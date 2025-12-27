Las Ventas Minoristas a/a muestran el cambio en el valor de las ventas minoristas en los EE.UU. para el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior. El cálculo se ajusta según la inflación. El índice a menudo se conoce como indicador de gasto del consumidor, y permite valorar la inflación en los EE.UU. El aumento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar estadounidense.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Ventas Minoristas de los EE.UU. a/a (United States Retail Sales y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).