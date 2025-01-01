Calendario económico
Discurso de Burkhard Balz, miembro de la Junta Ejecutiva del Deutsche Bundesbank (Deutsche Bundesbank Executive Board Member Balz Speech)
El Discurso de Burkhard Balz, Miembro del Comité Ejecutivo del Bundesbank, puede aclarar ciertos aspectos sobre la regulación financiera en Alemania.
El banco central de Alemania, el Bundesbank, está gobernado y administrado por el Comité Ejecutivo. El Comité está compuesto por el Presidente, el Vicepresidente y otros cuatro miembros nombrados por el Presidente de la República Federal de Alemania. El Dr. Johannes Beermann pertenece al Comité Ejecutivo desde 2018, y es responsable de los sistemas de pagos y liquidación, así como de la educación económica y el Diálogo Internacional del Banco Central. Antes de ocupar su cargo en el Bundesbank, fue miembro del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del BCE.
Participa habitualmente en diversos eventos, diserta en diversos foros internacionales, conferencias y congresos, charlas a estudiantes, etcétera.
El Discurso del Miembro del Comité Ejecutivo del Bundesbank puede tener efectos a corto plazo en las cotizaciones de las divisas, y su naturaleza depende del tema y la redacción. Sin embargo, el efecto rara vez es significativo.