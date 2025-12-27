La Productividad Laboral de Canadá t/t mide el cambio en la eficiencia de los trabajadores canadienses que producen bienes y servicios en el trimestre dado en comparación con el anterior. Se mide como el producto interno bruto (PIB) real por hora trabajada.

Los datos se extraen de archivos administrativos y provienen de encuestas realizadas a la población regular. El PIB real se calcula aplicando un deflactor al PIB nominal; los datos del valor añadido real se utilizan para medir la producción de las industrias y los principales subsectores de la economía. Las horas trabajadas usadas en el cálculo se miden utilizando las estadísticas laborales.

La productividad laboral es uno de los indicadores clave de la economía nacional. Refleja la relación entre la productividad laboral real y el tiempo de trabajo invertido. Los datos se usan en el análisis económico, la previsión y el análisis de precios, la preparación de políticas de empresas privadas y programas gubernamentales, así como en la evaluación de innovaciones tecnológicas que puedan introducirse en la producción.

En cualquier caso, la productividad laboral no debe interpretarse como una representación pura de la contribución del trabajo a la producción. También muestra una gran número de otros factores, tales como el cambio en las características laborales, en la gestión de las tecnologías, en la organización de la producción, la asignación de recursos y, por supuesto, el nivel de la tecnología.

El crecimiento de la productividad indica una mayor efectividad en el uso de las capacidades de producción. Puesto que los costes laborales son una parte importante del gasto de las empresas, una alta productividad permite satisfacer la demanda de los consumidores con menos costes laborales. Esto podría conllevar un crecimiento de la producción a corto plazo. Por ello, el aumento del índice puede tener un efecto positivo en el dólar canadiense.

Gráfico de los últimos valores: