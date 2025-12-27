El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Suiza muestra las condiciones del entorno de los negocios en dicho país. El índice se calcula mensualmente usando una encuesta realizada a los gerentes de unas 300 compañías, en la que se evalúan las ventas, el número de pedidos, el empleo y las previsiones. El PMI es uno de los indicadores encargado de medir la confianza de las grandes compañías en el desarrollo económico del país. El aumento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del franco suizo.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Manufactura de procure.ch (procure.ch Switzerland Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).