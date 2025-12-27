CalendarioSecciones

Aprobaciones de Construcción en Australia m/m (Australia Building Approvals m/m)

País:
Australia
AUD, Dólar australiano
Fuente:
Oficina de Estadística de Australia (Australian Bureau of Statistics)
Sector:
Negocios
Media -6.4% 0.0%
11.1%
Última versión Importancia Actual Pronóstico
Anterior
0.1%
-6.4%
Próxima versión Actual Pronóstico
Anterior
Los Permisos de Construcción de Australia m/m miden el cambio en el número de permisos expedidos por las autoridades gubernamentales para proyectos de obra nueva, incluida la vivienda y los edificios comerciales e industriales en el mes reportado en comparación con el anterior. El cálculo incluye:

  • Los permisos de nueva construcción
  • Los permisos para modificaciones y adiciones a edificios existentes.
  • Los permisos para trabajos de reparación y construcción.

Las estadísticas incluyen los permisos para la construcción de edificios residenciales con un valor de $10,000 o más. El coste mínimo de los edificios no residenciales incluidos en el cálculo del indicador es de $ 50,000.

La información para el cálculo se toma de organismos gubernamentales locales y organismos de certificación. Las cifras se ajustan de manera estacional, porque la actividad de la construcción es tradicionalmente mayor en algunos periodos. Por lo tanto, el ajuste estacional permite comparar los datos mes a mes de forma más correcta.

El valor refleja la demanda actual de viviendas y edificios comerciales. Se considera un indicador avanzado de la actividad de la industria de la construcción nacional: un aumento en el número de permisos de construcción hará que la cantidad de proyectos también aumente. Además, el indicador puede afectar indirectamente al sector bancario (aumento de los préstamos hipotecarios y los créditos para la expansión de la producción).

El crecimiento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar australiano.

Fecha (GMT)
Referencia
Actual
Pronóstico
Anterior
oct 2025
-6.4%
0.0%
11.1%
sept 2025
12.0%
-0.1%
-3.6%
ago 2025
-6.0%
8.0%
-10.0%
jul 2025
-8.2%
-0.6%
12.2%
jun 2025
11.9%
1.6%
2.2%
may 2025
3.2%
-2.3%
-4.1%
abr 2025
-5.7%
-1.8%
-7.1%
mar 2025
-8.8%
0.7%
-0.2%
feb 2025
-0.3%
0.9%
6.9%
ene 2025
6.3%
0.4%
1.7%
dic 2024
0.7%
0.7%
-3.4%
nov 2024
-3.6%
0.0%
5.2%
oct 2024
4.2%
1.4%
5.8%
sept 2024
4.4%
-0.2%
-3.9%
ago 2024
-6.1%
1.3%
11.0%
jul 2024
10.4%
-3.8%
-6.4%
jun 2024
-6.5%
-0.9%
5.7%
may 2024
5.5%
-1.5%
1.9%
abr 2024
-0.3%
3.4%
2.7%
mar 2024
1.9%
0.8%
-0.9%
feb 2024
-1.9%
5.1%
-2.5%
ene 2024
-1.0%
7.6%
-10.1%
dic 2023
-9.5%
7.0%
0.3%
nov 2023
1.6%
-11.4%
7.2%
oct 2023
7.5%
-9.0%
-4.0%
sept 2023
-4.6%
-1.7%
8.1%
ago 2023
7.0%
17.9%
-7.4%
jul 2023
-8.1%
-10.8%
-7.9%
jun 2023
-7.7%
-5.9%
20.5%
may 2023
20.6%
8.6%
-6.8%
abr 2023
-8.1%
-7.4%
-1.0%
mar 2023
-0.1%
-3.5%
3.9%
feb 2023
4.0%
-2.6%
-27.1%
ene 2023
-27.6%
-6.3%
15.3%
dic 2022
18.5%
14.6%
-8.8%
nov 2022
-9.0%
17.6%
-5.6%
oct 2022
-6.0%
-14.4%
-8.1%
sept 2022
-5.8%
4.7%
23.1%
ago 2022
28.1%
6.1%
-18.2%
jul 2022
-17.2%
-5.8%
-0.6%
jun 2022
-0.7%
-13.1%
11.2%
may 2022
9.9%
20.4%
-3.9%
abr 2022
-2.4%
4.3%
-19.2%
mar 2022
-18.5%
23.1%
42.0%
feb 2022
43.5%
-7.6%
-27.1%
ene 2022
-27.9%
0.7%
9.8%
dic 2021
8.2%
-1.8%
2.6%
nov 2021
3.6%
-2.0%
-13.6%
oct 2021
-12.9%
5.6%
-3.9%
sept 2021
-4.3%
-12.7%
7.6%
12345
