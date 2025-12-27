Índice de Precios de Materias Primas del Banco de la Reserva de Australia a/a mide el cambio medio ponderado de los precios de las materias primas en el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior.

A cada uno de los valores utilizados para el cálculo del índice se le da un cierto peso, que refleja su importancia en el volumen total de las exportaciones para el periodo base. Los pesos de los diversos productos básicos se actualizan anualmente y se calculan en función de los valores de exportación de los dos ejercicios fiscales anteriores. Como periodo base actual se toma 2011/2012; el índice de referencia para esos años es igual a 100.

La lista actual incluye más de 20 productos exportados por Australia, que representan aproximadamente el 90% de los ingresos de exportación del país. El Banco de la Reserva de Australia revisa periódicamente los componentes del índice para asegurarse de que este representa todas las posiciones principales. La lista se revisa aproximadamente cada cinco años. Los cálculos se basan en los valores promedio ponderados del contrato y los precios al contado ofrecidos por la Oficina Australiana de Estadística.

La economía de Australia pertenece al tipo exportador. Su desarrollo depende en gran medida de los precios de exportación de los productos primarios, desde el mineral de hierro hasta los alimentos (carne, leche, productos vegetales). El cambio de precio puede tener un impacto significativo en los flujos de efectivo y en la actividad económica del país. Por lo tanto, el aumento del índice de productos básicos puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar australiano.

Gráfico de los últimos valores: