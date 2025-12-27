Calendario económico
Balanza Comercial de Brasil (Brazil Trade Balance)
|Baja
|$5.842 B
|$10.682 B
|
$6.964 B
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil (MDIC) publica semanal y mensualmente información sobre los datos de la balanza comercial de Brasil.
La Balanza Comercial es un indicador económico que muestra la diferencia entre todo lo que se exporta e importa en relación con los bienes y servicios dentro de Brasil en un cierto periodo de tiempo.
Cuando la balanza comercial es positiva, hay un superávit, es decir, el total de las exportaciones supera al de las importaciones. El superávit de la balanza comercial resulta una condición favorable para la economía brasileña, ya que el número de ventas de bienes y servicios en el exterior es superior al de las importaciones entrantes. Las ganancias de una balanza comercial positiva se invierten de manera interna, en la mejora de la economía del país.
Cuando la balanza comercial es negativa (existe un déficit), las importaciones totales superan a las exportaciones totales. El déficit comercial es una de las condiciones de depreciación de la economía brasileña, dado que el número de bienes y servicios procedentes del exterior supera al número de exportados. El daño causado por una balanza comercial negativa influye directamente en las reservas financieras del país usadas para cubrir los gastos.
La tasa de cobertura es un concepto que determina la proporción total del volumen de exportación sobre las importaciones (EXP/IMP). De acuerdo con el valor de esta tasa, es posible valorar cuánto depende comercialmente un país de sus socios exteriores. Cuanto más baja sea la tasa de cobertura, mayor será la tendencia hacia una balanza comercial negativa y más dependiente resultará Brasil de sus socios extranjeros.
Este indicador puede influir positivamente en el real brasileño cuando su valor es mayor al pronosticado.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Balanza Comercial de Brasil (Brazil Trade Balance)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress