Calendario económico e indicadores de Reino Unido
Panorámica
|Indicador
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Producto Interior Bruto t/t
|0.7%
|1 T 2025
|0.1%
|Trimestral
|Tasa de Desempleo
|4.8%
|ago 2025
|4.7%
|Mensual
|IPC m/m
|0.0%
|sept 2025
|0.3%
|Mensual
|Decisión del Banco de Inglaterra sobre la Tasa de Interés
|4.00%
|4.00%
|Balance Comercial
|£-22.244 B
|jul 2025
|£-22.156 B
|Mensual
Calendario económico
Hora,
Divisa
Evento
Actual
Pronóstico
Anterior
2025.12.25 00:00, GBP, Día de Navidad
2025.12.26 00:00, GBP, Boxing Day
2025.12.29 07:00, GBP, HPI de Nationwide m/m, Pronóstico: 0.2%, Anterior: 0.3%
2025.12.29 07:00, GBP, HPI de Nationwide a/a, Pronóstico: 1.9%, Anterior: 1.8%
2025.12.29 20:30, GBP, Posiciones Netas Especulativas de GBP de la CFTC
2026.01.01 00:00, GBP, Día de Año Nuevo
2026.01.02 09:30, GBP, Índice Manufacturero de Gestores de Compras de S&P Global/CIPS
Indicadores económicos
|Mercado
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Posiciones Netas Especulativas de GBP de la CFTC
|N/D
|16 dic 2025
|Semanal
|Subasta de Deuda Pública a 10 años (Gilt)
|4.613%
|4.608%
|Subasta de Deuda Pública a 30 años (Gilt)
|5.476%
|5.104%
|Subasta de Deuda Pública a 5 años (Gilt)
|4.093%
|3.855%
|PIB
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Estimación del PIB de NIESR
|-0.1%
|nov 2025
|-0.1%
|Mensual
|PIB 3m/3m
|0.2%
|jul 2025
|0.3%
|Mensual
|PIB m/m
|0.0%
|jul 2025
|0.4%
|Mensual
|Producto Interior Bruto a/a
|1.3%
|1 T 2025
|1.5%
|Trimestral
|Producto Interior Bruto t/t
|0.7%
|1 T 2025
|0.1%
|Trimestral
|Laboral
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Cambio del Empleo a 3 meses
|91 K
|ago 2025
|232 K
|Mensual
|Cambio en el Número de Solicitudes del Subsidio de Desempleo
|25.7 K
|sept 2025
|-2.0 K
|Mensual
|Productividad Laboral a/a
|-0.8%
|4 T 2024
|-2.3%
|Trimestral
|Productividad Laboral t/t
|0.7%
|4 T 2024
|-1.1%
|Trimestral
|Sueldo Medio Semanal, pago regular a/a
|4.7%
|ago 2025
|4.8%
|Mensual
|Sueldo Medio Semanal, pago total a/a
|5.0%
|ago 2025
|4.8%
|Mensual
|Tasa de Desempleo
|4.8%
|ago 2025
|4.7%
|Mensual
|Precios
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|CPI Básico m/m
|0.0%
|sept 2025
|0.3%
|Mensual
|Expectativas de Inflación del BoE
|3.0%
|2.7%
|IPC Básico a/a
|3.5%
|sept 2025
|3.6%
|Mensual
|IPC a/a
|3.8%
|sept 2025
|3.8%
|Mensual
|IPC m/m
|0.0%
|sept 2025
|0.3%
|Mensual
|IPCH
|138.9
|sept 2025
|138.9
|Mensual
|IPCH a/a
|4.1%
|sept 2025
|4.1%
|Mensual
|IPCH m/m
|0.1%
|sept 2025
|0.3%
|Mensual
|IPP Básico Productos Acabados a/a
|3.6%
|sept 2025
|1.5%
|Mensual
|IPP Básico Productos Acabados m/m
|0.1%
|sept 2025
|0.0%
|Mensual
|IPP de Bienes Intermedios a/a
|0.8%
|sept 2025
|-1.5%
|Mensual
|IPP de Bienes Intermedios m/m
|-0.1%
|sept 2025
|0.1%
|Mensual
|IPP de Productos Acabados a/a
|3.4%
|sept 2025
|0.1%
|Mensual
|IPP de Productos Acabados m/m
|0.0%
|sept 2025
|0.1%
|Mensual
|Índice Básico de Precios Minoristas a/a
|4.4%
|sept 2025
|4.4%
|Mensual
|Índice Básico de Precios Minoristas m/m
|-0.4%
|sept 2025
|0.4%
|Mensual
|Índice de Precios Minoristas a/a
|4.5%
|sept 2025
|4.6%
|Mensual
|Índice de Precios Minoristas m/m
|-0.4%
|sept 2025
|0.4%
|Mensual
|Índice de Precios al Consumidor
|139.3
|sept 2025
|139.3
|Mensual
|Dinero
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|BoE Housing Equity Withdrawal t/t
|£-16.118 B
|2 T 2025
|£-4.909 B
|Trimestral
|Decisión del Banco de Inglaterra sobre la Tasa de Interés
|4.00%
|4.00%
|Flexibilización Cuantitativa (QE) Total del Banco de Inglaterra
|£875 B
|£895 B
|Masa monetaria M4 del BoE m/m
|-0.2%
|oct 2025
|0.6%
|Mensual
|Votos a Favor de Mantener Inalterada la Tasa de Interés del Banco de Inglaterra
|4
|5
|Votos a Favor del Aumento de la Tasa de Interés del Banco de Inglaterra
|0
|0
|Votos a Favor del Descenso de la Tasa de Interés del Banco de Inglaterra
|5
|4
|Comercio
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Balance Comercial
|£-22.244 B
|jul 2025
|£-22.156 B
|Mensual
|Balanza Comercial fuera de la Unión Europea
|£-10.158 B
|jul 2025
|£-10.783 B
|Mensual
|Cuenta corriente
|£-18.099 B
|3 T 2024
|£-24.002 B
|Trimestral
|Gobierno
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Deuda Líquida del Sector Público
|£20.246 B
|sept 2025
|£15.318 B
|Mensual
|Requerimiento de Fondos para el Sector Público
|£-10.862 B
|sept 2025
|£10.201 B
|Mensual
|Negocios
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Inversión Empresarial t/t
|3.9%
|1 T 2025
|-3.2%
|Trimestral
|Inversión empresarial a/a
|6.1%
|1 T 2025
|-0.7%
|Trimestral
|PMI Compuesto de S&P Global/CIPS
|N/D
|dic 2025
|51.2
|Mensual
|PMI de todos los Sectores de S&P Global/CIPS
|49.5
|oct 2019
|48.8
|Mensual
|Producción Industrial m/m
|-0.9%
|jul 2025
|0.7%
|Mensual
|Producción Manufacturera a/a
|0.2%
|jul 2025
|0.0%
|Mensual
|Producción Manufacturera m/m
|-1.3%
|jul 2025
|0.5%
|Mensual
|Producción de la Construcción a/a
|2.4%
|jul 2025
|1.5%
|Mensual
|Producción de la Construcción m/m
|0.2%
|jul 2025
|0.3%
|Mensual
|Producción industrial a/a
|0.1%
|jul 2025
|0.2%
|Mensual
|Registro de Nuevos Automóviles a/a
|N/D
|nov 2025
|0.5%
|Mensual
|Registro de Nuevos Automóviles m/m
|N/D
|nov 2025
|-53.7%
|Mensual
|Índice Manufacturero de Gestores de Compras de S&P Global/CIPS
|N/D
|dic 2025
|50.2
|Mensual
|Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Construcción en Reino Unido de S&P Global/CIPS
|39.4
|nov 2025
|44.1
|Mensual
|Ínidice de Gestores de Compras de S&P Global/CIPS
|N/D
|dic 2025
|51.3
|Mensual
|Consumidor
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Confianza del Consumidor de la GfK
|-17
|dic 2025
|-19
|Mensual
|Crédito al consumo del BoE m/m
|£1.119 B
|oct 2025
|£1.398 B
|Mensual
|Préstamos Netos a Individuos del Banco de Inglaterra m/m
|£5.392 B
|oct 2025
|£6.621 B
|Mensual
|Ventas Minoristas Básicas a/a
|2.3%
|sept 2025
|1.3%
|Mensual
|Ventas Minoristas Básicas m/m
|0.6%
|sept 2025
|1.0%
|Mensual
|Ventas Minoristas del BCR a/a
|6.5%
|dic 2022
|4.1%
|Mensual
|Ventas Minoristas m/m
|0.5%
|sept 2025
|0.6%
|Mensual
|Ventas minoristas a/a
|1.5%
|sept 2025
|0.7%
|Mensual
|Índice de Servicios
|0.4%
|jul 2025
|0.4%
|Mensual
|Vivienda
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Aprobaciones de Hipotecas del BoE
|65.018 K
|oct 2025
|65.647 K
|Mensual
|Concesiones de Crédito Hipotecario de UK Finance
|38.779 K
|dic 2018
|39.205 K
|Mensual
|HPI de Nationwide a/a
|1.8%
|nov 2025
|2.4%
|Mensual
|HPI de Nationwide m/m
|0.3%
|nov 2025
|0.2%
|Mensual
|Préstamos Hipotecarios del BoE m/m
|£4.273 B
|oct 2025
|£5.223 B
|Mensual
|Índice de Precios Inmobiliarios Hálifax a/a
|N/D
|nov 2025
|1.9%
|Mensual
|Índice de Precios Inmobiliarios Hálifax m/m
|N/D
|nov 2025
|0.6%
|Mensual
|Índice de Precios Inmobiliarios RICS
|-16.0%
|nov 2025
|-19.0%
|Mensual
|Índice de Precios Inmobiliarios a/a
|2.6%
|sept 2025
|3.1%
|Mensual