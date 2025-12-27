La Inversión Extranjera en acciones de Japón refleja el volumen de las inversiones (en yenes japoneses) en acciones de compañías japonesas realizadas por no residentes. El equilibrio entre la entrada y la salida de fondos en el mercado interno muestra la fortaleza de la economía y el atractivo de las compañías nacionales para las empresas extranjeras.

Hay muchos tipos de inversores extranjeros e inversores a largo plazo, por ejemplo, fondos de pensiones y gubernamentales, así como inversores que repatrían enormes sumas de dinero en un corto periodo de tiempo, como los fondos de cobertura.

El porcentaje de extranjeros que viven en Japón es solo del 1%, el nivel más bajo entre las grandes potencias económicas. No obstante, en el día a día de compra y venta, el aspecto cambia por completo: la proporción de la compra y la venta de agentes en el extranjero salta a alrededor del 60%.

Como un extraño ejemplo de inversión extranjera en el país, Japón reúne fondos en caso de grandes terremotos. En general, los daños causados ​​por los terremotos redundan en la eliminación de los fondos ofrecidos por ese país, pero en el caso de Japón, existe una demanda especial de reconstrucción, ya que el capital se recauda porque la demanda de proyectos de construcción, etcétera, aumenta durante la reconstrucción.

Gráfico de los últimos valores: