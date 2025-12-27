Calendario económico
Índice de Precios de Materias Primas del Banco de la Reserva de Australia a/a (Reserve Bank of Australia (RBA) Index of Commodity Prices y/y)
|Baja
|-1.7%
|0.2%
|
-1.3%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|1.7%
|
-1.7%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
Índice de Precios de Materias Primas del Banco de la Reserva de Australia a/a mide el cambio medio ponderado de los precios de las materias primas en el mes reportado en comparación con el mismo mes del año anterior.
A cada uno de los valores utilizados para el cálculo del índice se le da un cierto peso, que refleja su importancia en el volumen total de las exportaciones para el periodo base. Los pesos de los diversos productos básicos se actualizan anualmente y se calculan en función de los valores de exportación de los dos ejercicios fiscales anteriores. Como periodo base actual se toma 2011/2012; el índice de referencia para esos años es igual a 100.
La lista actual incluye más de 20 productos exportados por Australia, que representan aproximadamente el 90% de los ingresos de exportación del país. El Banco de la Reserva de Australia revisa periódicamente los componentes del índice para asegurarse de que este representa todas las posiciones principales. La lista se revisa aproximadamente cada cinco años. Los cálculos se basan en los valores promedio ponderados del contrato y los precios al contado ofrecidos por la Oficina Australiana de Estadística.
La economía de Australia pertenece al tipo exportador. Su desarrollo depende en gran medida de los precios de exportación de los productos primarios, desde el mineral de hierro hasta los alimentos (carne, leche, productos vegetales). El cambio de precio puede tener un impacto significativo en los flujos de efectivo y en la actividad económica del país. Por lo tanto, el aumento del índice de productos básicos puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar australiano.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios de Materias Primas del Banco de la Reserva de Australia a/a (Reserve Bank of Australia (RBA) Index of Commodity Prices y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
