Calendario económico
Gasto de capital en Japón a/a (Japan Capital Spending y/y)
|Media
|N/D
|3.0%
|
7.6%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Gasto de Capital de Japón a/a mide los cambios en el valor general de la inversión de capital realizada por las empresas japonesas. Es un indicador líder de las condiciones comerciales y la salud económica. En general, muestra la situación financiera de las corporaciones comerciales en Japón.
La reurbanización a gran escala de las áreas urbanas continúa generando inversiones de capital de alto nivel. No obstante, Japón padece un estado de recesión, conocido como "los 20 años perdidos". Debido a esto, no se espera que en el futuro se continúe al mismo nivel. La falta de expectativas positivas influye en la inversión.
Un índice más alto de lo esperado suele interpretarse como positivo/alcista para el JPY, mientras que un índice más bajo de lo esperado suele interpretarse como negativo/bajista para el JPY. Sin embargo, el yen japonés suele verse más afectado por los indicadores extranjeros que por los internos.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Gasto de capital en Japón a/a (Japan Capital Spending y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
