IHS Markit Ltd es un proveedor global de información crítica, análisis y soluciones para industrias y mercados clave que estimulan las economías de todo el mundo. Su misión es ofrecer información financiera y comercial, análisis y soluciones a las empresas y gobiernos que contratan sus servicios, mejorando la eficiencia operativa y proporcionando soluciones que conduzcan a decisiones fiables e informadas.

IHS Markit publica un índice de encuesta de negocios mundial llamado Purchasing Managers Index (PMI®). El PMI es un promedio ponderado que se calcula usando como base los datos estadísticos de los nuevos pedidos, la producción, el empleo, los plazos de entrega de proveedores y los inventarios de insumos.

Actualmente, el IHS Markit es uno de los índices más fiables del mundo, y es utilizado como punto de referencia por los bancos centrales, los mercados financieros y los responsables de la toma de decisiones comerciales, gracias principalmente a sus indicadores mensuales de tendencias económicas actualizadas, precisos y únicos en general.

La encuesta mensual de IHS Markit, PMI de Brasil - Sector Industrial se recopila con la ayuda de la información obtenida de las respuestas a un cuestionario enviado a los gerentes de compras de aproximadamente 400 empresas en el sector industrial. La investigación se consolida según el sector y el número de empleados en las empresas, en función de sus contribuciones al PIB.

Las respuestas recopiladas se comparan con el mes anterior y los resultados varían de 0 a 100. Este índice muestra las condiciones del sector industrial; un valor por encima de 50 indica un crecimiento y puede influir positivamente en el precio del real brasileño.

Gráfico de los últimos valores: