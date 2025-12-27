CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Posiciones Netas Especulativas de Oro de la CFTC (CFTC Gold Non-Commercial Net Positions)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
EE.UU. Comisión del Comercio en Futuros sobre Mercancías (U.S. Commodity Futures Trading Commission)
Sector:
Mercado
Media N/D
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

Las Posiciones Netas Especulativas de Oro de la CFTC constituyen un informe semanal que refleja la diferencia entre el volumen total de las posiciones de oro largas y cortas existentes en el mercado y abiertas por tráders no comerciales (especulativos). El informe solo incluye los mercados de futuros de los EE.UU. (Bolsas de Chicago y Nueva York). Por lo tanto, el indicador representa el volumen neto de las posiciones largas de oro en los Estados Unidos.

Se considera que los tráders abren posiciones NO comerciales cuando estas no son abiertas con el objetivo de dar cobertura en el mercado de futuros u opciones. Este grupo incluye solo operaciones especulativas. El mismo tráder se puede definir como comercial para las transacciones con algunos activos y no comercial con otras. Esta clasificación se refleja en los informes de la Comisión de Negociación de Futuros y Materias Primas (CFTC, en inglés).

La CFTC publica un informe sobre las posiciones y obligaciones netas de los tráders para ayudar a estos y a los analistas a entender la dinámica del mercado. Estos informes se recopilan con la ayuda de los datos proporcionados por los corredores de FCM, las empresas de compensación y las bolsas de valores. El departamento analítico de la CFTC solo ofrece los datos, no brinda una explicación.

El oro es el activo de reserva más popular en los mercados globales. Las cotizaciones del oro a menudo crecen con la caída de las cotizaciones del dólar: los tráders tienden a preferir el oro cuando no están seguros de la estabilidad del dólar. Por lo tanto, un aumento en el volumen neto de las posiciones especulativas de oro puede indicar indirectamente a condiciones generalmente desfavorables en el mercado. Sin embargo, visto que el informe de la CFTC cubre una pequeña cantidad de datos (a nivel mundial), rara vez tiene un fuerte impacto en las cotizaciones del oro o el dólar.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Posiciones Netas Especulativas de Oro de la CFTC (CFTC Gold Non-Commercial Net Positions)".

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
16 dic 2025
N/D
9 dic 2025
N/D
2 dic 2025
N/D
25 nov 2025
N/D
18 nov 2025
N/D
10 nov 2025
N/D
4 nov 2025
N/D
28 oct 2025
N/D
21 oct 2025
N/D
14 oct 2025
N/D
7 oct 2025
N/D
30 sept 2025
N/D
266.7 K
23 sept 2025
266.7 K
266.4 K
16 sept 2025
266.4 K
261.7 K
9 sept 2025
261.7 K
249.5 K
2 sept 2025
249.5 K
214.3 K
26 ago 2025
214.3 K
212.6 K
19 ago 2025
212.6 K
229.5 K
12 ago 2025
229.5 K
237.1 K
5 ago 2025
237.1 K
223.6 K
29 jul 2025
223.6 K
253.0 K
22 jul 2025
253.0 K
213.1 K
15 jul 2025
213.1 K
203.0 K
8 jul 2025
203.0 K
202.0 K
1 jul 2025
202.0 K
195.0 K
24 jun 2025
195.0 K
200.6 K
17 jun 2025
200.6 K
187.5 K
10 jun 2025
187.5 K
187.9 K
3 jun 2025
187.9 K
174.2 K
27 may 2025
174.2 K
164.0 K
20 may 2025
164.0 K
161.2 K
13 may 2025
161.2 K
162.5 K
6 may 2025
162.5 K
163.3 K
29 abr 2025
163.3 K
175.4 K
22 abr 2025
175.4 K
202.2 K
15 abr 2025
202.2 K
200.7 K
8 abr 2025
200.7 K
238.4 K
1 abr 2025
238.4 K
249.8 K
25 mar 2025
249.8 K
257.9 K
18 mar 2025
257.9 K
236.1 K
11 mar 2025
236.1 K
243.3 K
4 mar 2025
243.3 K
261.6 K
25 feb 2025
261.6 K
268.7 K
18 feb 2025
268.7 K
284.5 K
11 feb 2025
284.5 K
302.5 K
4 feb 2025
302.5 K
299.4 K
28 ene 2025
299.4 K
300.8 K
21 ene 2025
300.8 K
279.4 K
14 ene 2025
279.4 K
254.9 K
7 ene 2025
254.9 K
247.6 K
12345678...19
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración