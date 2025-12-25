CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Calendario económico e indicadores de los Estados Unidos

Panorámica

Indicador Último Referencia Anterior Frecuencia
Producto Interior Bruto t/t 4.3% 3 T 2025 3.8% Trimestral
Tasa de Desempleo 4.6% nov 2025 4.4% Mensual
IPC a/a 2.7% nov 2025 3.0% Mensual
Decisión de la Tasa de Interés de la Reserva Federal 3.75% 4.00%
Balance Comercial $​-52.828 B sept 2025 $​-59.265 B Mensual

Calendario económico

Hora,
Divisa
Evento
Actual
Pronóstico
Anterior
2025.12.25 00:00, USD, Día de Navidad
2025.12.25 15:30, USD, AIE Cambios en la Reserva de Gas Natural, Pronóstico: -226 B, Anterior: -167 B
2025.12.26 18:00, USD, Recuento de Plataformas Petrolíferas de EE.UU de Baker Hughes, Anterior: 406
2025.12.26 18:00, USD, Recuento de plataformas petrolíferas en EE.UU. de Baker Hughes, Anterior: 542
2025.12.29 15:00, USD, Ventas de Viviendas Pendientes m/m, Pronóstico: -0.7%, Anterior: 1.9%
2025.12.29 15:00, USD, Ventas de Viviendas Pendientes a/a, Pronóstico: -6.0%, Anterior: -0.4%
2025.12.29 15:00, USD, Índice de Ventas de Viviendas Pendientes, Anterior: 76.3
2025.12.29 15:30, USD, Índice Manufacturero de la Fed de Dallas
2025.12.29 15:30, USD, AIE Cambio en las Reservas de Crudo
2025.12.29 15:30, USD, AIE Cambio en las Reservas de Crudo en Cushing
2025.12.29 15:30, USD, AIE Cambio en la Importación de Petróleo
2025.12.29 15:30, USD, AIE Cambio en la Producción de Combustible Destilado
2025.12.29 15:30, USD, AIE Cambio en las Reservas de Combustible Destilado
2025.12.29 15:30, USD, AIE Cambio en la Producción de Gasolina
2025.12.29 15:30, USD, AIE Cambio en las Reservas de Combustible para Calefacción
2025.12.29 15:30, USD, AIE Cambios en las Reservas de Gasolina
2025.12.29 15:30, USD, Cambio de Entradas Diarias de Petróleo Crudo de Refinería de la EIA
2025.12.29 15:30, USD, Cambio en la Tasa de Utilización de las Refinerías de la EIA
2025.12.29 16:30, USD, Subasta de Letras del Tesoro a 3 Meses, Anterior: 3.560%
2025.12.29 16:30, USD, Subasta de Letras del Tesoro a 6 Meses, Anterior: 3.485%
2025.12.29 20:30, USD, Posiciones Netas Especulativas de Cobre de la CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Posiciones Netas Especulativas de Plata de la CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Posiciones Netas Especulativas de Oro de la CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Posiciones Netas Especulativas de Crudo de la CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Posiciones Netas Especulativas de Oro de la CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Posiciones Netas Especulativas de Aluminio de la CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Posiciones Netas Especulativas de Maíz de la CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Posiciones Netas Especulativas de Gas Natural de la CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Posiciones Netas Especulativas de Soja de la CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Posiciones Netas Especulativas de Trigo de la CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Posiciones Netas Especulativas de Nasdaq 100 de la CFTC
