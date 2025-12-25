Calendario económico
Calendario económico e indicadores de Brasil
|Indicador
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Producto Interior Bruto t/t
|0.1%
|3 T 2025
|0.3%
|Trimestral
|Tasa de Desempleo a 3 meses
|5.4%
|oct 2025
|5.6%
|Mensual
|IPC m/m
|0.18%
|nov 2025
|0.09%
|Mensual
|Decisión sobre la Tasa de Interés del BCB
|15.00%
|15.00%
|Balance Comercial
|$5.842 B
|nov 2025
|$6.964 B
|Mensual
Calendario económico
Hora,
Divisa
Evento
Actual
Pronóstico
Anterior
2025.12.25 00:00, BRL, Día de Navidad
2025.12.26 17:30, BRL, Flujos de Divisa Extranjera
2025.12.29 11:00, BRL, Índice de Inflación IGP-M de la FGV m/m, Pronóstico: 0.62%, Anterior: 0.27%
2025.12.29 11:30, BRL, Informe del BCB sobre Tendencias de Mercado
2025.12.29 20:30, BRL, Posiciones Netas Especulativas de BRL de la CFTC
2025.12.30 11:00, BRL, Tasa de Interés a Largo Plazo (TJLP) del BNDES, Anterior: 9.07%
2025.12.30 12:00, BRL, Tasa de Desempleo a 3 meses, Pronóstico: 5.3%, Anterior: 5.4%
2025.12.31 00:00, BRL, Nochevieja
2026.01.01 17:30, BRL, Flujos de Divisa Extranjera
2026.01.02 13:00, BRL, PMI de Manufacturación de S&P Global, Pronóstico: 49.3, Anterior: 48.8
Indicadores económicos
|Mercado
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Posiciones Netas Especulativas de BRL de la CFTC
|N/D
|16 dic 2025
|Semanal
|PIB
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Producto Interior Bruto a/a
|1.8%
|3 T 2025
|2.4%
|Trimestral
|Producto Interior Bruto t/t
|0.1%
|3 T 2025
|0.3%
|Trimestral
|Laboral
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Tasa de Desempleo a 3 meses
|5.4%
|oct 2025
|5.6%
|Mensual
|Precios
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|IPC a mitad de mes a/a
|4.41%
|dic 2025
|4.50%
|Mensual
|IPC a mitad de mes m/m
|0.25%
|dic 2025
|0.20%
|Mensual
|IPC a/a
|4.46%
|nov 2025
|4.68%
|Mensual
|IPC ajustado a variaciones estacionales m/m
|0.12%
|nov 2025
|0.07%
|Mensual
|IPC de Fipe m/m
|0.20%
|nov 2025
|0.27%
|Mensual
|IPC m/m
|0.18%
|nov 2025
|0.09%
|Mensual
|PPI m/m
|-0.48%
|oct 2025
|-0.24%
|Mensual
|Índice de Inflación IGP-DI de la FGV m/m
|0.01%
|nov 2025
|-0.03%
|Mensual
|Índice de Inflación IGP-M de la FGV m/m
|0.27%
|nov 2025
|-0.36%
|Mensual
|Índice de Precios al Productor a/a
|-1.82%
|oct 2025
|-0.39%
|Mensual
|Dinero
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Decisión sobre la Tasa de Interés del BCB
|15.00%
|15.00%
|Flujos de Divisa Extranjera
|N/D
|Inversión Extranjera Directa
|N/D
|oct 2025
|$10.671 B
|Mensual
|Préstamos Bancarios del BCB m/m
|N/D
|oct 2025
|1.1%
|Mensual
|Tasa de Interés a Largo Plazo (TJLP) del BNDES
|9.07%
|4 T 2025
|8.96%
|Trimestral
|Comercio
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Balance Comercial
|$5.842 B
|nov 2025
|$6.964 B
|Mensual
|Cuenta corriente
|N/D
|oct 2025
|$-9.774 B
|Mensual
|Gobierno
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Balance Presupuestario Nominal
|N/D
|oct 2025
|R$-102.185 B
|Mensual
|Balance Presupuestario Primario
|N/D
|oct 2025
|R$-17.452 B
|Mensual
|Deuda Neta - Ratio del PIB
|N/D
|oct 2025
|64.8%
|Mensual
|Negocios
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|PMI de Compuesto de S&P Global
|49.6
|nov 2025
|48.2
|Mensual
|PMI de Manufacturación de S&P Global
|48.8
|nov 2025
|48.2
|Mensual
|PMI de servicios de S&P Global
|50.1
|nov 2025
|47.7
|Mensual
|Producción Industrial m/m
|0.1%
|oct 2025
|-0.4%
|Mensual
|Producción de Automóviles de la ANFAVEA m/m
|N/D
|nov 2025
|Mensual
|Producción industrial a/a
|-0.5%
|oct 2025
|2.0%
|Mensual
|Venta de Automóviles de la ANFAVEA m/m
|N/D
|nov 2025
|Mensual
|Volumen de Servicios a/a
|2.2%
|oct 2025
|4.3%
|Mensual
|Volumen de Servicios m/m
|0.3%
|oct 2025
|0.7%
|Mensual
|Índice IBC-Br de Actividad Económica del BCB
|N/D
|oct 2025
|Mensual
|Consumidor
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Ventas Minoristas m/m
|0.5%
|oct 2025
|-0.3%
|Mensual
|Ventas minoristas a/a
|1.1%
|oct 2025
|0.8%
|Mensual
|Índice de Confianza del Consumidor de la FGV
|N/D
|dic 2025
|1.3
|Mensual