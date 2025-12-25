Calendario económico e indicadores de Brasil

CalendarioSecciones

Indicador Último Referencia Anterior Frecuencia
Producto Interior Bruto t/t 0.1% 3 T 2025 0.3% Trimestral
Tasa de Desempleo a 3 meses 5.4% oct 2025 5.6% Mensual
IPC m/m 0.18% nov 2025 0.09% Mensual
Decisión sobre la Tasa de Interés del BCB 15.00% 15.00%
Balance Comercial $​5.842 B nov 2025 $​6.964 B Mensual

2025.12.25 00:00, BRL, Día de Navidad
2025.12.26 17:30, BRL, Flujos de Divisa Extranjera
2025.12.29 11:00, BRL, Índice de Inflación IGP-M de la FGV m/m, Pronóstico: 0.62%, Anterior: 0.27%
2025.12.29 11:30, BRL, Informe del BCB sobre Tendencias de Mercado
2025.12.29 20:30, BRL, Posiciones Netas Especulativas de BRL de la CFTC
2025.12.30 11:00, BRL, Tasa de Interés a Largo Plazo (TJLP) del BNDES, Anterior: 9.07%
2025.12.30 12:00, BRL, Tasa de Desempleo a 3 meses, Pronóstico: 5.3%, Anterior: 5.4%
2025.12.31 00:00, BRL, Nochevieja
2026.01.01 17:30, BRL, Flujos de Divisa Extranjera
2026.01.02 13:00, BRL, PMI de Manufacturación de S&P Global, Pronóstico: 49.3, Anterior: 48.8

Indicadores económicos

Mercado Último Referencia Anterior Frecuencia
Posiciones Netas Especulativas de BRL de la CFTC N/D 16 dic 2025 Semanal
PIB Último Referencia Anterior Frecuencia
Producto Interior Bruto a/a 1.8% 3 T 2025 2.4% Trimestral
Producto Interior Bruto t/t 0.1% 3 T 2025 0.3% Trimestral
Laboral Último Referencia Anterior Frecuencia
Tasa de Desempleo a 3 meses 5.4% oct 2025 5.6% Mensual
Precios Último Referencia Anterior Frecuencia
IPC a mitad de mes a/a 4.41% dic 2025 4.50% Mensual
IPC a mitad de mes m/m 0.25% dic 2025 0.20% Mensual
IPC a/a 4.46% nov 2025 4.68% Mensual
IPC ajustado a variaciones estacionales m/m 0.12% nov 2025 0.07% Mensual
IPC de Fipe m/m 0.20% nov 2025 0.27% Mensual
IPC m/m 0.18% nov 2025 0.09% Mensual
PPI m/m -0.48% oct 2025 -0.24% Mensual
Índice de Inflación IGP-DI de la FGV m/m 0.01% nov 2025 -0.03% Mensual
Índice de Inflación IGP-M de la FGV m/m 0.27% nov 2025 -0.36% Mensual
Índice de Precios al Productor a/a -1.82% oct 2025 -0.39% Mensual
Dinero Último Referencia Anterior Frecuencia
Decisión sobre la Tasa de Interés del BCB 15.00% 15.00%
Flujos de Divisa Extranjera N/D
Inversión Extranjera Directa N/D oct 2025 $​10.671 B Mensual
Préstamos Bancarios del BCB m/m N/D oct 2025 1.1% Mensual
Tasa de Interés a Largo Plazo (TJLP) del BNDES 9.07% 4 T 2025 8.96% Trimestral
Comercio Último Referencia Anterior Frecuencia
Balance Comercial $​5.842 B nov 2025 $​6.964 B Mensual
Cuenta corriente N/D oct 2025 $​-9.774 B Mensual
Gobierno Último Referencia Anterior Frecuencia
Balance Presupuestario Nominal N/D oct 2025 R$​-102.185 B Mensual
Balance Presupuestario Primario N/D oct 2025 R$​-17.452 B Mensual
Deuda Neta - Ratio del PIB N/D oct 2025 64.8% Mensual
Negocios Último Referencia Anterior Frecuencia
PMI de Compuesto de S&P Global 49.6 nov 2025 48.2 Mensual
PMI de Manufacturación de S&P Global 48.8 nov 2025 48.2 Mensual
PMI de servicios de S&P Global 50.1 nov 2025 47.7 Mensual
Producción Industrial m/m 0.1% oct 2025 -0.4% Mensual
Producción de Automóviles de la ANFAVEA m/m N/D nov 2025 Mensual
Producción industrial a/a -0.5% oct 2025 2.0% Mensual
Venta de Automóviles de la ANFAVEA m/m N/D nov 2025 Mensual
Volumen de Servicios a/a 2.2% oct 2025 4.3% Mensual
Volumen de Servicios m/m 0.3% oct 2025 0.7% Mensual
Índice IBC-Br de Actividad Económica del BCB N/D oct 2025 Mensual
Consumidor Último Referencia Anterior Frecuencia
Ventas Minoristas m/m 0.5% oct 2025 -0.3% Mensual
Ventas minoristas a/a 1.1% oct 2025 0.8% Mensual
Índice de Confianza del Consumidor de la FGV N/D dic 2025 1.3 Mensual