2025.12.30 14:00, USD, Índice de Precios de la Vivienda m/m, Pronóstico: 0.2%, Anterior: 0.0%
2025.12.30 14:00, USD, Índice de Precios Inmobiliarios a/a, Pronóstico: 1.3%, Anterior: 1.7%
2025.12.30 14:00, USD, Índice de Precios de Vivienda (HPI), Pronóstico: 436.1, Anterior: 435.4
2025.12.30 14:00, USD, Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a, Pronóstico: 1.1%, Anterior: 1.4%
2025.12.30 14:00, USD, Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m, Pronóstico: -0.4%, Anterior: -0.5%
2025.12.30 14:00, USD, Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 s.a. m/m, Pronóstico: 0.2%, Anterior: 0.1%
2025.12.30 14:45, USD, Barómetro de los negocios de Chicago de MNI, Pronóstico: 42.4, Anterior: 36.3
2025.12.30 15:30, USD, Ingresos por Servicios de la Fed de Dallas
2025.12.30 15:30, USD, Actividad Comercial del Sector Servicios de la Fed de Dallas
2025.12.31 13:30, USD, Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo, Pronóstico: 227 K, Anterior: 214 K
2025.12.31 13:30, USD, Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo, Pronóstico: 1.910 M, Anterior: 1.923 M
2025.12.31 13:30, USD, Número Medio de Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo en 4 semanas, Pronóstico: 220.018 K, Anterior: 216.750 K
2025.12.31 16:30, USD, Subasta de Letras del Tesoro a 4 Semanas, Anterior: 3.570%
2025.12.31 16:30, USD, Subasta de Letras del Tesoro a 8 Semanas, Anterior: 3.585%
2025.12.31 17:00, USD, AIE Cambios en la Reserva de Gas Natural, Pronóstico: -226 B
2025.12.31 19:00, USD, Minutas del CFMA
2026.01.01 00:00, USD, Día de Año Nuevo
2026.01.02 14:45, USD, PMI de Manufacturación de S&P Global, Pronóstico: 52.3, Anterior: 52.2
2026.01.02 18:00, USD, Recuento de Plataformas Petrolíferas de EE.UU de Baker Hughes
2026.01.02 18:00, USD, Recuento de plataformas petrolíferas en EE.UU. de Baker Hughes
2026.01.03 15:00, USD, PMI manufacturero del ISM
2026.01.03 15:00, USD, Índice de precios en el sector manufacturero de ISM
2026.01.03 15:00, USD, ISM Empleo Manufacturero
2026.01.03 15:00, USD, ISM Nuevos Pedidos en la Industria Manufacturera

Indicadores económicos

Mercado Último Referencia Anterior Frecuencia
Posiciones Netas Especulativas de Aluminio de la CFTC N/D 16 dic 2025 Semanal
Posiciones Netas Especulativas de Cobre de la CFTC N/D 16 dic 2025 Semanal
Posiciones Netas Especulativas de Crudo de la CFTC N/D 16 dic 2025 Semanal
Posiciones Netas Especulativas de Gas Natural de la CFTC N/D 16 dic 2025 Semanal
Posiciones Netas Especulativas de Maíz de la CFTC N/D 16 dic 2025 Semanal
Posiciones Netas Especulativas de Nasdaq 100 de la CFTC N/D 16 dic 2025 Semanal
Posiciones Netas Especulativas de Oro de la CFTC N/D 16 dic 2025 Semanal
Posiciones Netas Especulativas de Oro de la CFTC N/D 16 dic 2025 Semanal
Posiciones Netas Especulativas de Plata de la CFTC N/D 16 dic 2025 Semanal
Posiciones Netas Especulativas de Soja de la CFTC N/D 16 dic 2025 Semanal
Posiciones Netas Especulativas de Trigo de la CFTC N/D 16 dic 2025 Semanal
