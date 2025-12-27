El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de China es un indicador alternativo del PMI manufacturero de China, que es calculado por los organismos estadísticos estatales. El cálculo se basa en una encuesta mensual realizada a los gerentes de compras de 3000 empresas manufactureras chinas.

El cuestionario incluye 13 preguntas sobre las siguientes condiciones comerciales en el último mes: el volumen de producción, el número de pedidos nuevos, el número de pedidos de exportación, el número de pedidos sin satisfacer, las existencias de productos terminados en depósitos, las compras, las importaciones, los precios recibidos, el número de empleados, las entregas de proveedores, las expectativas de producción y la actividad comercial para los próximos 6 meses.

Los encuestados dan una descripción relativa y no cuantitativa sobre estos indicadores: si cada uno de ellos ha mejorado, empeorado o no ha cambiado. Los índices difusos auxiliares se recopilan en función de los datos recibidos. Cada uno de estos índices se calcula como el porcentaje de respuestas positivas más la mitad de las respuestas neutrales. En el detallado informe del PMI se ofrece una tabla con estos indicadores. Sin embargo, el cáluclo del PMI manufacturero no se basa en estos 13 subíndices difusos, sino en cinco índices grupales. Sus ponderaciones se definen de acuerdo con su grado de influencia en la economía:

Nuevos pedidos: 30%;

Volumen de producción: 25%;

Empleo: 20%;

Entregas de proveedores: 15%;

Existencias de materias primas: 10%.

El PMI es uno de los principales indicadores del estado de la economía nacional y particularmente del sector manufacturero. Los gerentes de compras suelen ser los primeros en notar los cambios en las condiciones del negocio debido a las especificidades de su trabajo, por lo que el PMI puede considerarse un indicador avanzado del sector manufacturero del país.

Lecturas por encima 50 señalan un crecimiento general de la actividad comercial manufacturera. Las lecturas por debajo de 50, indican una reducción de la misma. El crecimiento del PMI manufacturero indica el posterior desarrollo de la industria manufacturera china. Esto puede afectar las cotizaciones del yuan de manera positiva.

