El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Industria Manufacturera de Markit de Canadá mide el cambio en las condiciones de los negocios en el sector industrial de Canadá en el mes especificado. El indicador se basa en las encuestas mensuales realizadas a los gerentes de compras de más de 400 empresas privadas del sector manufacturero.

Con frecuencia, los gerentes de compras pueden monitorear los cambios en las condiciones del mercado antes que los demás empleados de la empresa, porque las compras preceden a las actividades de producción de la empresa. Los gerentes de compras se encuentran entre los primeros en notar dichos cambios en las condiciones comerciales. La muestra para la encuesta se elige de forma que abarque el mayor número posible de grandes empresas en todo el país.

A los encuestados se les pregunta sobre cinco parámetros principales: producción, nuevos pedidos, entregas de proveedores, niveles de inventario y entorno de empleo. Los participantes de la encuesta dan estimaciones relativas: si las cifras han aumentado, disminuido o no han cambiado. El PMI es un índice compuesto por otros cinco índices individuales con las siguientes ponderaciones: nuevas órdenes - 0.3, producción - 0.25, empleo - 0.2, tiempos de entrega de los proveedores - 0.15, stock de artículos comprados - 0.1.

El índice está ajustado estacionalmente. A cada empresa encuestada se le asigna un peso individual. Las lecturas superiores a 50 indican que la mayoría de los encuestados valoran positivamente las condiciones comerciales actuales. Las lecturas inferiores a 50 indican un empeoramiento de las condiciones comerciales.

El Índice de Gerentes de Compras es uno de los índices populares monitoreados más de cerca por los analistas. Ofrece información operacional que abarca todo el sector de la manufactura. Se interpreta como un indicador avanzado de la producción y la inflación. El aumento de este índice de la manufactura indica las condiciones favorables del mercado y puede verse como un factor positivo para el crecimiento del dólar canadiense.

Gráfico de los últimos valores: