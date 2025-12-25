Calendario económico
Calendario económico e indicadores de los Estados Unidos
Panorámica
|Indicador
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Producto Interior Bruto t/t
|4.3%
|3 T 2025
|3.8%
|Trimestral
|Tasa de Desempleo
|4.6%
|nov 2025
|4.4%
|Mensual
|IPC a/a
|2.7%
|nov 2025
|3.0%
|Mensual
|Decisión de la Tasa de Interés de la Reserva Federal
|3.75%
|4.00%
|Balance Comercial
|$-52.828 B
|sept 2025
|$-59.265 B
|Mensual
Hora,
Divisa
Evento
Actual
Pronóstico
Anterior
2025.12.25 00:00, USD, Día de Navidad
2025.12.25 15:30, USD, AIE Cambios en la Reserva de Gas Natural, Pronóstico: -226 B, Anterior: -167 B
2025.12.26 18:00, USD, Recuento de Plataformas Petrolíferas de EE.UU de Baker Hughes, Anterior: 406
2025.12.26 18:00, USD, Recuento de plataformas petrolíferas en EE.UU. de Baker Hughes, Anterior: 542
2025.12.29 15:00, USD, Ventas de Viviendas Pendientes m/m, Pronóstico: -0.7%, Anterior: 1.9%
2025.12.29 15:00, USD, Ventas de Viviendas Pendientes a/a, Pronóstico: -6.0%, Anterior: -0.4%
2025.12.29 15:00, USD, Índice de Ventas de Viviendas Pendientes, Anterior: 76.3
2025.12.29 15:30, USD, Índice Manufacturero de la Fed de Dallas
2025.12.29 15:30, USD, AIE Cambio en las Reservas de Crudo
2025.12.29 15:30, USD, AIE Cambio en las Reservas de Crudo en Cushing
2025.12.29 15:30, USD, AIE Cambio en la Importación de Petróleo
2025.12.29 15:30, USD, AIE Cambio en la Producción de Combustible Destilado
2025.12.29 15:30, USD, AIE Cambio en las Reservas de Combustible Destilado
2025.12.29 15:30, USD, AIE Cambio en la Producción de Gasolina
2025.12.29 15:30, USD, AIE Cambio en las Reservas de Combustible para Calefacción
2025.12.29 15:30, USD, AIE Cambios en las Reservas de Gasolina
2025.12.29 15:30, USD, Cambio de Entradas Diarias de Petróleo Crudo de Refinería de la EIA
2025.12.29 15:30, USD, Cambio en la Tasa de Utilización de las Refinerías de la EIA
2025.12.29 16:30, USD, Subasta de Letras del Tesoro a 3 Meses, Anterior: 3.560%
2025.12.29 16:30, USD, Subasta de Letras del Tesoro a 6 Meses, Anterior: 3.485%
2025.12.29 20:30, USD, Posiciones Netas Especulativas de Cobre de la CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Posiciones Netas Especulativas de Plata de la CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Posiciones Netas Especulativas de Oro de la CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Posiciones Netas Especulativas de Crudo de la CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Posiciones Netas Especulativas de Oro de la CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Posiciones Netas Especulativas de Aluminio de la CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Posiciones Netas Especulativas de Maíz de la CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Posiciones Netas Especulativas de Gas Natural de la CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Posiciones Netas Especulativas de Soja de la CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Posiciones Netas Especulativas de Trigo de la CFTC
2025.12.29 20:30, USD, Posiciones Netas Especulativas de Nasdaq 100 de la CFTC
2025.12.30 14:00, USD, Índice de Precios de la Vivienda m/m, Pronóstico: 0.2%, Anterior: 0.0%
2025.12.30 14:00, USD, Índice de Precios Inmobiliarios a/a, Pronóstico: 1.3%, Anterior: 1.7%
2025.12.30 14:00, USD, Índice de Precios de Vivienda (HPI), Pronóstico: 436.1, Anterior: 435.4
2025.12.30 14:00, USD, Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a, Pronóstico: 1.1%, Anterior: 1.4%
2025.12.30 14:00, USD, Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m, Pronóstico: -0.4%, Anterior: -0.5%
2025.12.30 14:00, USD, Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 s.a. m/m, Pronóstico: 0.2%, Anterior: 0.1%
2025.12.30 14:45, USD, Barómetro de los negocios de Chicago de MNI, Pronóstico: 42.4, Anterior: 36.3
2025.12.30 15:30, USD, Ingresos por Servicios de la Fed de Dallas
2025.12.30 15:30, USD, Actividad Comercial del Sector Servicios de la Fed de Dallas
2025.12.31 13:30, USD, Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo, Pronóstico: 227 K, Anterior: 214 K
2025.12.31 13:30, USD, Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo, Pronóstico: 1.910 M, Anterior: 1.923 M
2025.12.31 13:30, USD, Número Medio de Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo en 4 semanas, Pronóstico: 220.018 K, Anterior: 216.750 K
2025.12.31 16:30, USD, Subasta de Letras del Tesoro a 4 Semanas, Anterior: 3.570%
2025.12.31 16:30, USD, Subasta de Letras del Tesoro a 8 Semanas, Anterior: 3.585%
2025.12.31 17:00, USD, AIE Cambios en la Reserva de Gas Natural, Pronóstico: -226 B
2025.12.31 19:00, USD, Minutas del CFMA
2026.01.01 00:00, USD, Día de Año Nuevo
2026.01.02 14:45, USD, PMI de Manufacturación de S&P Global, Pronóstico: 52.3, Anterior: 52.2
2026.01.02 18:00, USD, Recuento de Plataformas Petrolíferas de EE.UU de Baker Hughes
2026.01.02 18:00, USD, Recuento de plataformas petrolíferas en EE.UU. de Baker Hughes
2026.01.03 15:00, USD, PMI manufacturero del ISM
2026.01.03 15:00, USD, Índice de precios en el sector manufacturero de ISM
2026.01.03 15:00, USD, ISM Empleo Manufacturero
2026.01.03 15:00, USD, ISM Nuevos Pedidos en la Industria Manufacturera