Subasta de Bonos del Estado a 20 años 4.798% 4.706%
Subasta de Bonos del Estado a 30 Años 4.773% 4.694%
Subasta de Letras del Tesoro a 3 Meses 3.560% 3.560%
Subasta de Letras del Tesoro a 4 Semanas 3.570% 3.580%
Subasta de Letras del Tesoro a 52 Semanas 3.380% 3.460%
Subasta de Letras del Tesoro a 6 Meses 3.485% 3.495%
Subasta de Letras del Tesoro a 8 Semanas 3.585% 3.585%
Subasta de Obligaciones del Estado a 10 Años 4.175% 4.074%
Subasta de Obligaciones del Estado a 2 Años 3.499% 3.489%
Subasta de Obligaciones del Estado a 3 Años 3.614% 3.579%
Subasta de Obligaciones del Estado a 5 Años 3.747% 3.562%
Subasta de Obligaciones del Estado a 7 Años 3.930% 3.781%
Subasta de TIPS a 10 Años 1.843% 1.734%
Subasta de TIPS a 30 Años 2.650% 2.403%
Subasta de TIPS a 5 Años 1.433% 1.182%
PIB Último Referencia Anterior Frecuencia
PIB Ventas t/t 4.6% 3 T 2025 7.5% Trimestral
Producto Interior Bruto t/t 4.3% 3 T 2025 3.8% Trimestral
Renta Interior Bruta t/t 2.3% 1 T 2018 2.1% Trimestral
Laboral Último Referencia Anterior Frecuencia
Beneficios de Empleo t/t 0.8% 3 T 2025 0.7% Trimestral
Cambio del Empleo no Agrícola ADP -31 K nov 2025 42 K Mensual
Cambio en el Empleo Manufacturero -5 K nov 2025 -9 K Mensual
Cambio en el empleo no agrícola 64 K nov 2025 -105 K Mensual
Costes Laborales Unitarios t/t 1.0% 2 T 2025 1.6% Trimestral
Ganancias Promedio por Hora a/a 3.5% nov 2025 3.8% Mensual
Ganancias Promedio por Hora m/m 0.1% nov 2025 0.4% Mensual
Ganancias Reales m/m N/D nov 2025 -0.1% Mensual
Nóminas Gubernamentales -5 K nov 2025 -157 K Mensual
Nóminas no Agrícolas Privadas 69 K nov 2025 52 K Mensual
Número Medio de Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo en 4 semanas 216.750 K 20 dic 2025 217.500 K Semanal
Número de Despidos de Challenger N/D nov 2025 153.074 K Mensual
Número de Despidos de Challenger a/a N/D nov 2025 175.3% Mensual
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo 1.923 M 13 dic 2025 1.885 M Semanal
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo 214 K 20 dic 2025 224 K Semanal
Productivdad no agraria t/t 3.3% 2 T 2025 2.4% Trimestral
Promedio de Horas Semanales 34.3 nov 2025 34.2 Mensual
Salarios de Empleo t/t 0.8% 3 T 2025 1.0% Trimestral
Tasa de Desempleo 4.6% nov 2025 4.4% Mensual
Tasa de Participación 62.5% nov 2025 62.4% Mensual
U6 Tasa de Desempleo 8.7% nov 2025 8.0% Mensual
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes 7.670 M oct 2025 7.658 M Mensual
Índice de Condiciones del Mercado Laboral de la Fed 1.5 jun 2017 3.3 Mensual
Índice de Coste del Empleo t/t 0.8% 3 T 2025 0.9% Trimestral
Índice de Tendencias de Empleo de la CB 105.80 nov 2025 106.24 Mensual
Precios Último Referencia Anterior Frecuencia
CPI Básico m/m N/D nov 2025 0.2% Mensual
Deflactor del PIB t/t 3.8% 3 T 2025 2.1% Trimestral
IPC Básico 331.068 nov 2025 330.542 Mensual
IPC Básico a/a 2.6% nov 2025 3.0% Mensual
IPC Básico no ajustado a variaciones estacionales 330.425 nov 2025 330.804 Mensual
IPC Básico no ajustado a variaciones estacionales m/m N/D nov 2025 0.3% Mensual
IPC a/a 2.7% nov 2025 3.0% Mensual
IPC m/m N/D nov 2025 0.3% Mensual
IPC no Ajustado a Variaciones Estacionales 324.122 nov 2025 324.800 Mensual
