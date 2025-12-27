El Indicador de Ganancias Promedio por hora a/a refleja los cambios en las ganancias promedio por hora en la mayoría de las industrias no agrícolas en el mes especificado en comparación con el mismo mes del año anterior.

El indicador solo incluye empleados de empresas privadas. El cálculo se basa en una encuesta realizada a aproximadamente 147,000 compañías que proporcionan alrededor de 634,000 empleos en los Estados Unidos.

Las ganancias promedio por hora se incluyen en algunos otros indicadores de la economía de los Estados Unidos. Por ejemplo, la información sobre las ganancias permite evaluar el empleo, las tendencias de los beneficios y la inflación de los salarios. Esta información también se usa en el cálculo de los ingresos personales.

El aumento en las ganancias por hora promedio mejora las posibilidades de ahorro de los ciudadanos y conduce al crecimiento del consumo regular. Una mayor actividad en el consumo indica una mayor actividad económica en el país. Por lo tanto, el aumento en las ganancias promedio por hora indica una mejora en las condiciones económicas. Asimismo, el aumento de los salarios indica el crecimiento inflacionario.

De esta forma, el crecimiento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar.

Gráfico de los últimos valores: