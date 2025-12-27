El Cambio en el Empleo Manufacturero muestra la diferencia absoluta en el número de empleados de las empresas manufactureras en el mes reportado en comparación con el anterior. El indicador permite valorar el estado del mercado laboral, por lo tanto, un valor por encima de lo esperado se considera favorable para el dólar estadounidense, mientras que un valor inferior a lo esperado se considera negativo.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Cambio en el Empleo Manufacturero en EE.UU. (United States Manufacturing Payrolls)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).