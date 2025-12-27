El Índice de Precios al Consumidor (IPC) a/a muestra el cambio en los precios de los bienes y servicios de consumo en el mes dado, en comparación con el mismo mes del año anterior. El índice se considera uno de los indicadores económicos básicos del país. El análisis de los cambios en la cesta de consumo a lo largo del tiempo permite valorar el nivel de inflación general del país. El crecimiento del IPC puede considerarse positivo para las cotizaciones del peso mexicano.

Gráfico para toda la historia de valores disponible del índice macroeconómico "Índice de Precios al Consumidor (IPC) de México a/a (Mexico Consumer Price Index (CPI) y/y)". Con una línea punteada se muestran los valores pronosticados para el indicador técnico en las fechas establecidas

La desviación significativa de un valor real con respecto al pronóstico puede provocar un fortalecimiento o debilitamiento breve de la divisa nacional de los países en el mercado Fórex. Un lugar espacial lo ocupan los valores umbral de los indicadores, encargados de señalizar la proximidad del estado crítico en la economía de un país (región).