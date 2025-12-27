CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Ventas Totales de Vehículos Nuevos en Sudáfrica (South Africa Total New Vehicle Sales)

País:
Sudáfrica
ZAR, Rand sudafricano
Fuente:
Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles de Sudáfrica (NAAMSA) (National Association of Automobile Manufacturers of South Africa (NAAMSA))
Sector:
Negocios
Baja 54.896 K
55.973 K
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
54.896 K
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

Las Ventas Totales de Vehículos Nuevos miden el número de vehículos vendidos por minoristas sudafricanos en el mes reportado.

La Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles de Sudáfrica (NAAMSA) publica los datos sobre las ventas mensuales desglosados según el tipo de vehículo: automóviles, vehículos comerciales pequeños y medianos, camiones pesados y autobuses. Las estadísticas incluyen las ventas y las exportaciones nacionales. Estas últimas suponen la mayor parte de las ventas totales. Además, el informe contiene valores de pronóstico para el próximo año.

La industria automotriz contribuye significativamente al PIB y al empleo del país, por lo que el indicador muestra el estado de la economía. El aumento del indicador indica un crecimiento del consumo y una situación económica favorable en el país. Asimismo, un valor más alto de lo esperado puede influir positivamente en las cotizaciones del rand sudafricano.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Ventas Totales de Vehículos Nuevos en Sudáfrica (South Africa Total New Vehicle Sales)".

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
54.896 K
55.973 K
oct 2025
55.956 K
54.686 K
sept 2025
54.700 K
51.775 K
ago 2025
51.880 K
51.489 K
jul 2025
51.383 K
47.210 K
jun 2025
47.294 K
45.206 K
may 2025
45.308 K
42.379 K
abr 2025
42.401 K
49.460 K
mar 2025
49.493 K
47.943 K
feb 2025
47.978 K
46.990 K
ene 2025
46.398 K
41.092 K
dic 2024
41.273 K
48.557 K
nov 2024
48.585 K
47.990 K
oct 2024
47.924 K
43.995 K
sept 2024
44.081 K
43.681 K
ago 2024
43.588 K
44.325 K
jul 2024
44.229 K
39.873 K
jun 2024
40.072 K
37.120 K
may 2024
37.105 K
38.062 K
abr 2024
38.172 K
44.008 K
mar 2024
44.237 K
44.732 K
feb 2024
44.749 K
42.215 K
ene 2024
41.636 K
40.268 K
dic 2023
40.329 K
44.877 K
nov 2023
43.281 K
45.460 K
oct 2023
45.445 K
45.997 K
sept 2023
46.021 K
45.727 K
ago 2023
45.679 K
43.575 K
jul 2023
43.389 K
46.800 K
jun 2023
46.810 K
43.205 K
may 2023
43.060 K
37.238 K
abr 2023
37.107 K
49.993 K
mar 2023
50.157 K
45.198 K
feb 2023
45.352 K
44.082 K
ene 2023
43.509 K
41.723 K
dic 2022
41.783 K
49.698 K
nov 2022
49.413 K
45.981 K
oct 2022
45.966 K
47.984 K
sept 2022
47.786 K
47.346 K
ago 2022
47.420 K
43.264 K
jul 2022
43.593 K
41.052 K
jun 2022
41.019 K
39.063 K
may 2022
39.177 K
37.168 K
abr 2022
37.107 K
50.465 K
mar 2022
50.607 K
44.128 K
feb 2022
44.229 K
41.330 K
ene 2022
41.382 K
35.944 K
dic 2021
35.948 K
41.630 K
nov 2021
41.588 K
41.041 K
oct 2021
41.035 K
43.146 K
123
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración