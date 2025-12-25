CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Calendario económico e indicadores de Reino Unido

Panorámica

Indicador Último Referencia Anterior Frecuencia
Producto Interior Bruto t/t 0.7% 1 T 2025 0.1% Trimestral
Tasa de Desempleo 4.8% ago 2025 4.7% Mensual
IPC m/m 0.0% sept 2025 0.3% Mensual
Decisión del Banco de Inglaterra sobre la Tasa de Interés 4.00% 4.00%
Balance Comercial £​-22.244 B jul 2025 £​-22.156 B Mensual

Calendario económico

Hora,
Divisa
Evento
Actual
Pronóstico
Anterior
2025.12.25 00:00, GBP, Día de Navidad
2025.12.26 00:00, GBP, Boxing Day
2025.12.29 07:00, GBP, HPI de Nationwide m/m, Pronóstico: 0.2%, Anterior: 0.3%
2025.12.29 07:00, GBP, HPI de Nationwide a/a, Pronóstico: 1.9%, Anterior: 1.8%
2025.12.29 20:30, GBP, Posiciones Netas Especulativas de GBP de la CFTC
2026.01.01 00:00, GBP, Día de Año Nuevo
2026.01.02 09:30, GBP, Índice Manufacturero de Gestores de Compras de S&P Global/CIPS

Indicadores económicos

Mercado Último Referencia Anterior Frecuencia
Posiciones Netas Especulativas de GBP de la CFTC N/D 16 dic 2025 Semanal
Subasta de Deuda Pública a 10 años (Gilt) 4.613% 4.608%
Subasta de Deuda Pública a 30 años (Gilt) 5.476% 5.104%
Subasta de Deuda Pública a 5 años (Gilt) 4.093% 3.855%
PIB Último Referencia Anterior Frecuencia
Estimación del PIB de NIESR -0.1% nov 2025 -0.1% Mensual
PIB 3m/3m 0.2% jul 2025 0.3% Mensual
PIB m/m 0.0% jul 2025 0.4% Mensual
Producto Interior Bruto a/a 1.3% 1 T 2025 1.5% Trimestral
Producto Interior Bruto t/t 0.7% 1 T 2025 0.1% Trimestral
Laboral Último Referencia Anterior Frecuencia
Cambio del Empleo a 3 meses 91 K ago 2025 232 K Mensual
Cambio en el Número de Solicitudes del Subsidio de Desempleo 25.7 K sept 2025 -2.0 K Mensual
Productividad Laboral a/a -0.8% 4 T 2024 -2.3% Trimestral
Productividad Laboral t/t 0.7% 4 T 2024 -1.1% Trimestral
Sueldo Medio Semanal, pago regular a/a 4.7% ago 2025 4.8% Mensual
Sueldo Medio Semanal, pago total a/a 5.0% ago 2025 4.8% Mensual
Tasa de Desempleo 4.8% ago 2025 4.7% Mensual
Precios Último Referencia Anterior Frecuencia
CPI Básico m/m 0.0% sept 2025 0.3% Mensual
Expectativas de Inflación del BoE 3.0% 2.7%
IPC Básico a/a 3.5% sept 2025 3.6% Mensual
IPC a/a 3.8% sept 2025 3.8% Mensual
IPC m/m 0.0% sept 2025 0.3% Mensual
IPCH 138.9 sept 2025 138.9 Mensual
IPCH a/a 4.1% sept 2025 4.1% Mensual
IPCH m/m 0.1% sept 2025 0.3% Mensual
IPP Básico Productos Acabados a/a 3.6% sept 2025 1.5% Mensual
IPP Básico Productos Acabados m/m 0.1% sept 2025 0.0% Mensual
IPP de Bienes Intermedios a/a 0.8% sept 2025 -1.5% Mensual
IPP de Bienes Intermedios m/m -0.1% sept 2025 0.1% Mensual
IPP de Productos Acabados a/a 3.4% sept 2025 0.1% Mensual
IPP de Productos Acabados m/m 0.0% sept 2025 0.1% Mensual
Índice Básico de Precios Minoristas a/a 4.4% sept 2025 4.4% Mensual
Índice Básico de Precios Minoristas m/m -0.4% sept 2025 0.4% Mensual
Índice de Precios Minoristas a/a 4.5% sept 2025 4.6% Mensual
Índice de Precios Minoristas m/m -0.4% sept 2025 0.4% Mensual
Índice de Precios al Consumidor 139.3 sept 2025 139.3 Mensual
Dinero Último Referencia Anterior Frecuencia
BoE Housing Equity Withdrawal t/t £​-16.118 B 2 T 2025 £​-4.909 B Trimestral
Decisión del Banco de Inglaterra sobre la Tasa de Interés 4.00% 4.00%
Flexibilización Cuantitativa (QE) Total del Banco de Inglaterra £​875 B £​895 B
Masa monetaria M4 del BoE m/m -0.2% oct 2025 0.6% Mensual
Votos a Favor de Mantener Inalterada la Tasa de Interés del Banco de Inglaterra 4 5
Votos a Favor del Aumento de la Tasa de Interés del Banco de Inglaterra 0 0
Votos a Favor del Descenso de la Tasa de Interés del Banco de Inglaterra 5 4
Comercio Último Referencia Anterior Frecuencia
Balance Comercial £​-22.244 B jul 2025 £​-22.156 B Mensual
Balanza Comercial fuera de la Unión Europea £​-10.158 B jul 2025 £​-10.783 B Mensual
Cuenta corriente £​-18.099 B 3 T 2024 £​-24.002 B Trimestral
Gobierno Último Referencia Anterior Frecuencia
Deuda Líquida del Sector Público £​20.246 B sept 2025 £​15.318 B Mensual
Requerimiento de Fondos para el Sector Público £​-10.862 B sept 2025 £​10.201 B Mensual
Negocios Último Referencia Anterior Frecuencia
Inversión Empresarial t/t 3.9% 1 T 2025 -3.2% Trimestral
Inversión empresarial a/a 6.1% 1 T 2025 -0.7% Trimestral
PMI Compuesto de S&P Global/CIPS N/D dic 2025 51.2 Mensual
PMI de todos los Sectores de S&P Global/CIPS 49.5 oct 2019 48.8 Mensual
Producción Industrial m/m -0.9% jul 2025 0.7% Mensual
Producción Manufacturera a/a 0.2% jul 2025 0.0% Mensual
Producción Manufacturera m/m -1.3% jul 2025 0.5% Mensual
Producción de la Construcción a/a 2.4% jul 2025 1.5% Mensual
Producción de la Construcción m/m 0.2% jul 2025 0.3% Mensual
Producción industrial a/a 0.1% jul 2025 0.2% Mensual
Registro de Nuevos Automóviles a/a N/D nov 2025 0.5% Mensual
Registro de Nuevos Automóviles m/m N/D nov 2025 -53.7% Mensual
Índice Manufacturero de Gestores de Compras de S&P Global/CIPS N/D dic 2025 50.2 Mensual
Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Construcción en Reino Unido de S&P Global/CIPS 39.4 nov 2025 44.1 Mensual
Ínidice de Gestores de Compras de S&P Global/CIPS N/D dic 2025 51.3 Mensual
Consumidor Último Referencia Anterior Frecuencia
Confianza del Consumidor de la GfK -17 dic 2025 -19 Mensual
Crédito al consumo del BoE m/m £​1.119 B oct 2025 £​1.398 B Mensual
Préstamos Netos a Individuos del Banco de Inglaterra m/m £​5.392 B oct 2025 £​6.621 B Mensual
Ventas Minoristas Básicas a/a 2.3% sept 2025 1.3% Mensual
Ventas Minoristas Básicas m/m 0.6% sept 2025 1.0% Mensual
Ventas Minoristas del BCR a/a 6.5% dic 2022 4.1% Mensual
Ventas Minoristas m/m 0.5% sept 2025 0.6% Mensual
Ventas minoristas a/a 1.5% sept 2025 0.7% Mensual
Índice de Servicios 0.4% jul 2025 0.4% Mensual
Vivienda Último Referencia Anterior Frecuencia
Aprobaciones de Hipotecas del BoE 65.018 K oct 2025 65.647 K Mensual
Concesiones de Crédito Hipotecario de UK Finance 38.779 K dic 2018 39.205 K Mensual
HPI de Nationwide a/a 1.8% nov 2025 2.4% Mensual
HPI de Nationwide m/m 0.3% nov 2025 0.2% Mensual
Préstamos Hipotecarios del BoE m/m £​4.273 B oct 2025 £​5.223 B Mensual
Índice de Precios Inmobiliarios Hálifax a/a N/D nov 2025 1.9% Mensual
Índice de Precios Inmobiliarios Hálifax m/m N/D nov 2025 0.6% Mensual
Índice de Precios Inmobiliarios RICS -16.0% nov 2025 -19.0% Mensual
Índice de Precios Inmobiliarios a/a 2.6% sept 2025 3.1% Mensual