IPC no ajustado a variaciones estacionales m/m N/D nov 2025 0.3% Mensual
IPP Básico a/a 2.6% sept 2025 2.8% Mensual
IPP Básico m/m 0.1% sept 2025 -0.1% Mensual
Media Truncada del Consumo Personal Real de la Fed de Dallas, Tasa de Inflación N/D oct 2025 2.8% Mensual
Mediana del IPC de la Fed de Cleveland m/m 0.1% nov 2025 0.1% Mensual
PPI m/m 0.3% sept 2025 -0.1% Mensual
Precios de Bienes Importados excl. Petróleo m/m 0.2% sept 2025 0.2% Mensual
Previsión de la Inflación a 5 años de la Universidad de Michigan 3.2% dic 2025 3.2% Mensual
Previsión de la Inflación de la Universidad de Michigan 4.2% dic 2025 4.1% Mensual
Índice Anual de Precio del PCE m/m 1.7% 2017 1.7% Anual
Índice Básico Anual de Precio del PCE m/m 1.5% 2017 1.5% Anual
Índice Básico de Precio del PCE a/a N/D nov 2025 2.8% Mensual
Índice Básico de Precio del PCE m/m N/D nov 2025 0.2% Mensual
Índice Básico de Precio del PCE m/m 2.9% 3 T 2025 2.6% Trimestral
Índice de Precio del PCE a/a N/D nov 2025 2.8% Mensual
Índice de Precio del PCE m/m N/D nov 2025 0.3% Mensual
Índice de Precio del PCE m/m 2.8% 3 T 2025 2.1% Trimestral
Índice de Precios al Consumidor 325.031 nov 2025 324.368 Mensual
Índice de Precios al Productor a/a 2.7% sept 2025 2.6% Mensual
Índice de Precios de Exportación a/a 3.8% sept 2025 3.4% Mensual
Índice de Precios de Exportación m/m 0.0% sept 2025 0.1% Mensual
Índice de Precios de Importación a/a 0.3% sept 2025 0.0% Mensual
Índice de Precios de Importación m/m 0.0% sept 2025 0.1% Mensual
Dinero Último Referencia Anterior Frecuencia
Adquisición Extranjera Neta de Obligaciones del Estado y Letras del Tesoro de TIC $​-61.2 B oct 2025 $​25.2 B Mensual
Decisión de la Tasa de Interés de la Reserva Federal 3.75% 4.00%
Flujo Medio de Capital Neto TIC $​-37.3 B oct 2025 $​184.3 B Mensual
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC $​17.5 B oct 2025 $​173.2 B Mensual
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC incl. Swaps $​17.5 B oct 2025 $​173.2 B Mensual
Comercio Último Referencia Anterior Frecuencia
Balance Comercial $​-52.828 B sept 2025 $​-59.265 B Mensual
Balanza Comercial de Mercancías N/D sept 2025 $​-85.541 B Mensual
Cuenta corriente $​-251.312 B 2 T 2025 $​-439.822 B Trimestral
Exportaciones $​289.305 B sept 2025 $​280.921 B Mensual
Importaciones $​342.133 B sept 2025 $​340.185 B Mensual
Gobierno Último Referencia Anterior Frecuencia
Balance del Presupuesto Federal N/D nov 2025 Mensual
Negocios Último Referencia Anterior Frecuencia
AIE Cambio en la Importación de Petróleo N/D 19 dic 2025 -0.719 M Semanal
AIE Cambio en la Producción de Combustible Destilado N/D 19 dic 2025 -0.228 M Semanal
AIE Cambio en la Producción de Gasolina N/D 19 dic 2025 0.033 M Semanal
AIE Cambio en las Reservas de Combustible Destilado N/D 19 dic 2025 1.712 M Semanal
AIE Cambio en las Reservas de Combustible para Calefacción N/D 19 dic 2025 0.267 M Semanal
AIE Cambio en las Reservas de Crudo N/D 19 dic 2025 -1.274 M Semanal
AIE Cambio en las Reservas de Crudo en Cushing N/D 19 dic 2025 -0.742 M Semanal
AIE Cambios en la Reserva de Gas Natural N/D 19 dic 2025 -167 B Semanal
