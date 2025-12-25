CalendarioSecciones

Calendario económico

Países

Calendario económico e indicadores de Nueva Zelanda

Panorámica

Indicador Último Referencia Anterior Frecuencia
Producto Interior Bruto t/t 1.1% 3 T 2025 -1.0% Trimestral
Tasa de Desempleo 5.3% 3 T 2025 5.2% Trimestral
IPC t/t 1.0% 3 T 2025 0.5% Trimestral
Decisión sobre la Tasa de Interés del RBNZ 2.25% 2.50%
Balance Comercial $​-0.163 B nov 2025 $​-1.598 B Mensual

Calendario económico

Hora,
Divisa
Evento
Actual
Pronóstico
Anterior
2025.12.25 00:00, NZD, Día de Navidad
2025.12.26 00:00, NZD, Boxing Day
2025.12.29 20:30, NZD, Posiciones Netas Especulativas de NZD de la CFTC
2026.01.01 00:00, NZD, Día de Año Nuevo
2026.01.02 00:00, NZD, Día después de Año Nuevo

Indicadores económicos

Mercado Último Referencia Anterior Frecuencia
Posiciones Netas Especulativas de NZD de la CFTC N/D 16 dic 2025 Semanal
PIB Último Referencia Anterior Frecuencia
Cambio Anual del PIB -0.5% 3 T 2025 -1.1% Trimestral
PIB Gastos t/t 1.3% 3 T 2025 -0.8% Trimestral
Producto Interior Bruto a/a 1.3% 3 T 2025 -1.1% Trimestral
Producto Interior Bruto t/t 1.1% 3 T 2025 -1.0% Trimestral
Laboral Último Referencia Anterior Frecuencia
Cambio de empleo t/t 0.0% 3 T 2025 -0.2% Trimestral
Migración Neta Permanente y Largo Plazo 2.400 K oct 2025 1.760 K Mensual
Número de Turistas a/a 9.4% oct 2025 9.6% Mensual
Número de Turistas m/m 0.6% oct 2025 2.9% Mensual
Tasa de Desempleo 5.3% 3 T 2025 5.2% Trimestral
Tasa de Participación 70.3% 3 T 2025 70.5% Trimestral
Índice de Costes Laborales a/a 2.1% 3 T 2025 2.2% Trimestral
Índice de Costes Laborales t/t 0.5% 3 T 2025 0.6% Trimestral
Precios Último Referencia Anterior Frecuencia
Expectativas de Inflación a 2 años del RBNZ 2.28% 4 T 2025 2.30% Trimestral
IPC a/a 3.0% 3 T 2025 2.7% Trimestral
IPC t/t 1.0% 3 T 2025 0.5% Trimestral
IPP Bienes Intermedios t/t 0.2% 3 T 2025 0.6% Trimestral
IPP Productos Acabados t/t 0.6% 3 T 2025 0.6% Trimestral
Precios de Bienes Exportados t/t -1.6% 3 T 2025 0.3% Trimestral
Precios de Bienes Importados t/t 0.5% 3 T 2025 -3.7% Trimestral
Índice de Precios de Alimentos m/m -0.4% nov 2025 -0.3% Mensual
Índice de Precios de GDT -4.4% -4.3%
Índice de Precios de Materias Primas del ANZ m/m N/D nov 2025 -0.3% Mensual
Índice de Términos de intercambio t/t -2.1% 3 T 2025 4.2% Trimestral
Índice del Volumen de Exportaciones a/a 3.4% 3 T 2025 -3.2% Trimestral
Índice del Volumen de Importaciones a/a -1.2% 3 T 2025 3.9% Trimestral
Dinero Último Referencia Anterior Frecuencia
Decisión sobre la Tasa de Interés del RBNZ 2.25% 2.50%
Comercio Último Referencia Anterior Frecuencia
Balance Comercial $​-0.163 B nov 2025 $​-1.598 B Mensual
Balanza Comercial a 12 meses $​-2.064 B nov 2025 $​-2.350 B Mensual
Cuenta Corriente - Ratio del PIB -3.5% 3 T 2025 -3.7% Trimestral
Cuenta Corriente a 12 meses $​-15.370 B 3 T 2025 $​-16.283 B Trimestral
Cuenta corriente $​-8.365 B 3 T 2025 $​-1.297 B Trimestral
Exportaciones $​6.990 B nov 2025 $​6.437 B Mensual
Importaciones $​7.154 B nov 2025 $​8.034 B Mensual
Gobierno Último Referencia Anterior Frecuencia
Inversión por parte de No Residentes en Valores del RBNZ 58.0% nov 2025 58.6% Mensual
Pronóstico Económico de OBEGAL $​-14.740 B $​-12.868 B
Pronóstico de Deuda Neta, % del PIB 42.7% 45.1%
Negocios Último Referencia Anterior Frecuencia
Pronóstico de Actividad del ANZ 60.9 dic 2025 53.1 Mensual
Ventas de Fabricación t/t 2.7% 3 T 2025 -2.8% Trimestral
Volumen de Ventas de Fabricación t/t 1.1% 3 T 2025 -2.8% Trimestral
Índice de Actividad en el Sector Manufacturero de BusinessNZ N/D nov 2025 Mensual
Índice de Confianza Empresarial del ANZ 73.6 dic 2025 67.1 Mensual
Índice de Servicios de BusinessNZ N/D nov 2025 48.7 Mensual
Consumidor Último Referencia Anterior Frecuencia
Gastos de Tarjetas de Crédito del RBNZ a/a 4.7% nov 2025 1.6% Mensual
Ventas Minoristas Básicas t/t 1.2% 3 T 2025 1.0% Trimestral
Ventas Minoristas por Tarjeta Electrónica a/a 1.6% nov 2025 0.8% Mensual
Ventas Minoristas por Tarjeta Electrónica m/m 1.2% nov 2025 0.2% Mensual
Ventas minoristas a/a 4.5% 3 T 2025 2.3% Trimestral
Ventas minoristas t/t 1.9% 3 T 2025 0.7% Trimestral
Índice de Confianza del Consumidor de Westpac McDermott Miller N/D 4 T 2025 90.9 Trimestral
Vivienda Último Referencia Anterior Frecuencia
Permisos de Construcción m/m N/D oct 2025 7.2% Mensual