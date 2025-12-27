El Índice de Precios de Materias Primas del ANZ m/m es un informe mensual que muestra el cambio en los precios de las principales categorías de exportación en el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior. Las exportaciones de productos básicos representan una parte importante de la economía de Nueva Zelanda, por lo tanto, los valores por encima de las expectativas pueden tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar neozelandés.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios de Materias Primas de Nueva Zelanda del ANZ m/m (ANZ New Zealand Commodity Price Index m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).