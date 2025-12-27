El Índice de Precios al Consumidor (CPI) de la UE mide el cambio en los precios de una cesta fija de bienes y servicios desde la perspectiva del consumidor, en el mes reportado con respecto al mes anterior. Este es un indicador importante de la inflación en la Unión Europea.

Los cambios de precio se calculan con la ayuda de una muestra representativa de bienes y servicios, es decir, la llamada "cesta del consumidor". La muestra tiene como objetivo abarcar los principales artículos de consumo del hogar, incluyendo los alimentos y bebidas, los productos de cuidado personal, las publicaciones periódicas, los costes de servicios públicos, la atención médica, la educación y el entretenimiento, entre otros. La mayoría de estos productos y servicios se compran con frecuencia o diariamente.

El IPC se usa a la hora de decidir la política monetaria y la indexación de salarios y beneficios sociales, y también se utiliza como herramienta para calcular los cambios en el consumo y en el nivel de vida. El IPC se calcula por separado para cada país de la zona euro. Después, los datos obtenidos se compilan en el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) de acuerdo con la metodología aprobada.

Si otros factores (como los salarios) permanecen sin cambios, el IPC y el crecimiento inflacionario indicarán una disminución en el poder adquisitivo de la población. El crecimiento del IPC frente a una inflación insuficiente se considera positivo para las cotizaciones del euro.

