 K
19 ago 2025
33.8 K
42.3 K
12 ago 2025
42.3 K
33.8 K
5 ago 2025
33.8 K
35.0 K
29 jul 2025
35.0 K
30.7 K
22 jul 2025
30.7 K
34.9 K
15 jul 2025
34.9 K
31.2 K
8 jul 2025
31.2 K
27.1 K
1 jul 2025
27.1 K
16.5 K
24 jun 2025
16.5 K
15.7 K
17 jun 2025
15.7 K
17.7 K
10 jun 2025
17.7 K
14.7 K
3 jun 2025
14.7 K
17.0 K
27 may 2025
17.0 K
14.5 K
20 may 2025
14.5 K
19.5 K
13 may 2025
19.5 K
32.8 K
6 may 2025
32.8 K
30.9 K
29 abr 2025
30.9 K
37.7 K
22 abr 2025
37.7 K
31.8 K
15 abr 2025
31.8 K
24.3 K
8 abr 2025
24.3 K
15.2 K
1 abr 2025
15.2 K
8.7 K
25 mar 2025
8.7 K
23.0 K
18 mar 2025
23.0 K
22.7 K
11 mar 2025
22.7 K
21.8 K
4 mar 2025
21.8 K
25.8 K
25 feb 2025
25.8 K
9.8 K
18 feb 2025
9.8 K
13.4 K
11 feb 2025
13.4 K
19.0 K
4 feb 2025
19.0 K
30.7 K
28 ene 2025
30.7 K
18.5 K
21 ene 2025
18.5 K
10.5 K
14 ene 2025
10.5 K
18.8 K
7 ene 2025
18.8 K
27.2 K
