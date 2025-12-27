Calendario económico
Control minorista en EE.UU m/m (United States Retail Control m/m)
|Media
|0.8%
|0.4%
|
-0.1%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|-0.1%
|
0.8%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Control Minorista m/m refleja el cambio en las ventas minoristas de EE.UU. en el mes reportado en comparación con el anterior. Este grupo incluye a todos los minoristas de EE.UU., con la excepción de los relacionados con la alimentación, los automóviles, los materiales de construcción y el carburante para motores.
Estos grupos quedan excluidos del cálculo del indicador, debido a la alta volatilidad de sus precios. Por ejemplo, los precios de los productos de temporada aumentan en el momento en que deben ser importados desde otros países o zonas climáticas. Se considera que los automóviles son altamente volátiles para las ventas minoristas generales, debido a su alto precio por unidad. Por lo tanto, incluso un pequeño aumento en el número de unidades vendidas conlleva un incremento en el volumen monetario de las ventas minoristas. Los materiales de construcción también se excluyen del cálculo debido a sus características estacionales: la construcción y las reformas son tradicionalmente más frecuentes en verano. Las ventas minoristas de vehículos de motor también aumentan en verano, cuando la gente comienza a viajar en automóvil por el país.
El grupo de control se usa como medida del gasto "básico" del consumidor, y es aplicado a los cálculos posteriores del PCE. Puesto que se trata de un indicador auxiliar, caracteriza de manera indirecta la inflación de los EE.UU. Por lo tanto, influye en las cotizaciones del dólar de manera indirecta, a través del PCE.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Control minorista en EE.UU m/m (United States Retail Control m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
