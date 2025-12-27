La Cuenta Corriente muestra la diferencia entre los bienes importados y exportados, los servicios y los intereses pagados en el mes dado. Un valor positivo indica la entrada de capital en la economía surcoreana. Un valor más alto de lo esperado puede influir positivamente en las cotizaciones del won surcoreano.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Cuenta Corriente de Corea del Sur (South Korea Current Account)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).