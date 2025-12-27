Calendario económico
Índice de Precios de Exportación en EE.UU. m/m (United States Export Price Index m/m)
|Media
|0.0%
|-
|
0.1%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|0.3%
|
0.0%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
El Índice de Precios de Bienes Exportados m/m muestra el cambio en los precios de los bienes y servicios producidos y exportados desde los EE.UU. en el mes reportado en comparación con el mes anterior.
La mayor parte de los datos sobre los precios se recopila en una encuesta realizada a los exportadores estadounidenses. El 25% de los bienes y servicios utilizados en el cálculo de la cesta son revisados dos veces al año. Tal revisión permite tener en cuenta la aparición de nuevos bienes en el mercado y la reducción de la proporción relativa de los bienes existentes en el volumen de negocios del comercio. Los pesos se dan a todas las posiciones en el cálculo del índice. El índice no está ajustado estacionalmente. Por eso los analistas normalmente miden los cambios del índice a lo largo de varios meses, para obtener una interpretación adecuada.
El cálculo del índice incluye todos los bienes, con la excepción de mercancías militares, obras de arte, artículos usados, donaciones caritativas, equipos ferroviarios y ciertos tipos de importaciones (equipo de capital personalizado). El transporte aéreo de carga y pasajeros se incluye en el cálculo del índice.
El Índice de Precios de Bienes Exportados se utiliza como deflactor para preparar las estadísticas del comercio nacional. Los economistas usan el índice para predecir la inflación a corto plazo. El índice también se usa para evaluar el cambio en la estructura de los flujos comerciales.
El impacto del índice en las cotizaciones del dólar se relaciona con la evaluación de la inflación. En general, su crecimiento se considera positivo para el dólar.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios de Exportación en EE.UU. m/m (United States Export Price Index m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
Widget del calendario económico para su sitio web
Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.
Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.
El plugin oficial para los sitios web de WordPress