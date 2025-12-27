Las Ventas Totales de Vehículos Nuevos miden el número de vehículos vendidos por minoristas sudafricanos en el mes reportado.

La Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles de Sudáfrica (NAAMSA) publica los datos sobre las ventas mensuales desglosados según el tipo de vehículo: automóviles, vehículos comerciales pequeños y medianos, camiones pesados y autobuses. Las estadísticas incluyen las ventas y las exportaciones nacionales. Estas últimas suponen la mayor parte de las ventas totales. Además, el informe contiene valores de pronóstico para el próximo año.

La industria automotriz contribuye significativamente al PIB y al empleo del país, por lo que el indicador muestra el estado de la economía. El aumento del indicador indica un crecimiento del consumo y una situación económica favorable en el país. Asimismo, un valor más alto de lo esperado puede influir positivamente en las cotizaciones del rand sudafricano.

Gráfico de los últimos valores: