CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Índice de Precios de Exportación en EE.UU. m/m (United States Export Price Index m/m)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar Estadounidense
Fuente:
Oficina de Estadística Laboral (Bureau of Labor Statistics)
Sector:
Precios
Media 0.0% -
0.1%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
0.3%
0.0%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
  • Panorámica
  • Gráfico
  • Historia
  • Widget

El Índice de Precios de Bienes Exportados m/m muestra el cambio en los precios de los bienes y servicios producidos y exportados desde los EE.UU. en el mes reportado en comparación con el mes anterior.

La mayor parte de los datos sobre los precios se recopila en una encuesta realizada a los exportadores estadounidenses. El 25% de los bienes y servicios utilizados en el cálculo de la cesta son revisados dos veces al año. Tal revisión permite tener en cuenta la aparición de nuevos bienes en el mercado y la reducción de la proporción relativa de los bienes existentes en el volumen de negocios del comercio. Los pesos se dan a todas las posiciones en el cálculo del índice. El índice no está ajustado estacionalmente. Por eso los analistas normalmente miden los cambios del índice a lo largo de varios meses, para obtener una interpretación adecuada.

El cálculo del índice incluye todos los bienes, con la excepción de mercancías militares, obras de arte, artículos usados, donaciones caritativas, equipos ferroviarios y ciertos tipos de importaciones (equipo de capital personalizado). El transporte aéreo de carga y pasajeros se incluye en el cálculo del índice.

El Índice de Precios de Bienes Exportados se utiliza como deflactor para preparar las estadísticas del comercio nacional. Los economistas usan el índice para predecir la inflación a corto plazo. El índice también se usa para evaluar el cambio en la estructura de los flujos comerciales.

El impacto del índice en las cotizaciones del dólar se relaciona con la evaluación de la inflación. En general, su crecimiento se considera positivo para el dólar.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios de Exportación en EE.UU. m/m (United States Export Price Index m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
sept 2025
0.0%
0.1%
ago 2025
0.3%
0.1%
0.1%
jul 2025
0.1%
0.4%
0.5%
jun 2025
0.5%
0.1%
-0.6%
may 2025
-0.9%
0.1%
0.1%
abr 2025
0.1%
0.1%
0.1%
mar 2025
0.0%
0.1%
0.5%
feb 2025
0.1%
0.1%
1.3%
ene 2025
1.3%
-0.4%
0.5%
dic 2024
0.3%
0.8%
0.0%
nov 2024
0.0%
0.6%
1.0%
oct 2024
0.8%
-0.9%
-0.6%
sept 2024
-0.7%
0.1%
-0.9%
ago 2024
-0.7%
0.2%
0.5%
jul 2024
0.7%
0.0%
-0.3%
jun 2024
-0.5%
0.1%
-0.7%
may 2024
-0.6%
0.6%
0.6%
abr 2024
0.5%
-0.8%
0.1%
mar 2024
0.3%
-0.1%
0.7%
feb 2024
0.8%
-0.1%
0.9%
ene 2024
0.8%
-0.1%
-0.7%
dic 2023
-0.9%
0.1%
-0.9%
nov 2023
-0.9%
-0.2%
-0.9%
oct 2023
-1.1%
-0.2%
0.5%
sept 2023
0.7%
-0.3%
1.1%
ago 2023
1.3%
-0.3%
0.5%
jul 2023
0.7%
-0.4%
-0.7%
jun 2023
-0.9%
-0.3%
-1.9%
may 2023
-1.9%
-0.3%
-0.1%
abr 2023
0.2%
-0.2%
-0.6%
mar 2023
-0.3%
-0.1%
0.4%
feb 2023
0.2%
0.1%
0.5%
ene 2023
0.8%
0.4%
-3.2%
dic 2022
-2.6%
0.6%
-0.4%
nov 2022
-0.3%
0.7%
-0.4%
oct 2022
-0.3%
0.8%
-1.5%
sept 2022
-0.8%
0.9%
-1.7%
ago 2022
-1.6%
-0.8%
-3.7%
jul 2022
-3.3%
2.0%
0.7%
jun 2022
0.7%
2.0%
2.9%
may 2022
2.8%
1.7%
0.8%
abr 2022
0.6%
2.3%
4.1%
mar 2022
4.5%
1.1%
3.0%
feb 2022
3.0%
1.0%
2.8%
ene 2022
2.9%
0.1%
-1.6%
dic 2021
-1.8%
1.1%
0.8%
nov 2021
1.0%
1.2%
1.6%
oct 2021
1.5%
1.2%
0.4%
sept 2021
0.1%
1.5%
0.4%
ago 2021
0.4%
1.8%
1.1%
1234
Exportar informe

Widget del calendario económico para su sitio web

Cree su calendario personal de eventos económicos a su medida: para eso basta con especificar solamente sus tamaños y el período de visualización. Le concedemos el derecho a usar libremente este widget en sus sitios web, pero a cambio rogamos mantenga la invariabilidad del código que facilitamos.

Los datos del Calendario se proporcionan tal como son -la frecuencia y el horario de la publicación de noticias económicas, así como los propios valores de los indicadores pueden alterarse sin nuestro conocimiento. Usted puede usar los datos proporcionados, pero acepta sin condiciones que asume todos los riesgos relacionados con la toma de decisiones comerciales basadas en los datos del Calendario.

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

El plugin oficial para los sitios web de WordPress

Descargar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de widget
Idioma
Esquema de color
Formato de fecha
Tamaño
×
Representar información
Periodo del calendario por defecto
Su código de integración