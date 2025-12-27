Calendario económico
Índice de Gerentes de Compras (PMI) Manufacturero de China (China Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))
|Alta
|49.2
|49.4
|
49.0
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|49.3
|
49.2
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de China es un indicador alternativo del PMI manufacturero de China, que es calculado por los organismos estadísticos estatales. El cálculo se basa en una encuesta mensual realizada a los gerentes de compras de 3000 empresas manufactureras chinas.
El cuestionario incluye 13 preguntas sobre las siguientes condiciones comerciales en el último mes: el volumen de producción, el número de pedidos nuevos, el número de pedidos de exportación, el número de pedidos sin satisfacer, las existencias de productos terminados en depósitos, las compras, las importaciones, los precios recibidos, el número de empleados, las entregas de proveedores, las expectativas de producción y la actividad comercial para los próximos 6 meses.
Los encuestados dan una descripción relativa y no cuantitativa sobre estos indicadores: si cada uno de ellos ha mejorado, empeorado o no ha cambiado. Los índices difusos auxiliares se recopilan en función de los datos recibidos. Cada uno de estos índices se calcula como el porcentaje de respuestas positivas más la mitad de las respuestas neutrales. En el detallado informe del PMI se ofrece una tabla con estos indicadores. Sin embargo, el cáluclo del PMI manufacturero no se basa en estos 13 subíndices difusos, sino en cinco índices grupales. Sus ponderaciones se definen de acuerdo con su grado de influencia en la economía:
- Nuevos pedidos: 30%;
- Volumen de producción: 25%;
- Empleo: 20%;
- Entregas de proveedores: 15%;
- Existencias de materias primas: 10%.
El PMI es uno de los principales indicadores del estado de la economía nacional y particularmente del sector manufacturero. Los gerentes de compras suelen ser los primeros en notar los cambios en las condiciones del negocio debido a las especificidades de su trabajo, por lo que el PMI puede considerarse un indicador avanzado del sector manufacturero del país.
Lecturas por encima 50 señalan un crecimiento general de la actividad comercial manufacturera. Las lecturas por debajo de 50, indican una reducción de la misma. El crecimiento del PMI manufacturero indica el posterior desarrollo de la industria manufacturera china. Esto puede afectar las cotizaciones del yuan de manera positiva.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Gerentes de Compras (PMI) Manufacturero de China (China Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress