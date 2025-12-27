CalendarioSecciones

Balanza Comercial de Brasil (Brazil Trade Balance)

País:
Brasil
BRL, Real brasileño
Fuente:
Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios (Ministry of Industry, Foreign Trade and Services)
Sector:
Comercio
Baja $​5.842 B $​10.682 B
$​6.964 B
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
El Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil (MDIC) publica semanal y mensualmente información sobre los datos de la balanza comercial de Brasil.

La Balanza Comercial es un indicador económico que muestra la diferencia entre todo lo que se exporta e importa en relación con los bienes y servicios dentro de Brasil en un cierto periodo de tiempo.

Cuando la balanza comercial es positiva, hay un superávit, es decir, el total de las exportaciones supera al de las importaciones. El superávit de la balanza comercial resulta una condición favorable para la economía brasileña, ya que el número de ventas de bienes y servicios en el exterior es superior al de las importaciones entrantes. Las ganancias de una balanza comercial positiva se invierten de manera interna, en la mejora de la economía del país.

Cuando la balanza comercial es negativa (existe un déficit), las importaciones totales superan a las exportaciones totales. El déficit comercial es una de las condiciones de depreciación de la economía brasileña, dado que el número de bienes y servicios procedentes del exterior supera al número de exportados. El daño causado por una balanza comercial negativa influye directamente en las reservas financieras del país usadas para cubrir los gastos.

La tasa de cobertura es un concepto que determina la proporción total del volumen de exportación sobre las importaciones (EXP/IMP). De acuerdo con el valor de esta tasa, es posible valorar cuánto depende comercialmente un país de sus socios exteriores. Cuanto más baja sea la tasa de cobertura, mayor será la tendencia hacia una balanza comercial negativa y más dependiente resultará Brasil de sus socios extranjeros.

Este indicador puede influir positivamente en el real brasileño cuando su valor es mayor al pronosticado.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Balanza Comercial de Brasil (Brazil Trade Balance)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
$​5.842 B
$​10.682 B
$​6.964 B
oct 2025
$​6.964 B
$​0.884 B
$​2.990 B
sept 2025
$​2.990 B
$​3.544 B
$​6.133 B
ago 2025
$​6.133 B
$​4.074 B
$​7.075 B
jul 2025
$​7.075 B
$​10.031 B
$​5.889 B
jun 2025
$​5.889 B
$​9.002 B
$​7.239 B
may 2025
$​7.239 B
$​8.384 B
$​8.153 B
abr 2025
$​8.153 B
$​5.235 B
$​8.155 B
mar 2025
$​8.155 B
$​1.586 B
$​-0.324 B
feb 2025
$​-0.324 B
$​4.257 B
$​2.164 B
ene 2025
$​2.164 B
$​4.842 B
$​4.803 B
dic 2024
$​4.803 B
$​5.135 B
$​7.030 B
nov 2024
$​7.030 B
$​8.513 B
$​4.343 B
oct 2024
$​4.343 B
$​8.703 B
$​5.363 B
sept 2024
$​5.363 B
$​7.754 B
$​4.828 B
ago 2024
$​4.828 B
$​8.841 B
$​7.640 B
jul 2024
$​7.640 B
$​7.163 B
$​6.711 B
jun 2024
$​6.711 B
$​8.892 B
$​8.534 B
may 2024
$​8.534 B
$​8.384 B
$​9.041 B
abr 2024
$​9.041 B
$​6.523 B
$​7.483 B
mar 2024
$​7.483 B
$​7.855 B
$​5.447 B
feb 2024
$​5.447 B
$​10.014 B
$​6.527 B
ene 2024
$​6.527 B
$​10.797 B
$​9.360 B
dic 2023
$​9.360 B
$​8.776 B
nov 2023
$​8.776 B
$​6.969 B
$​8.959 B
oct 2023
$​8.959 B
$​6.737 B
$​8.904 B
sept 2023
$​8.904 B
$​7.652 B
$​9.767 B
ago 2023
$​9.767 B
$​9.209 B
$​9.035 B
jul 2023
$​9.035 B
$​10.835 B
$​10.592 B
jun 2023
$​10.592 B
$​9.854 B
$​11.378 B
may 2023
$​11.378 B
$​7.873 B
$​8.225 B
abr 2023
$​8.225 B
$​6.382 B
$​10.956 B
mar 2023
$​10.956 B
$​3.264 B
$​2.837 B
feb 2023
$​2.837 B
$​6.029 B
$​2.717 B
ene 2023
$​2.717 B
$​4.780 B
dic 2022
$​4.780 B
$​5.691 B
$​6.675 B
nov 2022
$​6.675 B
$​3.265 B
$​3.921 B
oct 2022
$​3.921 B
$​1.866 B
$​3.994 B
sept 2022
$​3.994 B
$​1.909 B
$​4.165 B
ago 2022
$​4.165 B
$​3.730 B
$​5.444 B
jul 2022
$​5.444 B
$​8.467 B
$​8.814 B
jun 2022
$​8.814 B
$​10.262 B
$​4.944 B
may 2022
$​4.944 B
$​11.496 B
$​8.148 B
abr 2022
$​8.148 B
$​9.429 B
$​7.383 B
mar 2022
$​7.383 B
$​5.612 B
$​4.050 B
feb 2022
$​4.050 B
$​4.406 B
$​-0.176 B
ene 2022
$​-0.176 B
$​1.428 B
$​3.948 B
dic 2021
$​3.948 B
$​-2.221 B
$​-1.307 B
nov 2021
$​-1.307 B
$​-2.221 B
$​2.004 B
oct 2021
$​2.004 B
$​0.011 B
$​4.322 B
1234
