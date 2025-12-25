Calendario económico
Calendario económico e indicadores de Nueva Zelanda
Panorámica
|Indicador
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Producto Interior Bruto t/t
|1.1%
|3 T 2025
|-1.0%
|Trimestral
|Tasa de Desempleo
|5.3%
|3 T 2025
|5.2%
|Trimestral
|IPC t/t
|1.0%
|3 T 2025
|0.5%
|Trimestral
|Decisión sobre la Tasa de Interés del RBNZ
|2.25%
|2.50%
|Balance Comercial
|$-0.163 B
|nov 2025
|$-1.598 B
|Mensual
Calendario económico
Hora,
Divisa
Evento
Actual
Pronóstico
Anterior
2025.12.25 00:00, NZD, Día de Navidad
2025.12.26 00:00, NZD, Boxing Day
2025.12.29 20:30, NZD, Posiciones Netas Especulativas de NZD de la CFTC
2026.01.01 00:00, NZD, Día de Año Nuevo
2026.01.02 00:00, NZD, Día después de Año Nuevo
Indicadores económicos
|Mercado
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Posiciones Netas Especulativas de NZD de la CFTC
|N/D
|16 dic 2025
|Semanal
|PIB
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Cambio Anual del PIB
|-0.5%
|3 T 2025
|-1.1%
|Trimestral
|PIB Gastos t/t
|1.3%
|3 T 2025
|-0.8%
|Trimestral
|Producto Interior Bruto a/a
|1.3%
|3 T 2025
|-1.1%
|Trimestral
|Producto Interior Bruto t/t
|1.1%
|3 T 2025
|-1.0%
|Trimestral
|Laboral
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Cambio de empleo t/t
|0.0%
|3 T 2025
|-0.2%
|Trimestral
|Migración Neta Permanente y Largo Plazo
|2.400 K
|oct 2025
|1.760 K
|Mensual
|Número de Turistas a/a
|9.4%
|oct 2025
|9.6%
|Mensual
|Número de Turistas m/m
|0.6%
|oct 2025
|2.9%
|Mensual
|Tasa de Desempleo
|5.3%
|3 T 2025
|5.2%
|Trimestral
|Tasa de Participación
|70.3%
|3 T 2025
|70.5%
|Trimestral
|Índice de Costes Laborales a/a
|2.1%
|3 T 2025
|2.2%
|Trimestral
|Índice de Costes Laborales t/t
|0.5%
|3 T 2025
|0.6%
|Trimestral
|Precios
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Expectativas de Inflación a 2 años del RBNZ
|2.28%
|4 T 2025
|2.30%
|Trimestral
|IPC a/a
|3.0%
|3 T 2025
|2.7%
|Trimestral
|IPC t/t
|1.0%
|3 T 2025
|0.5%
|Trimestral
|IPP Bienes Intermedios t/t
|0.2%
|3 T 2025
|0.6%
|Trimestral
|IPP Productos Acabados t/t
|0.6%
|3 T 2025
|0.6%
|Trimestral
|Precios de Bienes Exportados t/t
|-1.6%
|3 T 2025
|0.3%
|Trimestral
|Precios de Bienes Importados t/t
|0.5%
|3 T 2025
|-3.7%
|Trimestral
|Índice de Precios de Alimentos m/m
|-0.4%
|nov 2025
|-0.3%
|Mensual
|Índice de Precios de GDT
|-4.4%
|-4.3%
|Índice de Precios de Materias Primas del ANZ m/m
|N/D
|nov 2025
|-0.3%
|Mensual
|Índice de Términos de intercambio t/t
|-2.1%
|3 T 2025
|4.2%
|Trimestral
|Índice del Volumen de Exportaciones a/a
|3.4%
|3 T 2025
|-3.2%
|Trimestral
|Índice del Volumen de Importaciones a/a
|-1.2%
|3 T 2025
|3.9%
|Trimestral
|Dinero
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Decisión sobre la Tasa de Interés del RBNZ
|2.25%
|2.50%
|Comercio
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Balance Comercial
|$-0.163 B
|nov 2025
|$-1.598 B
|Mensual
|Balanza Comercial a 12 meses
|$-2.064 B
|nov 2025
|$-2.350 B
|Mensual
|Cuenta Corriente - Ratio del PIB
|-3.5%
|3 T 2025
|-3.7%
|Trimestral
|Cuenta Corriente a 12 meses
|$-15.370 B
|3 T 2025
|$-16.283 B
|Trimestral
|Cuenta corriente
|$-8.365 B
|3 T 2025
|$-1.297 B
|Trimestral
|Exportaciones
|$6.990 B
|nov 2025
|$6.437 B
|Mensual
|Importaciones
|$7.154 B
|nov 2025
|$8.034 B
|Mensual
|Gobierno
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Inversión por parte de No Residentes en Valores del RBNZ
|58.0%
|nov 2025
|58.6%
|Mensual
|Pronóstico Económico de OBEGAL
|$-14.740 B
|$-12.868 B
|Pronóstico de Deuda Neta, % del PIB
|42.7%
|45.1%
|Negocios
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Pronóstico de Actividad del ANZ
|60.9
|dic 2025
|53.1
|Mensual
|Ventas de Fabricación t/t
|2.7%
|3 T 2025
|-2.8%
|Trimestral
|Volumen de Ventas de Fabricación t/t
|1.1%
|3 T 2025
|-2.8%
|Trimestral
|Índice de Actividad en el Sector Manufacturero de BusinessNZ
|N/D
|nov 2025
|Mensual
|Índice de Confianza Empresarial del ANZ
|73.6
|dic 2025
|67.1
|Mensual
|Índice de Servicios de BusinessNZ
|N/D
|nov 2025
|48.7
|Mensual
|Consumidor
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Gastos de Tarjetas de Crédito del RBNZ a/a
|4.7%
|nov 2025
|1.6%
|Mensual
|Ventas Minoristas Básicas t/t
|1.2%
|3 T 2025
|1.0%
|Trimestral
|Ventas Minoristas por Tarjeta Electrónica a/a
|1.6%
|nov 2025
|0.8%
|Mensual
|Ventas Minoristas por Tarjeta Electrónica m/m
|1.2%
|nov 2025
|0.2%
|Mensual
|Ventas minoristas a/a
|4.5%
|3 T 2025
|2.3%
|Trimestral
|Ventas minoristas t/t
|1.9%
|3 T 2025
|0.7%
|Trimestral
|Índice de Confianza del Consumidor de Westpac McDermott Miller
|N/D
|4 T 2025
|90.9
|Trimestral
|Vivienda
|Último
|Referencia
|Anterior
|Frecuencia
|Permisos de Construcción m/m
|N/D
|oct 2025
|7.2%
|Mensual