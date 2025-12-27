El Índice del Volumen de Importación t/t muestra los cambios en el volumen de los bienes y servicios importados a Nueva Zelanda en el trimestre reportado en comparación con el trimestre anterior. A cada categoría de bienes o servicios utilizados para el cálculo del índice se le otorga un cierto peso. El aumento del volumen de importación es un indicador de la actividad comercial, además de un indicador principal de la inflación al consumidor.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice del Volumen de Importaciones de Nueva Zelanda a/a (New Zealand Import Volume Index q/q)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).