Producción de Automóviles de Brasil de la ANFAVEA m/m (ANFAVEA Brazil Auto Production m/m)

País:
Brasil
BRL, Real brasileño
Fuente:
Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (ANFAVEA) (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (ANFAVEA))
Sector:
Negocios
Baja N/D
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
Algunos sectores de la economía siempre generan otros nuevos, expandiendo así la economía, de forma que todos los sectores se tornan prácticamente interdependientes, y de esa manera, el mercado se vuelve cada vez más complejo y crea nuevas necesidades.

La industria de vehículos motorizados es un ejemplo de la certeza de esta afirmación, pues abarca las industrias de vehículos automotores (automóviles, comerciales ligeros, camiones y autobuses), maquinaria agrícola y de carreteras autopropulsada (tractores, cosechadoras y retroexcavadoras con ruedas y cadenas). A su vez, requieren de otros sectores, creando nuevas industrias, por ejemplo: la necesidad de piezas y repuestos para automóviles, que genera un mercado industrial y de servicios gigante, que abarca desde la producción y la comercialización hasta el mantenimiento de la flota en Brasil.

El crecimiento del desarrollo de la industria automotriz genera fuertes reflejos en la movilidad de las personas, el transporte de carga y la construcción de infraestructuras en Brasil, así como en la mecanización agrícola, aumentando la producción de la misma.

Por este motivo, es importante monitorear los índices económicos en este sector que impulsan el crecimiento de Brasil, generando nuevos empleos y un crecimiento en los ingresos de la población.

Los datos estadísticos de la producción mensual de vehículos se publican en el sitio web oficial de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (ANFAVEA), la mayor asociación de Brasil que aúna fabricantes de automóviles, automotores agrícolas y carreteras, maquinaria, instalaciones industriales y de producción.

Los valores superiores a lo esperado, pueden considerarse positivos para la economía brasileña y, en consecuencia, para la divisa del país, el real.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Producción de Automóviles de Brasil de la ANFAVEA m/m (ANFAVEA Brazil Auto Production m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
N/D
oct 2025
N/D
4.2%
-1.5%
sept 2025
-1.5%
3.0%
ago 2025
3.0%
12.3%
15.7%
jul 2025
15.7%
-9.7%
-6.5%
jun 2025
-6.5%
13.9%
-5.9%
may 2025
-5.9%
0.9%
20.1%
abr 2025
20.1%
-1.2%
-12.6%
mar 2025
-12.6%
0.4%
23.8%
feb 2025
23.8%
-5.9%
-7.7%
ene 2025
-7.7%
-10.0%
-19.5%
dic 2024
-19.5%
0.5%
-5.2%
nov 2024
-5.2%
-5.6%
8.3%
oct 2024
8.3%
12.0%
-11.4%
sept 2024
-11.4%
-0.2%
5.2%
ago 2024
5.2%
6.8%
16.9%
jul 2024
16.9%
-7.1%
26.6%
jun 2024
26.6%
-0.3%
-24.9%
may 2024
-24.9%
13.5%
13.5%
abr 2024
13.5%
-3.0%
3.2%
mar 2024
3.2%
7.1%
24.3%
feb 2024
24.3%
-2.7%
-11.1%
ene 2024
-11.1%
3.4%
-15.3%
dic 2023
-15.3%
-2.8%
1.5%
nov 2023
1.5%
-6.2%
-4.4%
oct 2023
-4.4%
8.0%
-8.0%
sept 2023
-8.0%
10.4%
24.0%
ago 2023
24.0%
-0.2%
-3.3%
jul 2023
-3.3%
-0.2%
-17.0%
jun 2023
-17.0%
-0.3%
27.4%
may 2023
27.4%
-0.2%
-19.4%
abr 2023
-19.4%
-0.2%
37.3%
mar 2023
37.3%
-0.1%
5.6%
feb 2023
5.6%
0.1%
-20.3%
ene 2023
-20.3%
0.3%
-11.3%
dic 2022
-11.3%
0.6%
4.7%
nov 2022
4.7%
1.1%
-0.8%
oct 2022
-0.8%
1.8%
-12.7%
sept 2022
-12.7%
2.7%
8.7%
ago 2022
8.7%
3.8%
7.5%
jul 2022
7.5%
4.9%
-1.1%
jun 2022
-1.1%
5.9%
10.7%
may 2022
10.7%
6.5%
0.4%
abr 2022
0.4%
6.4%
11.4%
mar 2022
11.4%
5.2%
14.1%
feb 2022
14.1%
2.7%
-31.1%
ene 2022
-31.1%
-1.0%
2.5%
dic 2021
2.5%
-6.2%
15.1%
nov 2021
15.1%
-14.4%
2.6%
oct 2021
2.6%
-24.1%
5.6%
