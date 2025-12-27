CalendarioSecciones

Índice de Gerentes de Compras (PMI) del Sector Servicios de Brasil de S&P Global (S&P Global Brazil Services Purchasing Managers Index (PMI))

País:
Brasil
BRL, Real brasileño
Fuente:
S&P Global
Sector:
Negocios
Baja 50.1 47.0
47.7
47.7
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
Anterior
49.1
50.1
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
Anterior
IHS Markit Ltd es un proveedor global de información crítica, análisis y soluciones para industrias y mercados clave que estimulan las economías de todo el mundo. Su misión es ofrecer información financiera y comercial, análisis y soluciones a las empresas y gobiernos que contratan sus servicios, mejorando la eficiencia operativa y proporcionando soluciones que conduzcan a decisiones fiables e informadas.

IHS Markit publica un índice de encuesta de negocios mundial llamado Purchasing Managers Index (PMI®). El PMI es un promedio ponderado que se calcula usando como base los datos estadísticos de los nuevos pedidos, la producción, el empleo, los plazos de entrega de proveedores y los inventarios de insumos.

Actualmente, el IHS Markit es uno de los índices más fiables del mundo, y es utilizado como punto de referencia por los bancos centrales, los mercados financieros y los responsables de la toma de decisiones comerciales, gracias principalmente a sus indicadores mensuales de tendencias económicas actualizadas, precisos y únicos en general.

La encuesta mensual de IHS Markit, PMI de Brasil - Sector Servicios se basa en la información obtenida de las respuestas a un cuestionario enviado a los gerentes de compras de aproximadamente 400 empresas en el sector servicios. La investigación se consolida según el sector y el número de empleados en las empresas, en función de sus contribuciones al PIB.

Las respuestas recopiladas se comparan con el mes anterior y los resultados varían de 0 a 100. Este índice muestra las condiciones del sector servicios; un valor por encima de 50 indica un crecimiento y puede influir positivamente en el precio del real brasileño.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Gerentes de Compras (PMI) del Sector Servicios de Brasil de S&P Global (S&P Global Brazil Services Purchasing Managers Index (PMI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
50.1
47.0
47.7
oct 2025
47.7
47.7
46.3
sept 2025
46.3
47.8
49.3
ago 2025
49.3
46.2
46.3
jul 2025
46.3
48.4
49.3
jun 2025
49.3
50.8
49.6
may 2025
49.6
53.3
48.9
abr 2025
48.9
53.7
52.5
mar 2025
52.5
48.8
50.6
feb 2025
50.6
50.1
47.6
ene 2025
47.6
52.6
51.6
dic 2024
51.6
55.8
53.6
nov 2024
53.6
56.7
56.2
oct 2024
56.2
56.1
55.8
sept 2024
55.8
54.8
54.2
ago 2024
54.2
54.2
56.4
jul 2024
56.4
52.7
54.8
jun 2024
54.8
52.4
55.3
may 2024
55.3
50.7
53.7
abr 2024
53.7
54.1
54.8
mar 2024
54.8
56.7
54.6
feb 2024
54.6
55.0
53.1
ene 2024
53.1
50.5
50.5
dic 2023
50.5
53.2
51.2
nov 2023
51.2
52.4
51.0
oct 2023
51.0
49.7
48.7
sept 2023
48.7
50.5
50.6
ago 2023
50.6
48.1
50.2
jul 2023
50.2
52.3
53.3
jun 2023
53.3
54.4
54.1
may 2023
54.1
57.0
54.5
abr 2023
54.5
52.2
51.8
mar 2023
51.8
49.1
49.8
feb 2023
49.8
52.5
50.7
ene 2023
50.7
49.2
51.0
dic 2022
51.0
53.2
51.6
nov 2022
51.6
58.2
54.0
oct 2022
54.0
51.8
51.9
sept 2022
51.9
51.2
53.9
ago 2022
53.9
52.5
55.8
jul 2022
55.8
62.8
60.8
jun 2022
60.8
56.5
58.6
may 2022
58.6
61.9
60.6
abr 2022
60.6
59.9
58.1
mar 2022
58.1
57.3
54.7
feb 2022
54.7
55.4
52.8
ene 2022
52.8
51.5
53.6
dic 2021
53.6
48.5
53.6
nov 2021
53.6
56.2
54.9
oct 2021
54.9
56.3
54.6