AIE Cambios en las Reservas de Gasolina N/D 19 dic 2025 4.808 M Semanal
Actividad Comercial del Sector Servicios de la Fed de Dallas N/D nov 2025 -9.4 Mensual
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI 36.3 nov 2025 43.8 Mensual
Cambio de Entradas Diarias de Petróleo Crudo de Refinería de la EIA N/D 19 dic 2025 0.128 M Semanal
Cambio en la Tasa de Utilización de las Refinerías de la EIA N/D 19 dic 2025 0.3% Semanal
Condiciones Comerciales de la Fed de Philadelphia 41.6 dic 2025 49.6 Mensual
Condiciones Empresariales Actuales de ISM-NY 37.2 mar 2021 35.5 Mensual
Envíos de Bienes Manufactureros de la Fed de Richmond -20 sept 2025 -5 Mensual
Envíos de Bienes de Capital no Relacionados con la Defensa excl. Aeronaves m/m 0.7% oct 2025 1.2% Mensual
Ganancias Empresariales t/t 4.4% 3 T 2025 0.2% Trimestral
ISM Actividad Comercial en la Industria no Manufacturera N/D nov 2025 54.3 Mensual
ISM Empleo Manufacturero N/D nov 2025 46.0 Mensual
ISM Empleo en la Industria no Manufacturera N/D nov 2025 48.2 Mensual
ISM Nuevos Pedidos en la Industria Manufacturera N/D nov 2025 49.4 Mensual
ISM Nuevos Pedidos en la Industria no Manufacturera N/D nov 2025 56.2 Mensual
ISM no Manufacturero del PMI N/D nov 2025 52.4 Mensual
Ingresos por Servicios de la Fed de Dallas N/D nov 2025 -6.4 Mensual
Ingresos por Servicios de la Fed de Richmond N/D dic 2025 Mensual
Inventarios de las Empresas m/m 0.2% sept 2025 0.0% Mensual
Inventarios mayoristas m/m 0.5% sept 2025 0.0% Mensual
Nuevos Pedidos de la Fed de Philadelphia 5.0 dic 2025 -8.6 Mensual
PMI de Compuesto de S&P Global N/D nov 2025 54.8 Mensual
PMI de Manufacturación de S&P Global 52.2 nov 2025 52.5 Mensual
PMI de servicios de S&P Global 54.1 nov 2025 54.8 Mensual
PMI manufacturero del ISM N/D nov 2025 48.7 Mensual
Pedidos Básicos de Bienes Buraderos m/m 0.2% oct 2025 0.7% Mensual
Pedidos Industriales excl. Transporte m/m -0.1% ago 2025 0.5% Mensual
Pedidos Industriales m/m 1.3% ago 2025 -1.3% Mensual
Pedidos de Bienes Duraderos excl. Defensa m/m -1.5% oct 2025 0.1% Mensual
Pedidos de Bienes Duraderos m/m -2.2% oct 2025 0.7% Mensual
Pedidos de Bienes de Capital no Relacionados con la Defensa excl. Aeronaves m/m 0.5% oct 2025 1.1% Mensual
Precios Pagados de la Fed de Philadelphia 43.6 dic 2025 56.1 Mensual
Producción Industrial de la Fed a/a -0.1% nov 2025 1.6% Mensual
Producción Industrial de la Fed m/m 0.1% nov 2025 -0.3% Mensual
Producción Manufacturera de la Fed de Kansas City N/D dic 2025 Mensual
Producción Manufacturera de la Fed m/m 0.0% nov 2025 0.0% Mensual
Recuento de Plataformas Petrolíferas de EE.UU de Baker Hughes N/D 26 dic 2025 406 Semanal
Recuento de plataformas petrolíferas en EE.UU. de Baker Hughes N/D 26 dic 2025 542 Semanal
Tasa de Utilización de la Capacidad Industrial de la Fed 76.0% nov 2025 76.1% Mensual
Ventas Mayoristas m/m -0.2% sept 2025 -0.2% Mensual
Índice Compuesto de la Actividad Manufacturera de la Fed de Kansas City N/D dic 2025 Mensual
Índice Manufacturero de la Fed de Chicago N/D oct 2025 -0.12 Mensual
Índice Manufacturero de la Fed de Dallas N/D nov 2025 -5.0 Mensual
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia -10.2 dic 2025 -1.7 Mensual
