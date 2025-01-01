El Discurso de Burkhard Balz, Miembro del Comité Ejecutivo del Bundesbank, puede aclarar ciertos aspectos sobre la regulación financiera en Alemania.

El banco central de Alemania, el Bundesbank, está gobernado y administrado por el Comité Ejecutivo. El Comité está compuesto por el Presidente, el Vicepresidente y otros cuatro miembros nombrados por el Presidente de la República Federal de Alemania. El Dr. Johannes Beermann pertenece al Comité Ejecutivo desde 2018, y es responsable de los sistemas de pagos y liquidación, así como de la educación económica y el Diálogo Internacional del Banco Central. Antes de ocupar su cargo en el Bundesbank, fue miembro del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del BCE.

Participa habitualmente en diversos eventos, diserta en diversos foros internacionales, conferencias y congresos, charlas a estudiantes, etcétera.

El Discurso del Miembro del Comité Ejecutivo del Bundesbank puede tener efectos a corto plazo en las cotizaciones de las divisas, y su naturaleza depende del tema y la redacción. Sin embargo, el efecto rara vez es significativo.