Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Industria Manufacturera de Canadá de S&P Global (S&P Global Canada Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

País:
Canadá
CAD, Dólar canadiense
Fuente:
S&P Global
Sector:
Negocios
Baja 48.4 50.4
49.6
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
Anterior
47.8
48.4
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
Anterior
El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Industria Manufacturera de Markit de Canadá mide el cambio en las condiciones de los negocios en el sector industrial de Canadá en el mes especificado. El indicador se basa en las encuestas mensuales realizadas a los gerentes de compras de más de 400 empresas privadas del sector manufacturero.

Con frecuencia, los gerentes de compras pueden monitorear los cambios en las condiciones del mercado antes que los demás empleados de la empresa, porque las compras preceden a las actividades de producción de la empresa. Los gerentes de compras se encuentran entre los primeros en notar dichos cambios en las condiciones comerciales. La muestra para la encuesta se elige de forma que abarque el mayor número posible de grandes empresas en todo el país.

A los encuestados se les pregunta sobre cinco parámetros principales: producción, nuevos pedidos, entregas de proveedores, niveles de inventario y entorno de empleo. Los participantes de la encuesta dan estimaciones relativas: si las cifras han aumentado, disminuido o no han cambiado. El PMI es un índice compuesto por otros cinco índices individuales con las siguientes ponderaciones: nuevas órdenes - 0.3, producción - 0.25, empleo - 0.2, tiempos de entrega de los proveedores - 0.15, stock de artículos comprados - 0.1.

El índice está ajustado estacionalmente. A cada empresa encuestada se le asigna un peso individual. Las lecturas superiores a 50 indican que la mayoría de los encuestados valoran positivamente las condiciones comerciales actuales. Las lecturas inferiores a 50 indican un empeoramiento de las condiciones comerciales.

El Índice de Gerentes de Compras es uno de los índices populares monitoreados más de cerca por los analistas. Ofrece información operacional que abarca todo el sector de la manufactura. Se interpreta como un indicador avanzado de la producción y la inflación. El aumento de este índice de la manufactura indica las condiciones favorables del mercado y puede verse como un factor positivo para el crecimiento del dólar canadiense.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Industria Manufacturera de Canadá de S&P Global (S&P Global Canada Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
48.4
50.4
49.6
oct 2025
49.6
48.5
47.7
sept 2025
47.7
47.8
48.3
ago 2025
48.3
46.1
46.1
jul 2025
46.1
46.9
45.6
jun 2025
45.6
47.0
46.1
may 2025
46.1
44.9
45.3
abr 2025
45.3
46.2
46.3
mar 2025
46.3
48.1
47.8
feb 2025
47.8
51.1
51.6
ene 2025
51.6
51.1
52.2
dic 2024
52.2
49.8
52.0
nov 2024
52.0
49.0
51.1
oct 2024
51.1
48.6
50.4
sept 2024
50.4
48.7
49.5
ago 2024
49.5
49.2
47.8
jul 2024
47.8
49.8
49.3
jun 2024
49.3
47.9
49.3
may 2024
49.3
47.9
49.4
abr 2024
49.4
47.8
49.8
mar 2024
49.8
49.4
49.7
feb 2024
49.7
47.1
48.3
ene 2024
48.3
46.2
45.4
dic 2023
45.4
48.1
47.7
nov 2023
47.7
48.0
48.6
oct 2023
48.6
47.7
47.5
sept 2023
47.5
48.3
48.0
ago 2023
48.0
49.2
49.6
jul 2023
49.6
48.9
48.8
jun 2023
48.8
49.6
49.0
may 2023
49.0
49.4
50.2
abr 2023
50.2
50.5
48.6
mar 2023
48.6
51.7
52.4
feb 2023
52.4
50.1
51.0
ene 2023
51.0
49.4
49.2
dic 2022
49.2
49.2
49.6
nov 2022
49.6
49.3
48.8
oct 2022
48.8
49.2
49.8
sept 2022
49.8
50.6
48.7
ago 2022
48.7
53.6
52.5
jul 2022
52.5
55.7
54.6
jun 2022
54.6
56.6
56.8
may 2022
56.8
57.6
56.2
abr 2022
56.2
57.9
58.9
mar 2022
58.9
56.5
56.6
feb 2022
56.6
56.4
56.2
ene 2022
56.2
56.9
56.5
dic 2021
56.5
57.5
57.2
nov 2021
57.2
57.4
57.7
oct 2021
57.7
57.2
57.0
