Masa Monetaria M3 del Banco de Japón (BoJ) a/a (Bank of Japan (BoJ) M3 Money Stock y/y)

País:
Japón
JPY, Yen Japonés
Fuente:
Banco de Japón (Bank of Japan)
Sector:
Dinero
Baja 1.2%
1.1%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
1.2%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
La Masa Monetaria M3 del Banco de Japón (BoJ) a/a muestra la cantidad total de dinero que circula en la economía del país. El índice muestra los cambios en el stock de dinero en el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior.

La Masa Monetaria M2 incluye el efectivo y los activos residuales que empresas y particulares pueden usar para realizar pagos, así como los depósitos de las instituciones depositarias y los depósitos temporales. El cálculo busca abarcar la cantidad total de dinero en manos de los hogares privados, las corporaciones no financieras, los gobiernos locales y las empresas municipales. El cálculo no incluye los depósitos, etcétera, mantenidos por el gobierno central, las instituciones depositarias, las compañías de seguros, las instituciones financieras gubernamentales, los bancos y las compañías de seguros, así como los mantenidos por no residentes.

La estructura de la masa monetaria cambia constantemente. Por ejemplo, la proporción de dinero en efectivo es reducida.

El indicador de Masa Monetaria M3 caracteriza la inflación en el país. El aumento excesivo de la oferta monetaria puede causar inflación y generar temores de que el gobierno pueda limitar el crecimiento del dinero permitiendo que aumenten las tasas de interés, lo que a su vez reduce los precios futuros. En Japón, las decisiones del Banco de Japón sobre el aumento del volumen del yen japonés no necesariamente conducen a la inflación, ya que muchos japoneses tienden a ahorrar dinero, y en particular los ancianos tienden a preferir los ahorros en efectivo, llamados "Tansu Yokin" .

Un índice más alto de lo esperado puede verse como positivo/alcista para el JPY, pero esta relación no se considera fiable.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Masa Monetaria M3 del Banco de Japón (BoJ) a/a (Bank of Japan (BoJ) M3 Money Stock y/y)".

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
1.2%
1.1%
oct 2025
1.0%
1.0%
sept 2025
1.0%
0.8%
ago 2025
0.8%
0.6%
jul 2025
0.6%
0.4%
jun 2025
0.4%
0.2%
may 2025
0.2%
0.1%
abr 2025
0.1%
0.4%
mar 2025
0.4%
0.7%
feb 2025
0.7%
0.8%
ene 2025
0.8%
0.9%
dic 2024
0.8%
0.7%
nov 2024
0.7%
0.7%
oct 2024
0.7%
0.7%
sept 2024
0.8%
0.8%
ago 2024
0.9%
1.0%
jul 2024
0.9%
1.0%
jun 2024
1.0%
1.3%
may 2024
1.3%
1.6%
abr 2024
1.6%
1.8%
mar 2024
1.8%
1.8%
feb 2024
1.8%
1.8%
ene 2024
1.8%
1.7%
dic 2023
1.7%
1.7%
nov 2023
1.7%
1.8%
oct 2023
1.8%
1.8%
sept 2023
1.8%
1.9%
ago 2023
1.9%
1.9%
jul 2023
1.9%
2.0%
jun 2023
2.1%
2.1%
may 2023
2.1%
2.1%
abr 2023
2.1%
2.1%
mar 2023
2.1%
2.2%
feb 2023
2.2%
2.3%
ene 2023
2.3%
2.5%
dic 2022
2.5%
2.7%
nov 2022
2.7%
2.6%
oct 2022
2.6%
2.8%
sept 2022
2.9%
3.0%
ago 2022
3.0%
3.0%
jul 2022
3.0%
3.0%
jun 2022
3.0%
2.9%
may 2022
2.9%
3.1%
abr 2022
3.2%
3.1%
mar 2022
3.1%
3.2%
feb 2022
3.2%
3.3%
ene 2022
3.3%
3.4%
dic 2021
3.4%
3.5%
nov 2021
3.6%
3.7%
oct 2021
3.7%
3.7%
12
