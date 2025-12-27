Los Permisos de Construcción de Australia m/m miden el cambio en el número de permisos expedidos por las autoridades gubernamentales para proyectos de obra nueva, incluida la vivienda y los edificios comerciales e industriales en el mes reportado en comparación con el anterior. El cálculo incluye:

Los permisos de nueva construcción

Los permisos para modificaciones y adiciones a edificios existentes.

Los permisos para trabajos de reparación y construcción.

Las estadísticas incluyen los permisos para la construcción de edificios residenciales con un valor de $10,000 o más. El coste mínimo de los edificios no residenciales incluidos en el cálculo del indicador es de $ 50,000.

La información para el cálculo se toma de organismos gubernamentales locales y organismos de certificación. Las cifras se ajustan de manera estacional, porque la actividad de la construcción es tradicionalmente mayor en algunos periodos. Por lo tanto, el ajuste estacional permite comparar los datos mes a mes de forma más correcta.

El valor refleja la demanda actual de viviendas y edificios comerciales. Se considera un indicador avanzado de la actividad de la industria de la construcción nacional: un aumento en el número de permisos de construcción hará que la cantidad de proyectos también aumente. Además, el indicador puede afectar indirectamente al sector bancario (aumento de los préstamos hipotecarios y los créditos para la expansión de la producción).

El crecimiento del indicador puede tener un efecto positivo en las cotizaciones del dólar australiano.

Gráfico de los últimos valores: