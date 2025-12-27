El Gasto de Consumo Final de Australia t/t mide el cambio porcentual en los gastos corrientes de los hogares australianos y las instituciones de servicios sin ánimo de lucro en el trimestre reportado en comparación con el trimestre anterior. Un valor por encima de lo esperado se considera positivo para las cotizaciones del dólar de Australiano.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Gasto de Consumo Final de Australia q/q (Australia Final Consumption Expenditure q/q)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).