Índice de Precios de Materias Primas del Banco de la Reserva de Australia a/a (Reserve Bank of Australia (RBA) Index of Commodity Prices y/y)

País:
Australia
AUD, Dólar australiano
Fuente:
Banco de la Reserva de Australia (Reserve Bank of Australia)
Sector:
Precios
Baja -1.7%
-1.3%
Última versión Importancia Actual Pronóstico Anterior
Anterior
1.7%
-1.7%
Próxima versión Actual Pronóstico Anterior
Anterior
Índice de Precios de Materias Primas del Banco de la Reserva de Australia a/a mide el cambio medio ponderado de los precios de las materias primas en el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior.

A cada uno de los valores utilizados para el cálculo del índice se le da un cierto peso, que refleja su importancia en el volumen total de las exportaciones para el periodo base. Los pesos de los diversos productos básicos se actualizan anualmente y se calculan en función de los valores de exportación de los dos ejercicios fiscales anteriores. Como periodo base actual se toma 2011/2012; el índice de referencia para esos años es igual a 100.

La lista actual incluye más de 20 productos exportados por Australia, que representan aproximadamente el 90% de los ingresos de exportación del país. El Banco de la Reserva de Australia revisa periódicamente los componentes del índice para asegurarse de que este representa todas las posiciones principales. La lista se revisa aproximadamente cada cinco años. Los cálculos se basan en los valores promedio ponderados del contrato y los precios al contado ofrecidos por la Oficina Australiana de Estadística.

La economía de Australia pertenece al tipo exportador. Su desarrollo depende en gran medida de los precios de exportación de los productos primarios, desde el mineral de hierro hasta los alimentos (carne, leche, productos vegetales). El cambio de precio puede tener un impacto significativo en los flujos de efectivo y en la actividad económica del país. Por lo tanto, el aumento del índice de productos básicos puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar australiano.

Gráfico de los últimos valores:

datos actuales

pronóstico

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios de Materias Primas del Banco de la Reserva de Australia a/a (Reserve Bank of Australia (RBA) Index of Commodity Prices y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
-1.7%
0.2%
-1.3%
oct 2025
-1.3%
1.3%
0.1%
sept 2025
0.0%
-2.0%
-5.1%
ago 2025
-4.3%
-9.2%
-9.7%
jul 2025
-9.0%
-8.9%
-10.0%
jun 2025
-8.7%
-7.6%
-9.4%
may 2025
-7.7%
-3.5%
-7.1%
abr 2025
-6.1%
-3.9%
-7.2%
mar 2025
-6.5%
-8.6%
-8.8%
feb 2025
-8.2%
-17.8%
-10.7%
ene 2025
-11.9%
-5.8%
-10.4%
dic 2024
-10.7%
-16.6%
-10.8%
nov 2024
-11.8%
-6.7%
-9.3%
oct 2024
-7.8%
-6.6%
-10.8%
sept 2024
-10.1%
-8.2%
-6.0%
ago 2024
-5.2%
2.0%
-4.2%
jul 2024
-3.0%
-7.3%
-3.5%
jun 2024
-4.1%
5.0%
-6.0%
may 2024
-4.2%
-15.6%
-12.1%
abr 2024
-11.6%
-18.1%
-14.9%
mar 2024
-15.3%
-14.0%
-15.3%
feb 2024
-11.0%
-7.0%
-10.4%
ene 2024
-10.4%
-5.6%
-11.2%
dic 2023
-10.7%
-12.9%
-12.8%
nov 2023
-10.5%
-24.7%
-15.9%
oct 2023
-16.8%
-26.8%
-21.4%
sept 2023
-22.0%
-22.9%
ago 2023
-23.2%
-23.8%
jul 2023
-23.5%
-19.0%
-21.5%
jun 2023
-21.5%
-15.5%
-21.5%
may 2023
-22.2%
-25.7%
-19.2%
abr 2023
-19.2%
-20.7%
-6.9%
mar 2023
-9.1%
-9.3%
4.7%
feb 2023
3.6%
-2.4%
11.0%
ene 2023
10.6%
21.9%
14.1%
dic 2022
15.6%
24.8%
19.6%
nov 2022
19.1%
20.3%
31.6%
oct 2022
22.4%
26.2%
31.9%
sept 2022
30.6%
21.4%
23.3%
ago 2022
21.7%
21.5%
10.3%
jul 2022
14.1%
20.1%
29.2%
jun 2022
24.3%
38.2%
34.7%
may 2022
30.4%
38.2%
40.3%
abr 2022
39.9%
49.7%
39.6%
mar 2022
40.9%
10.0%
34.0%
feb 2022
16.7%
33.1%
22.2%
ene 2022
25.3%
15.3%
28.7%
dic 2021
25.7%
30.0%
36.7%
nov 2021
36.2%
45.7%
42.8%
oct 2021
40.7%
28.0%
36.8%
