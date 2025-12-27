Las Posiciones Netas Especulativas de JPY de la CFTC es un informe semanal que refleja la diferencia entre el volumen total de las posiciones de yen japonés largas y cortas existentes en el mercado y abiertas por operadores no comerciales (especulativos). Este informe incluye solo el mercado de futuros de Estados Unidos (bolsas de Chicago y Nueva York), y supone la cantidad total de posiciones de compra de JPY en Estados Unidos.

Los operadores no comerciales NO abren posiciones para realizar la cobertura en el mercado de futuros u opciones. Este grupo solo incluye operaciones especulativas. El mismo tráder puede ser definido como comercial por transacciones con algunos activos, y como no comercial por otras. Esta clasificación se refleja en los informes de la CFTC.

La CFTC publica un informe sobre las posiciones netas y los compromisos de los comerciantes para ayudar a los tráders y analistas a entender la dinámica del mercado. Estos informes se compilan con la ayuda de los datos proporcionados por los brókeres de FCM, las empresas de compensación y las bolsas de divisas. El departamento analítico de CFTC solo proporciona datos, no explica por qué se ha formado dicha relación de posiciones.

El informe se considera uno de los indicadores clave para analizar el sentimiento del mercado, por lo que muchos tráders especulativos utilizan los datos para decidir si tomar una posición larga o corta.

Estos datos se publican cada viernes a las 3:30 p.m., hora del este, en espera de un festivo en los EE. UU., para mostrar los compromisos de los comerciantes el martes anterior.

El crecimiento en el número de posiciones largas especulativas de yen japonés indica indirectamente un aumento en la actividad del mercado de JPY. Sin embargo, no afecta el precio directamente debido a la pequeña cantidad de datos representados, en comparación con la escala global.

Gráfico de los últimos valores: