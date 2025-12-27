CalendarioSecciones

Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Manufactura de procure.ch (procure.ch Switzerland Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

Suiza
CHF, Franco suizo
procure.ch
Negocios
Media N/D 48.2
48.2
El Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Suiza muestra las condiciones del entorno de los negocios en dicho país. El índice se calcula mensualmente usando una encuesta realizada a los gerentes de unas 300 compañías, en la que se evalúan las ventas, el número de pedidos, el empleo y las previsiones. El PMI es uno de los indicadores encargado de medir la confianza de las grandes compañías en el desarrollo económico del país. El aumento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del franco suizo.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Gerentes de Compras (PMI) de la Manufactura de procure.ch (procure.ch Switzerland Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
N/D
48.2
48.2
oct 2025
48.2
47.2
46.3
sept 2025
46.3
45.7
49.0
ago 2025
49.0
54.2
48.8
jul 2025
48.8
46.2
49.6
jun 2025
49.6
44.8
42.1
may 2025
42.1
48.1
45.8
abr 2025
45.8
49.3
48.9
mar 2025
48.9
49.3
49.6
feb 2025
49.6
48.4
47.5
ene 2025
47.5
50.2
47.0
dic 2024
48.4
51.0
48.5
nov 2024
48.5
47.3
49.9
oct 2024
49.9
46.9
49.9
sept 2024
49.9
45.1
49.0
ago 2024
49.0
44.3
43.5
jul 2024
43.5
45.9
43.9
jun 2024
43.9
46.0
46.4
may 2024
46.4
44.5
41.4
abr 2024
41.4
45.2
mar 2024
45.2
44.0
feb 2024
44.0
43.1
ene 2024
43.1
43.0
dic 2023
43.0
42.1
nov 2023
42.1
40.6
oct 2023
40.6
45.0
44.9
sept 2023
44.9
37.2
39.9
ago 2023
39.9
37.8
38.5
jul 2023
38.5
44.3
44.9
jun 2023
44.9
42.3
43.2
may 2023
43.2
44.5
45.3
abr 2023
45.3
46.3
47.0
mar 2023
47.0
48.2
48.9
feb 2023
48.9
48.9
49.3
ene 2023
49.3
53.2
54.5
dic 2022
54.1
52.1
53.9
nov 2022
53.9
54.7
54.9
oct 2022
54.9
57.6
57.1
sept 2022
57.1
57.5
56.4
ago 2022
56.4
58.0
58.0
jul 2022
58.0
56.8
59.1
jun 2022
59.1
57.3
60.0
may 2022
60.0
61.2
62.5
abr 2022
62.5
63.9
64.0
mar 2022
64.0
63.9
62.6
feb 2022
62.6
62.6
63.8
ene 2022
63.8
58.7
64.2
dic 2021
62.7
58.6
62.5
nov 2021
62.5
64.1
65.4
oct 2021
65.4
68.4
68.1