Índice de Actividad Manufacturera de la Fed de Richmond -17 sept 2025 -7 Mensual
Índice de Condiciones Empresariales de ISM-NY 804.5 mar 2021 810.9 Mensual
Índice de Gasto de Capital de la Fed de Philadelphia 30.3 dic 2025 26.7 Mensual
Índice de Liderazgo Económico de la CB -0.3% nov 2025 Mensual
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia 12.9 dic 2025 6.0 Mensual
Índice de Optimismo de las Pequeñas Empresas de NFIB 99.0 nov 2025 98.2 Mensual
Índice de Precios de la Industria no Manufacturera de ISM N/D nov 2025 70.0 Mensual
Índice de actividad manufacturera de Empire State de la Fed de Nueva York -3.9 dic 2025 18.7 Mensual
Índice de precios en el sector manufacturero de ISM N/D nov 2025 58.0 Mensual
Consumidor Último Referencia Anterior Frecuencia
Condiciones Actuales de la Universidad de Michigan 50.4 dic 2025 50.7 Mensual
Consumo Personal Real m/m N/D nov 2025 0.0% Mensual
Consumo Personal Real t/t 3.5% 3 T 2025 2.5% Trimestral
Control Minorista m/m 0.8% oct 2025 -0.1% Mensual
Crédito al Consumo de la FRS m/m $​9.18 B oct 2025 $​11.01 B Mensual
Expectativas del Consumidor de la Universidad de Michigan 54.6 dic 2025 55.0 Mensual
Gastos de las Personas Físicas m/m N/D nov 2025 0.3% Mensual
Ingresos Personales m/m N/D nov 2025 0.4% Mensual
Inventarios Minoristas excl. Automóviles m/m 0.0% sept 2025 Mensual
Inventarios Minoristas m/m 0.4% sept 2025 Mensual
Ventas Minoristas Básicas m/m 0.4% oct 2025 0.1% Mensual
Ventas Minoristas excl. Automóviles y Combustible m/m 0.5% oct 2025 0.0% Mensual
Ventas Minoristas m/m 0.0% oct 2025 0.1% Mensual
Ventas minoristas a/a 3.5% oct 2025 4.2% Mensual
Índice de Confianza del Consumidor de la CB 89.1 dic 2025 92.9 Mensual
Índice del Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan 52.9 dic 2025 53.3 Mensual
Vivienda Último Referencia Anterior Frecuencia
Gasto en Construcción m/m 0.2% ago 2025 0.2% Mensual
Inicios de Construcción de nueva vivienda m/m N/D sept 2025 -8.5% Mensual
Inicios de construcción de Nueva Vivienda N/D sept 2025 1.307 M Mensual
Permisos de Construcción N/D sept 2025 1.312 M Mensual
Permisos de Construcción m/m N/D sept 2025 -3.7% Mensual
Ventas de Viviendas Existentes 4.13 M nov 2025 4.11 M Mensual
Ventas de Viviendas Nuevas N/D sept 2025 0.800 M Mensual
Ventas de Viviendas Nuevas m/m N/D sept 2025 20.5% Mensual
Ventas de Viviendas Pendientes a/a -0.4% oct 2025 -0.9% Mensual
Ventas de Viviendas Pendientes m/m 1.9% oct 2025 0.1% Mensual
Ventas de Viviendas de Segunda Mano m/m 0.5% nov 2025 1.5% Mensual
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a 1.4% sept 2025 1.6% Mensual
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m -0.5% sept 2025 -0.6% Mensual
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 s.a. m/m 0.1% sept 2025 0.1% Mensual
Índice NAHB del Mercado de la Vivienda 39 dic 2025 38 Mensual
Índice de Precios Inmobiliarios a/a 1.7% sept 2025 2.4% Mensual
Índice de Precios de Vivienda (HPI) 435.4 sept 2025 435.6 Mensual
Índice de Precios de la Vivienda m/m 0.0% sept 2025 0.4% Mensual
Índice de Ventas de Viviendas Pendientes 76.3 oct 2025 74.9 Mensual