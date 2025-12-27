El Cambio en las Reservas de Gasolina de EIA muestra si las existencias de gasolina en los depósitos de los EE.UU. han aumentado o disminuido durante la última semana.

El indicador se incluye en el informe semanal de la Administración de Información sobre Energía del Departamento de Energía de los EE.UU.

La EIA incluye este informe en el Informe Semanal del Estado del Petróleo (WPSR) junto con otra información sobre suministros, existencias y precios del petróleo crudo y los principales productos del petróleo. Se trata de una fuente fiable de información sobre la industria de la energía, utilizada por los fabricantes, la prensa, los responsables políticos, los consumidores y los analistas. El informe describe el suministro y la disposición del petróleo crudo y sus productos derivados en los Estados Unidos y las grandes regiones de los EE.UU.

El cambio en las existencias de gasolina caracteriza la demanda a corto plazo de petróleo crudo. La demanda de gasolina es un indicador estacionalmente variable. Por ejemplo, el consumo de gasolina aumenta en el verano, ya que las personas viajan en automóvil con mayor frecuencia. Por lo tanto, las reservas disminuyen. El cambio en la producción de gasolina en los Estados Unidos raramente causa volatilidad en los precios del combustible. Los analistas suelen interpretar las cifras junto con otros indicadores del mercado petrolero de mayor importancia.

Gráfico de los últimos valores: