El Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil (MDIC) publica semanal y mensualmente información sobre los datos de la balanza comercial de Brasil.

La Balanza Comercial es un indicador económico que muestra la diferencia entre todo lo que se exporta e importa en relación con los bienes y servicios dentro de Brasil en un cierto periodo de tiempo.

Cuando la balanza comercial es positiva, hay un superávit, es decir, el total de las exportaciones supera al de las importaciones. El superávit de la balanza comercial resulta una condición favorable para la economía brasileña, ya que el número de ventas de bienes y servicios en el exterior es superior al de las importaciones entrantes. Las ganancias de una balanza comercial positiva se invierten de manera interna, en la mejora de la economía del país.

Cuando la balanza comercial es negativa (existe un déficit), las importaciones totales superan a las exportaciones totales. El déficit comercial es una de las condiciones de depreciación de la economía brasileña, dado que el número de bienes y servicios procedentes del exterior supera al número de exportados. El daño causado por una balanza comercial negativa influye directamente en las reservas financieras del país usadas para cubrir los gastos.

La tasa de cobertura es un concepto que determina la proporción total del volumen de exportación sobre las importaciones (EXP/IMP). De acuerdo con el valor de esta tasa, es posible valorar cuánto depende comercialmente un país de sus socios exteriores. Cuanto más baja sea la tasa de cobertura, mayor será la tendencia hacia una balanza comercial negativa y más dependiente resultará Brasil de sus socios extranjeros.

Este indicador puede influir positivamente en el real brasileño cuando su valor es mayor al pronosticado.

Gráfico de los últimos valores: