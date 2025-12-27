CalendarioSecciones

Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Singapur de S&P Global (S&P Global Singapore Purchasing Managers Index (PMI))

País:
Singapur
SGD, Dólar de Singapur
Fuente:
S&P Global
Sector:
Negocios
Markit Singapore PMI is a monthly summary report concerning the changes in the working conditions of private companies in manufacturing and service sectors. Often purchasing managers can track changes in market conditions prior to other company employees, because purchases precede company's production activities.

PMI is one of the most popular indexes closely watched by analysts. It is interpreted as a leading indicator of production and inflation. PMI growth is an indication of favorable changes in market conditions and can be seen as positive for the Singapore dollar.

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
55.4
57.4
oct 2025
57.4
56.4
sept 2025
56.4
51.2
ago 2025
51.2
52.7
jul 2025
52.7
51.0
jun 2025
51.0
51.5
may 2025
51.5
52.8
abr 2025
52.8
52.7
mar 2025
52.7
51.0
feb 2025
51.0
49.9
ene 2025
49.9
51.5
dic 2024
51.5
53.9
nov 2024
53.9
55.5
oct 2024
55.5
56.6
sept 2024
56.6
57.6
ago 2024
57.6
57.2
jul 2024
57.2
55.2
jun 2024
55.2
54.2
may 2024
54.2
52.6
abr 2024
52.6
55.7
mar 2024
55.7
56.8
feb 2024
56.8
54.7
ene 2024
54.7
55.7
dic 2023
55.7
55.8
nov 2023
55.8
53.7
oct 2023
53.7
54.2
sept 2023
54.2
53.6
ago 2023
53.6
51.3
jul 2023
51.3
54.1
jun 2023
54.1
54.5
may 2023
54.5
55.3
abr 2023
55.3
52.6
mar 2023
52.6
49.6
feb 2023
49.6
51.2
ene 2023
51.2
49.1
dic 2022
49.1
56.2
nov 2022
56.2
57.7
oct 2022
57.7
57.5
sept 2022
57.5
56.0
ago 2022
56.0
58.0
jul 2022
58.0
57.5
jun 2022
57.5
59.4
may 2022
59.4
56.7
abr 2022
56.7
52.9
mar 2022
52.9
52.5
feb 2022
52.5
54.4
ene 2022
54.4
55.1
dic 2021
55.1
52.0
nov 2021
52.0
52.3
oct 2021
52.3
53.8
12
