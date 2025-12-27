Calendario económico
Ventas Minoristas en los EE.UU. excl. Automóviles y Combustible m/m (United States Retail Sales excl. Autos and Gas m/m)
|Baja
|0.5%
|0.4%
|
0.0%
|Última versión
|Importancia
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
|0.2%
|
0.5%
|Próxima versión
|Actual
|Pronóstico
|
Anterior
Las Ventas Minoristas excl. Automóviles y Combustible m/m muestran el cambio porcentual en el volumen total de compras realizadas por los consumidores en las tiendas minoristas, en el mes dado en comparación con el mes anterior. El indicador no incluye la compra de servicios, automóviles, combustible y alimentos. Este tipo de cálculo permite tener una visión general de los patrones en la estructura de la demanda de bienes, puesto que los cambios en las ventas de estas categorías de bienes a menudo son provocados por un cambio en sus precios. El indicador no se somete a ningún ajuste por inflación. Un aumento en las ventas minoristas indica un crecimiento económico más fuerte, pero si el aumento es mayor a lo esperado, podría resultar inflacionario.
Gráfico de los últimos valores:
datos actuales
pronóstico
Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Ventas Minoristas en los EE.UU. excl. Automóviles y Combustible m/m (United States Retail Sales excl. Autos and Gas m/m)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas
La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).
