La Masa Monetaria M3 del Banco de Japón (BoJ) a/a muestra la cantidad total de dinero que circula en la economía del país. El índice muestra los cambios en el stock de dinero en el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior.

La Masa Monetaria M2 incluye el efectivo y los activos residuales que empresas y particulares pueden usar para realizar pagos, así como los depósitos de las instituciones depositarias y los depósitos temporales. El cálculo busca abarcar la cantidad total de dinero en manos de los hogares privados, las corporaciones no financieras, los gobiernos locales y las empresas municipales. El cálculo no incluye los depósitos, etcétera, mantenidos por el gobierno central, las instituciones depositarias, las compañías de seguros, las instituciones financieras gubernamentales, los bancos y las compañías de seguros, así como los mantenidos por no residentes.

La estructura de la masa monetaria cambia constantemente. Por ejemplo, la proporción de dinero en efectivo es reducida.

El indicador de Masa Monetaria M3 caracteriza la inflación en el país. El aumento excesivo de la oferta monetaria puede causar inflación y generar temores de que el gobierno pueda limitar el crecimiento del dinero permitiendo que aumenten las tasas de interés, lo que a su vez reduce los precios futuros. En Japón, las decisiones del Banco de Japón sobre el aumento del volumen del yen japonés no necesariamente conducen a la inflación, ya que muchos japoneses tienden a ahorrar dinero, y en particular los ancianos tienden a preferir los ahorros en efectivo, llamados "Tansu Yokin" .

Un índice más alto de lo esperado puede verse como positivo/alcista para el JPY, pero esta relación no se considera fiable.

Gráfico de los últimos valores: