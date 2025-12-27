CalendarioSecciones

Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Unión Europea

Unión Europea
Eurostat
Precios
129.33
El Índice de Precios al Consumidor (CPI) de la UE mide el cambio en los precios de una cesta fija de bienes y servicios desde la perspectiva del consumidor, en el mes reportado con respecto al mes anterior. Este es un indicador importante de la inflación en la Unión Europea.

Los cambios de precio se calculan con la ayuda de una muestra representativa de bienes y servicios, es decir, la llamada "cesta del consumidor". La muestra tiene como objetivo abarcar los principales artículos de consumo del hogar, incluyendo los alimentos y bebidas, los productos de cuidado personal, las publicaciones periódicas, los costes de servicios públicos, la atención médica, la educación y el entretenimiento, entre otros. La mayoría de estos productos y servicios se compran con frecuencia o diariamente.

El IPC se usa a la hora de decidir la política monetaria y la indexación de salarios y beneficios sociales, y también se utiliza como herramienta para calcular los cambios en el consumo y en el nivel de vida. El IPC se calcula por separado para cada país de la zona euro. Después, los datos obtenidos se compilan en el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) de acuerdo con la metodología aprobada.

Si otros factores (como los salarios) permanecen sin cambios, el IPC y el crecimiento inflacionario indicarán una disminución en el poder adquisitivo de la población. El crecimiento del IPC frente a una inflación insuficiente se considera positivo para las cotizaciones del euro.

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
nov 2025
129.33
129.35
nov 2025 prelim.
129.35
129.70
oct 2025
129.70
129.70
oct 2025 prelim.
129.70
129.43
sept 2025
129.43
129.42
sept 2025 prelim.
129.42
129.31
ago 2025
129.31
129.32
ago 2025 prelim.
129.32
129.12
jul 2025
129.12
129.10
jul 2025 prelim.
129.10
129.10
jun 2025
129.10
129.07
jun 2025 prelim.
129.07
128.71
may 2025
128.71
128.73
may 2025 prelim.
128.73
128.77
abr 2025
128.77
128.76
abr 2025 prelim.
128.76
128.04
mar 2025
128.04
128.04
mar 2025 prelim.
128.04
127.26
feb 2025
127.26
127.32
feb 2025 prelim.
127.32
126.72
ene 2025
126.72
126.71
ene 2025 prelim.
126.71
127.07
dic 2024
127.07
127.08
dic 2024 prelim.
127.08
126.62
nov 2024
126.62
126.67
nov 2024 prelim.
126.67
127.03
oct 2024
127.03
127.03
oct 2024 prelim.
127.03
126.60
sept 2024
126.60
126.63
sept 2024 prelim.
126.63
126.72
ago 2024
126.72
126.74
ago 2024 prelim.
126.74
126.54
jul 2024
126.54
126.56
jul 2024 prelim.
126.56
126.58
jun 2024
126.58
126.58
jun 2024 prelim.
126.58
126.31
may 2024
126.31
126.32
may 2024 prelim.
126.32
126.04
abr 2024
126.04
126.05
abr 2024 prelim.
126.05
125.31
mar 2024
125.31
125.33
mar 2024 prelim.
125.33
124.38
feb 2024
124.38
124.37
feb 2024 prelim.
124.37
123.60
ene 2024
123.60
123.58
ene 2024 prelim.
123.58
124.05
dic 2023
124.05
124.04
dic 2023 prelim.
124.04
123.85
nov 2023
123.85
123.86
nov 2023 prelim.
123.86
124.54
