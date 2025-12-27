El Índice de Gasto de Capital de Japón a/a mide los cambios en el valor general de la inversión de capital realizada por las empresas japonesas. Es un indicador líder de las condiciones comerciales y la salud económica. En general, muestra la situación financiera de las corporaciones comerciales en Japón.

La reurbanización a gran escala de las áreas urbanas continúa generando inversiones de capital de alto nivel. No obstante, Japón padece un estado de recesión, conocido como "los 20 años perdidos". Debido a esto, no se espera que en el futuro se continúe al mismo nivel. La falta de expectativas positivas influye en la inversión.

Un índice más alto de lo esperado suele interpretarse como positivo/alcista para el JPY, mientras que un índice más bajo de lo esperado suele interpretarse como negativo/bajista para el JPY. Sin embargo, el yen japonés suele verse más afectado por los indicadores extranjeros que por los internos.

Gráfico de los últimos valores: