La Formación Bruta de Capital Fijo de Australia t/t muestra el cambio porcentual en la adquisición del productor menos las disposiciones de activos fijos durante el trimestre reportado en comparación con el anterior. Un valor por encima de lo esperado se considera positivo para las cotizaciones del dólar de Australiano.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Formación Bruta de Capital Fijo de Australia t/t (Australia Gross Fixed Capital Formation q/q)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).