CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Formación Bruta de Capital Fijo de Australia t/t (Australia Gross Fixed Capital Formation q/q)

País:
Australia
AUD, Dólar australiano
Fuente:
Oficina de Estadística de Australia (Australian Bureau of Statistics)
Sector:
PIB
Baja 3.0% 0.2%
-0.7%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

La Formación Bruta de Capital Fijo de Australia t/t muestra el cambio porcentual en la adquisición del productor menos las disposiciones de activos fijos durante el trimestre reportado en comparación con el anterior. Un valor por encima de lo esperado se considera positivo para las cotizaciones del dólar de Australiano.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Formación Bruta de Capital Fijo de Australia t/t (Australia Gross Fixed Capital Formation q/q)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
3 T 2025
3.0%
0.2%
-0.7%
2 T 2025
-0.8%
0.0%
-0.1%
1 T 2025
0.1%
0.0%
0.7%
4 T 2024
0.7%
0.2%
1.8%
3 T 2024
1.5%
-0.2%
0.2%
2 T 2024
-0.1%
-0.3%
-0.6%
1 T 2024
-0.9%
0.0%
-0.2%
4 T 2023
-0.2%
0.5%
1.6%
3 T 2023
1.1%
0.2%
2.7%
2 T 2023
2.4%
-2.2%
2.4%
1 T 2023
1.8%
-5.6%
-1.0%
4 T 2022
-1.4%
-4.8%
0.1%
3 T 2022
-0.2%
-1.7%
0.5%
2 T 2022
0.2%
-3.0%
0.7%
1 T 2022
0.7%
-4.6%
-0.9%
4 T 2021
-1.5%
-3.5%
0.1%
3 T 2021
0.2%
1.5%
3.2%
2 T 2021
3.2%
5.9%
5.5%
1 T 2021
4.7%
0.8%
3.4%
4 T 2020
3.6%
-0.3%
0.5%
3 T 2020
-0.1%
-3.9%
-4.9%
2 T 2020
-4.9%
0.2%
-0.5%
1 T 2020
-0.8%
-0.4%
-1.2%
4 T 2019
-1.0%
1.8%
0.6%
3 T 2019
-0.2%
-1.3%
-1.5%
2 T 2019
-1.7%
-0.9%
-1.0%
1 T 2019
-0.7%
-1.0%
4 T 2018
-1.0%
0.6%
3 T 2018
0.1%
0.1%
2 T 2018
0.0%
1.4%
1 T 2018
0.5%
-0.9%
4 T 2017
-1.2%
2.4%
3 T 2017
1.8%
0.4%
2 T 2017
1.5%
0.4%
1 T 2017
-0.6%
2.5%
4 T 2016
2.6%
-2.7%
3 T 2016
-2.7%
0.7%
2 T 2016
0.0%
-0.8%
1 T 2016
-1.7%
-0.2%
4 T 2015
-0.6%
-3.3%
3 T 2015
-4.0%
-0.2%
2 T 2015
0.4%
-0.7%
1 T 2015
-1.2%
0.3%
4 T 2014
0.3%
-3.3%
3 T 2014
-2.7%
0.7%
2 T 2014
0.3%
0.2%
1 T 2014
0.0%
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración